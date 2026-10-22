Giornata Mondiale del Diabete, un convegno sulle strategie di prevenzione e cura di diabete e dislipidemie

Wes Dissy (Unsplash)

Il convegno, dal titolo “Dislipidemie e diabete mellito: attenti a quei due!”, sarà l’occasione per approfondire le più recenti evidenze scientifiche e le strategie per la gestione integrata di queste due condizioni, entrambe associate a un aumentato rischio cardiovascolare, con particolare attenzione agli approcci di prevenzione e cura.

Il convegno offrirà un aggiornamento multidisciplinare su diagnosi, prevenzione e trattamenti, con particolare attenzione alle linee guida più recenti, ai biomarcatori e alle strategie farmacologiche per il controllo del profilo lipidico e glicemico.

Tra i temi affrontati anche il rischio cardiovascolare residuo e il ruolo dell’arteriopatia periferica nelle persone con dismetabolismo.

“Il nostro obiettivo – spiega la dottoressa Nazarena Betella, specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo di Humanitas Gavazzeni, Responsabile Scientifico dell’incontro – è quello di aggiornare medici di famiglia, angiologi, diabetologi e cardiologi sulle novità diagnostiche e terapeutiche e sulle nuove linee guida. Vogliamo inoltre far conoscere l’ambulatorio di Humanitas Gavazzeni dedicato alle dislipidemie e all’aterosclerosi, dove affrontiamo anche le dislipidemie su base genetica, come l’ipercolesterolemia familiare, sia nei pazienti in prevenzione primaria sia in prevenzione secondaria, cioè in chi ha già avuto un evento cardiovascolare“.

La Giornata Mondiale del Diabete rappresenta un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza di una gestione globale della malattia, che non si limiti al controllo della glicemia. Conoscenza, prevenzione e intervento sono i pilastri per promuovere la salute metabolica e migliorare la qualità della vita delle persone con diabete e dislipidemie. Va ricordato, inoltre, che le malattie cardiovascolari restano la principale causa di mortalità in questa popolazione: per questo il controllo del profilo lipidico è parte integrante della cura.

Il convegno: info e iscrizioni

Sabato 14 novembre 2026, ore 8.00

Centro Congressi Giovanni XXIII

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – Bergamo

“Dislipidemie e diabete mellito: attenti a quei due!”