Halloween a Crespi d’Adda: fine-settimana di eventi per grandi e piccoli

Anche a Crespi d’Adda, villaggio operaio Unesco in provincia di Bergamo, la magia di Halloween è pronta a coinvolgere grandi e piccoli con un programma di iniziative tra mistero, divertimento e scoperta, organizzato dall’Associazione Crespi d’Adda. Tour notturni tra storie e leggende, avvelenamenti e complotti e attività dedicate ai bambini animeranno il villaggio operaio Unesco, e non solo, nei giorni della festa più spaventosa dell’anno.

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, ore 21

CRESPI NOIR, tour notturno a Crespi d’Adda – speciale Halloween 2026

Un viaggio nel lato più enigmatico di Crespi d’Adda per ripercorrere una vicenda realmente accaduta e mai risolta. Un suggestivo tour serale che accompagna i partecipanti tra le vie del celebre villaggio alla scoperta del misterioso omicidio dell’operaia Minelli. La storia riporta al gennaio del 1928, quando un cadavere viene rinvenuto nelle acque dell’Adda. Da quel momento prendono avvio indagini, interrogatori e sospetti che coinvolgono le comunità di Crespi d’Adda e Trezzo sull’Adda, senza però arrivare all’individuazione del colpevole. Guidati da un accompagnatore turistico, i partecipanti attraverseranno i luoghi simbolo del villaggio ascoltando, attraverso suggestive narrazioni audio, le testimonianze e i punti di vista di chi visse realmente quei giorni: operai, abitanti del paese, il medico che esaminò il corpo e gli stessi investigatori impegnati nel caso. L’esperienza non vuole offrire una soluzione al mistero, ma proporre una coinvolgente immersione nella memoria collettiva di quella che veniva definita l’“isola felice del lavoro”, facendo emergere un episodio poco conosciuto che scosse profondamente l’intera comunità.

Il percorso, della durata di circa due ore, si svolge interamente a piedi e comprende il tour guidato, i contenuti audio narrativi, il biglietto d’ingresso e la visita accompagnata al museo multimediale. Il tour si svolge anche in caso di maltempo.

Biglietti

I posti sono limitati e la prenotazione online è obbligatoria. 13 euro a persona, gratuito per bambini fino ai 6 anni compresi e diversamente abili. Per info e prenotazioni https://www.crespidadda.it/ eventi/crespi-noir-halloween/

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, ore 21 e domenica 1° novembre, ore 10

STORIE DI OMICIDI, tour notturno a Bergamo Alta – speciale Halloween 2026

Torna l’appuntamento con il tour guidato dedicato alle più oscure pagine della storia di Bergamo Alta. In occasione di Halloween, i partecipanti potranno percorrere in notturna le Mura Veneziane, oggi Patrimonio Mondiale UNESCO, alla scoperta di avvelenamenti, complotti, omicidi e misteriosi fatti di sangue che hanno segnato la città nel corso dei secoli. Il percorso prenderà avvio da Porta San Lorenzo per poi svilupparsi tra le vie e i luoghi più suggestivi del centro storico, accompagnando il pubblico in un viaggio tra cronaca, curiosità e vicende poco conosciute del passato bergamasco.

Il tour, della durata di circa due ore, è adatto a ogni tipo di pubblico e si svolgerà anche in caso di maltempo.

Biglietti

La partecipazione è a numero chiuso con prenotazione online obbligatoria. 12 euro a persona, gratuito per bambini fino ai 6 anni compresi e diversamente abili. Per info e prenotazioni https://www.crespidadda.it/ eventi/bergamo-halloween/

PER I BAMBINI E FAMIGLIE

Sabato 31 ottobre

BABY HALLOWEEN a Crespi d’Adda

Sabato 31 ottobre 2026 Crespi d’Adda attende i più piccini per un pomeriggio all’insegna di ricette magiche e pozioni di streghe presso l’Asilo di Crespi d’Adda.

Dalle 16 alle 17.30 / NEL CASTELLO INFESTATO / Per bambini dai 18 ai 24 mesi

Un’esperienza immersiva tra fantasia e divertimento attende bambini e genitori all’Asilo di Crespi d’Adda, trasformato per l’occasione nel castello di una strega misteriosa. Tra fantasmini, giochi sensoriali e prove da superare, i partecipanti saranno chiamati a trovare la via d’uscita e raggiungere la cucina segreta dove li aspetterà una golosa merenda.

L’attività si svolge interamente al coperto ed è pensata per essere vissuta insieme a un genitore accompagnatore. I posti sono limitati e la prenotazione online è obbligatoria. Quota di partecipazione: 20 euro, comprensiva dell’ingresso di un bambino e di un genitore.

Dalle 16 alle 17.30 / NELLA CUCINA DELLA STREGA / Per bambini dai 3 ai 5 anni

Un pomeriggio all’insegna della fantasia dedicato a bambini e famiglie all’Asilo di Crespi d’Adda, dove esperte educatrici “stregate” guideranno i partecipanti nella preparazione di pozioni misteriose, zuppe magiche, torte avvelenate e infusi dai poteri sorprendenti. L’attività, organizzata all’aperto, è pensata come un laboratorio creativo e divertente da vivere insieme a un genitore, con una gustosa merenda finale inclusa.

I posti sono limitati e la prenotazione online è obbligatoria. Quota di partecipazione: 20 euro, comprensiva dell’ingresso di un bambino e di un genitore.

Per info e prenotazioni https://www.crespidadda.it/ eventi/baby-halloween/