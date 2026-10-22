Non ce l’ha fatta Rayan Lawaj, il 14enne investito sulla provinciale a Ghisalba

Il giovane è morto giovedì 22 ottobre all’ospedale Papa Giovanni dopo due giorni di agonia. Era stato travolto martedì sera mentre camminava a bordo strada

Martinengo. Non ce l’ha fatta Rayan Lawaj, il ragazzo di 14 anni investito nella tarda serata di martedì 20 ottobre lungo la provinciale 498, nel tratto della Soncinese tra Ghisalba e Martinengo, dove abitava assieme alla famiglia. Il giovane è morto nella mattinata di giovedì 22 ottobre all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

La sua più grande passione era il pallone. Rayan giocava nella Tritium di Trezzo sull’Adda, nel milanese, dopo aver militato nell’Uso Zanica. I tecnici della società bianco azzurra lo ricordano come un ragazzo gentile e garbato, un giovane che si faceva apprezzare per i modi educati. Da quanto emerso, raggiungere gli allenamenti a piedi era per lui una prassi consolidata.

Ed è proprio mentre si trovava lungo la Provinciale che la sua giovane vita si è spezzata troppo presto. L’incidente è avvenuto intorno le 22.30. Rayan camminava a bordo della carreggiata e non stava attraversando quando è stato urtato da un’Alfa Romeo Giulietta. L’impatto lo ha sbalzato oltre il guardrail a margine della strada, provocandogli traumi gravissimi.

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato il quattordicenne a trovarsi in quel punto della provinciale. Non è noto se qualcuno lo avesse accompagnato fin lì e poi lasciato sul posto. Dopo l’incidente è stata rinvenuta la sacca che portava in spalla dopo aver terminato l’allenamento.