Il 58,8% dei lavoratori teme che l’IA faccia perdere posti. A Bergamo l’assemblea di Federmeccanica

Bergamo. Il 58,8% dei lavoratori italiani teme che l’intelligenza artificiale possa mettere a rischio i posti di lavoro, mentre l’84,9% considera centrale il bilanciamento tra vita privata e professionale. Sono alcuni dei dati che emergono dalla nuova indagine Monitor on Labor (Mol), presentata giovedì 22 ottobre al Kilometro Rosso, in occasione della prima giornata dell’Assemblea generale di Federmeccanica, organizzata con il patrocinio di Confindustria Bergamo.

L’appuntamento bergamasco segna l’avvio di “WOW – Waves of Work”, un percorso quadriennale, dal 2026 al 2029, che trasforma l’assemblea annuale in un forum dedicato al lavoro. Il filo conduttore è racchiuso nel motto “Le onde non si ripetono. Insistono”: tornare sui temi centrali del mondo del lavoro per approfondirli e tradurli in cambiamenti concreti, affrontando questioni che spaziano dal benessere aziendale al welfare, dalle pari opportunità alle nuove tecnologie.

L’intelligenza artificiale tra opportunità e timori

Realizzata a settembre 2026 da Community Research&Analysis su un campione di mille lavoratori dipendenti rappresentativi dei diversi settori produttivi, l’indagine fotografa aspettative, preoccupazioni e priorità di chi lavora. Tra i temi più rilevanti c’è quello dell’intelligenza artificiale, considerata al tempo stesso un’opportunità per migliorare i processi produttivi e una possibile minaccia per l’occupazione.

Il 59,4% degli intervistati riconosce tra i principali vantaggi dell’IA la capacità di elaborare grandi quantità di dati, mentre il 31,9% ne apprezza la possibilità di eliminare le attività ripetitive. A fronte di questi benefici, il 58,8% teme però ripercussioni sui posti di lavoro.

La conoscenza della tecnologia resta limitata: soltanto il 33,4% degli intervistati è in grado di darne una definizione corretta. Quanto alle modalità di introduzione nelle imprese, il 36,5% ritiene che l’IA debba essere accompagnata dalla riqualificazione dei lavoratori, percentuale che sale al 42% tra i metalmeccanici. Il 25,2% chiede invece di privilegiare la tutela dell’occupazione rispetto all’introduzione della tecnologia, mentre l’11% pensa che le aziende debbano adottarla a ogni costo.

Guardando ai prossimi tre anni, i lavoratori prevedono soprattutto una crescita della domanda di competenze tecnico-digitali (56%), capacità di interagire con l’intelligenza artificiale (53,7%) e polifunzionalità (50,5%). Dovrebbe invece diminuire il peso della forza fisica e della manualità, indicate dal 21,2% degli intervistati.

Simone Bettini, presidente di Federmeccanica

Benessere e welfare, la sicurezza resta una priorità

Accanto alle trasformazioni tecnologiche, la ricerca mette al centro la qualità dell’ambiente lavorativo. Su una scala da uno a cinque, la sicurezza sul lavoro raggiunge una valutazione di 4,38 nel campione complessivo e di 4,48 tra i metalmeccanici. Seguono il merito, con un punteggio di 4,40 nel settore metalmeccanico e di 4,25 tra gli altri lavoratori, e la valorizzazione professionale, che si attesta a 4,35.

Sono considerati importanti anche la correttezza dei comportamenti, la competenza dei dirigenti e la possibilità di essere ascoltati dai propri superiori. Il 73% degli intervistati esprime una valutazione positiva del benessere in azienda, associandolo soprattutto a serenità, tranquillità e soddisfazione. L’8% restituisce invece un giudizio negativo.

Anche il welfare aziendale raccoglie valutazioni generalmente favorevoli. Il 71,7% dei lavoratori sa che le agevolazioni offerte dalle imprese beneficiano di un trattamento fiscale favorevole, contro il 53,7% rilevato nel 2018. Il 60,3% vorrebbe inoltre un welfare personalizzato sulle esigenze individuali, quota che sale al 68,8% tra i metalmeccanici.

