Il week-end al cinema: da “Klara e il sole” a “Ragione e sentimento”

Arriva al cinema il film di fantascienza “Klara e il sole”. Il film, che approda nelle sale giovedì 22 ottobre, è tratto dall’omonimo romanzo bestseller del Premio Nobel Kazuo Ishiguro.

Altre novità sul grande schermo sono costituite dall’horror “Clayface”, “Ragione e sentimento” e “Wildwood: I Segreti del Bosco Proibito”.