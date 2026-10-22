I miracoli di Carnesecchi non bastano più: l’Atalanta si piega all’Ajax nel finale

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Nel match della 2ª giornata di League Phase i nerazzurri soffrono per quasi tutto il match le trame offensive e la tecnica degli olandesi, fino ad affondare al minuto 87 con il gol di Arokodare, con il raddoppio-capolavoro nel recupero del classe 2009 Ouazane. Nerazzurri poco brillanti e che non esprimono un livello tecnico adeguato

Nel computo totale del cammino nella League Phase, uscire da Amsterdam con un pareggio sul campo dell’Ajax per l’Atalanta sarebbe stato tutto sommato un buon risultato. Ma un vecchio adagio dello sport dice che “la palla non dice bugie”. Insomma, alla fine il merito viene premiato, nei minuti finali. E in questo caso la vittoria degli olandesi è quanto più di insindacabile ci sia: più brillanti, più creativi e anche più sicuri oltre che puliti. L’auspicio sarebbe stato quello di vedere anche qualche sviluppo migliore dal punto di vista del gioco della Dea. Lo aveva detto anche Sarri: “Speriamo di essere noi la squadra più tecnica”. Il verdetto della Johan Cruyff Arena non premia la Dea nemmeno da questo punto di vista. E non basta più aggrapparsi alla grande certezza, che di nome fa Marco e di cognome Carnesecchi. Anche perché tutte le altre, per ora, sembrano essere state smontate.

Le scelte

Gli infortuni hanno tolto dalla disponibilità di Sarri quasi tutti i centrali di difesa, tranne Kristensen che finisce per fare coppia ancora con Obric, come a San Siro domenica dal 20′ in poi dopo il ko di Kolasinac: il classe 2006 è all’esordio assoluto da titolare in prima squadra. Bellanova e Zappacosta completano la linea davanti a Carnesecchi, mentre in mediana con Ederson c’è Gaetano. Scamacca dopo il gol col Pafos si conferma ‘9’ di coppa, con De Ketelaere che agisce alle sue spalle. Il 4-2-3-1 è il modulo di riferimento per la quarta gara di fila e viene completato da Zalewski ed Elmas, con Rowe e Samardzic dirottati in panchina dopo la pessima prova contro il Milan.

La coreografia biancorossa della frangia più calda della tifoseria olandese non mette i brividi ai 2.229 tifosi atalantini nello spicchio di settore ospiti, un po’ di più invece il palo colpito dal terzino destro ex Juventus Lucas Rosa in avvio di gara: provvidenziale sul suo mancino è la deviazione di Gaetano. L’episodio sa di avvertimento per una Dea che cerca di fraseggiare con personalità, ma passa buona parte del primo tempo a cercare di non farsi spostare a propria volta dal movimento di palla e uomini della squadra di Michel, capace di generare più situazioni di pericolo passando soprattutto attraverso le corsie e la spinta dei terzini, il tutto con un notevole livello tecnico e senza mai perdere l’equilibrio tra le due fasi.

Il movimento di Klaassen dall’ala destra verso l’interno per costruire e la variabilità di soluzioni offerte da Brandt e Mokio in mediana è la principale causa dei giramenti di testa bergamaschi. I duelli vanno a senso unico, così come le occasioni: Carnesecchi ferma Mokio e Gloukh come riesce, poi può solo guardare un rigore in movimento di Marcos Leonardo che sfiora il palo. Dopo mezz’ora di nulla offensivo ci vogliono due iniziative individuali di Zalewski e Zappacosta (con delizioso tacco di De Ketelaere) per portare il pallone quantomeno nell’ultimo terzo di campo con la credibilità di poter creare un mezzo pericolo.

Per minare le certezze in uscita e in costruzione dell’Ajax serve però abbondantemente altro, a partire dalla personalità che ai ragazzi di Michel non manca, mentre lato Atalanta c’è solo qualche sprint di Zappacosta a dar sensazione di poter fare male. Infatti nell’unico minuto di recupero del primo tempo è il numero 77 a offrire sul mancino di Gaetano un buon pallone da sinistra che viene calciato in curva. Poco prima tra l’altro Carnesecchi era stato ancora decisivo sul solito vivacissimo Gloukh.

La buona notizia al duplice fischio di Nobre è che il punteggio non sia ancora variato, differentemente dall’ultima apparizione a San Siro. Per la ripresa Sarri chiede di più, ma dopo 75 secondi è di nuovo Carnesecchi a dover mettere una pezza sul diagonale di Brandt, che ci prova pure di testa, colpevolmente dimenticato nel cuore dell’area. Se non si arriva all’assedio è solo per qualche fase di possesso (sterile) da parte dell’Atalanta, ma il portiere nerazzurro viene chiamato in causa anche da Rosa, troppo solo a destra.

Sarri ne ha abbastanza e dopo un’ora di gioco – con qualche recriminazione per un tackle più che sospetto di Klaassen su Zalewski – toglie un De Ketelaere non incisivo puntando su Samardzic, mentre Michel replica inserendo le frecce Ouazane e Tsygankov sulle ali. Il numero 10 serbo tocca il primo pallone al limite dell’area ricevendo un assist impreciso da Zalewski, che davanti a Ter Stegen sceglie il passaggio anziché il tiro, mentre il secondo è un bel mancino dal limite che va alto neanche di troppo. E per completezza si fa anche ammonire.

L’effetto dei campi di Sarri finisce di fatto lì, mentre dall’altra parte quelli di Michel sono come fendenti: Arokodare rileva Marcos Leonardo e fa valere il suo fisico per sbloccare il match al minuto 87, mentre il clamoroso talento di Ouazane svernicia mezza Atalanta al terzo e ultimo minuto di recupero per mettere il più bello dei punti esclamativi per gli spettatori neutrali, ma non certo per i tifosi bergamaschi che – al di là di una classifica che vede la Dea a 3 punti dopo 2 partite – almeno dal punto di vista della voglia di provarci, si sarebbero aspettati certamente qualcosa in più.

Ajax-Atalanta 2-0

Marcatori: 87′ Arokodare, 90+3′ Ouazane

Ajax (4-2-3-1): ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat; Klaassen (62′ Ouazane), Brandt (89′ Janse), Gloukh (62′ Tsygankov); Marcos Leonardo (66′ Arokodare). A disp. Heerkens, Paes, Kehrer, Torrents, Abdalla, Bounida, Pugno. All. Míchel

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano (80′ Pasalic), Ederson; Elmas (80′ Rowe), De Ketelaere (62′ Samardzic), Zalewski; Scamacca (72′ Krstovic). A disp. Sportiello, Sonzogni, Idele, Isoa, Bernasconi, Levak, Bonanomi. All. Sarri

Arbitro: Nobre

Ammoniti: Amrabat (45′), Samardzic (68′), Zalewski (85′) per gioco falloso; Ter Stegen (90+2′) per perdita di tempo

Espulsi: –

Recupero tempo: pt 1′, st 3′

Spettatori: circa 50mila (2.229 ospiti)

Note: –

I gol

1-0 Arokodare (87′) – Il centravanti ex Genk e Wolverhampton attacca la profondità tra Zappacosta e Obric, vince il duello aereo con il numero 40, Kristensen non chiude alle spalle e il numero 99 davanti a Carnesecchi è glaciale con il destro rasoterra.