Rimane tuttavia una distanza tra ciò che viene considerato importante e ciò di cui i lavoratori usufruiscono effettivamente. L’assistenza sanitaria integrativa è ritenuta fondamentale dall’80,1% degli intervistati, ma viene utilizzata dal 51,2%. La previdenza complementare è considerata essenziale dall’82,4%, mentre l’adesione si ferma al 43,1%.

Donne e lavoro, per due su tre persistono le difficoltà

L’indagine affronta anche il tema delle pari opportunità. Il 66,3% dei lavoratori ritiene che le donne incontrino maggiori difficoltà nel mondo professionale, mentre il 55,6% pensa che gli uomini siano avvantaggiati nella carriera. Soltanto il 26,2% considera uguali le opportunità per uomini e donne; il 7,9% ritiene invece che siano le donne a essere avvantaggiate.

Le differenze emergono anche tra le generazioni: la percezione delle difficoltà incontrate dalle donne è più diffusa tra gli over 50, dove raggiunge il 73,6%, rispetto agli under 35, tra i quali si ferma al 59,3%.

Al tempo stesso, l’80,2% degli intervistati riconosce che oggi una donna può ricoprire qualsiasi ruolo nell’industria, tanto negli uffici quanto nei reparti produttivi. Una consapevolezza che convive però con valutazioni ancora critiche sulle condizioni di lavoro del personale femminile: il 48,1% esprime un giudizio positivo, mentre il 36,9% dà una valutazione negativa.

Il tempo libero e la produttività

Il rapporto tra lavoro e vita personale è un altro dei punti centrali della ricerca. L’84,9% degli intervistati considera fondamentale il bilanciamento tra sfera privata e professionale, mentre il 76,7% sottolinea l’importanza dell’efficienza e della produttività. Per il 57,4% dei metalmeccanici, inoltre, i tempi di lavoro devono essere collegati alle necessità produttive dell’impresa.

È ampio il consenso sul riconoscimento dei risultati: il 93,5% ritiene giusto premiare il raggiungimento degli obiettivi. I premi di risultato sono stati ricevuti dal 65,1% dei metalmeccanici intervistati e dal 54,4% dei lavoratori degli altri settori.

Più contrastanti i giudizi sul cambiamento delle modalità di lavoro: il 46% lo valuta positivamente, richiamando concetti come miglioramento, crescita ed equilibrio, mentre il 38% esprime un giudizio negativo, associandolo a stress, demotivazione, precarietà e frenesia.

Nonostante le criticità, il 68,2% degli intervistati non intende cambiare lavoro. Tra chi vorrebbe farlo, prevalgono le motivazioni legate alla realizzazione personale: il 64% indica il desiderio di valorizzare le proprie passioni e trovare nuove opportunità di crescita.

Studenti, tecnologia e relazioni umane

La prima giornata dell’Assemblea generale di Federmeccanica si è aperta al mattino con oltre 200 studenti delle scuole secondarie di primo grado, provenienti da tutta Italia, riuniti per la terza edizione dell’evento nazionale di “Eureka! Funziona!”, la gara che invita i ragazzi a ideare e costruire un gioco ispirato alla meccanica.

Alla giornata hanno partecipato anche una delegazione di E-Racing Bergamo, il team universitario dell’Università degli Studi di Bergamo composto da circa 60 studenti tra i 19 e i 25 anni, che ha presentato la monoposto elettrica da competizione progettata e realizzata dal gruppo.

Nel pomeriggio il presidente di Federmeccanica Simone Bettini ha illustrato il nuovo format del Forum sul lavoro, seguito dalla presentazione dei risultati del Monitor on Labor. Spazio anche al fascicolo “Chi decide chi puoi diventare? I BIAS invisibili che guidano le scelte” e alla proiezione del quarto capitolo del cortometraggio “Onde”, diretto da Claudia Genolini con la produzione artistica di Massimiliano Bruno.