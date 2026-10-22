L’Asst Papa Giovanni vince il premio Forum Pa Sanità: l’ecografia arriva negli ambulatori dei medici di famiglia

L’ecografia entra negli ambulatori dei medici di famiglia e contribuisce a rafforzare la sanità di prossimità. È il modello sviluppato dall’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che ha ottenuto il premio “Forum Pa Sanità 2026”, riconoscimento assegnato alle esperienze più innovative del sistema sanitario italiano.

Il progetto, basato sull’ecografia point-of-care (Pocus), porta uno strumento diagnostico direttamente nella medicina di assistenza primaria, consentendo ai medici di effettuare esami durante la visita e di orientare con maggiore precisione le successive decisioni cliniche. Un’iniziativa che interessa anche le aree montane della Bergamasca, dove la distanza dalle strutture ospedaliere può rendere più complicato l’accesso ai servizi.

I numeri dell’esperienza restituiscono un primo bilancio significativo: sono 56 i medici coinvolti finora, per un totale di oltre 1.800 ecografie effettuate. Nel 68% dei casi il quesito clinico è stato gestito direttamente sul territorio, senza la necessità di ricorrere a un consulto specialistico di secondo livello. Tra i pazienti successivamente inviati allo specialista, inoltre, il sospetto diagnostico formulato dal medico di famiglia è stato confermato nel 67% dei casi.

L’obiettivo è migliorare l’appropriatezza degli invii agli specialisti e rendere più tempestiva la risposta ai bisogni di salute, con particolare attenzione agli anziani, alle persone fragili e ai pazienti con più patologie. L’ecografia può essere eseguita non soltanto in ambulatorio, ma anche a domicilio, riducendo gli spostamenti e facilitando la valutazione clinica di chi ha maggiori difficoltà a raggiungere le strutture sanitarie.

Formazione e monitoraggio per un modello replicabile

Il valore del progetto non riguarda soltanto l’introduzione di un ecografo nella pratica quotidiana, ma soprattutto il modello organizzativo costruito per accompagnarne l’utilizzo. L’iniziativa prevede un accordo aziendale con le rappresentanze della Medicina generale, un percorso formativo teorico-pratico di 24 ore accreditato Ecm, la dotazione personale dello strumento da parte dei medici aderenti e un sistema di monitoraggio trimestrale dell’attività e della concordanza diagnostica.

L’intenzione è fare della Pocus uno strumento integrato in un percorso strutturato, con verifiche sull’attività svolta e sull’appropriatezza delle decisioni cliniche. Il modello è stato inoltre progettato per poter essere esteso ad altri contesti territoriali, grazie a una formazione standardizzata e a un sistema condiviso di raccolta e verifica dei dati.

Un primo passo in questa direzione è già in corso a Bergamo, dove la formazione è stata estesa anche ai medici del Corso di formazione specifica in Medicina generale, così da trasmettere le competenze ai futuri professionisti dell’assistenza primaria.

Il riconoscimento al Forum Pa Sanità

Il premio è stato assegnato nell’ambito dell’undicesima edizione di Forum Pa Sanità, iniziativa promossa da Fpa, società del gruppo Digital360, per valorizzare i progetti capaci di innovare l’organizzazione e la qualità dei servizi sanitari.

“La sfida oggi è trasformare l’innovazione in modelli di cura concreti e replicabili – dichiara Gianni Dominici, amministratore delegato di Fpa -. Il progetto dell’Asst Papa Giovanni XXIII dimostra che la trasformazione è già in corso e può migliorare concretamente la qualità dei servizi, promuovendo modelli di cura integrati sul territorio e riducendo la necessità di ricorrere costantemente agli specialisti”.