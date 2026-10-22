Il cartellone|
Il week-end al cinema: da “Klara e il sole” a “Ragione e sentimento”
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end
Arriva al cinema il film di fantascienza “Klara e il sole”. Il film, che approda nelle sale giovedì 22 ottobre, è tratto dall’omonimo romanzo bestseller del Premio Nobel Kazuo Ishiguro.
Altre novità sul grande schermo sono costituite dall’horror “Clayface”, “Ragione e sentimento” e “Wildwood: I Segreti del Bosco Proibito”.
In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Street Fighter”, “Whalefall”, “Primetime”, “Verity”, “Mammina”, “Heart of the Beast” e “L’estranea”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
VENERDI’ 23 OTTOBRE
SABATO 24 OTTOBRE
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
DOMENICA 25 OTTOBRE
Ragione e sentimento – Foto film Uci