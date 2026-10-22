Giornata di tregua dal maltempo: ampie schiarite dal pomeriggio

Questa fase di stabilità sarà tuttavia temporanea: una nuova perturbazione di origine atlantica si avvicinerà infatti al Nord Italia, interessando inizialmente i settori occidentali e tendendo a estendersi al resto delle regioni settentrionali nel corso della giornata di venerdì

La saccatura che ci ha interessato nei giorni scorsi, si sposta ulteriormente verso levante, portandosi sui Balcani, mentre il nucleo di aria più fredda in quota attraversa rapidamente il Nord-Est, favorendo una residua instabilità tra il Triveneto e le regioni adriatiche. Sulla Lombardia prevarranno condizioni via via più stabili, grazie al progressivo aumento della pressione in quota.

Questa fase di stabilità sarà tuttavia temporanea: una nuova perturbazione di origine atlantica si avvicinerà infatti al Nord Italia, interessando inizialmente i settori occidentali e tendendo a estendersi al resto delle regioni settentrionali nel corso della giornata di venerdì.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.

Giovedì 22 ottobre 2026

Tempo Previsto: Al mattino nuvolosità irregolare, più compatta sulla Valtellina e sui settori nord-orientali, dove saranno possibili deboli e isolati fenomeni, nevosi a quote superiori ai 1800 mt, in esaurimento entro la prima parte della mattinata. Con il progressivo attenuarsi della nuvolosità, si faranno spazio anche ampie schiarite, alternate a temporanei passaggi di nubi stratificate. Dal pomeriggio le aperture diverranno più diffuse, andando ad interessare gran parte della regione. In serata, transito di velature, inizialmente sottili, ma in graduale ispessimento a partire dai settori occidentali.

Temperature: In pianura:

Minime in sensibile calo (11/14 °C).

Massime in lieve calo (17/19 °C).

Zero termico a metà giornata, attorno ai 2300 metri.

Venti: In pianura moderati occidentali tendenti a disporsi da nord-ovest.

In quota forti settentrionali, tendenti a divenire moderati/deboli.

Venerdì 23 ottobre 2026

Tempo Previsto: Cielo inizialmente da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con copertura in progressivo aumento dalla metà della mattinata a partire dai settori occidentali e dai rilievi dell’Oltrepo Pavese. Gli addensamenti si estenderanno successivamente alla fascia meridionale della regione e ai settori pedemontani, accompagnati da precipitazioni diffuse, generalmente deboli o moderate. Dal pomeriggio la nuvolosità più compatta tenderà ad insistere sui rilievi della Valtellina e della Valchiavenna, dove potranno verificarsi fenomeni di debole o moderata intensità. Sulla fascia meridionale, dal Pavese al Mantovano, le precipitazioni potranno invece localmente intensificarsi, assumendo anche carattere forte. Dalla serata è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dai settori occidentali, con aperture del cielo in progressiva estensione.

Temperature: In pianura:

Minime in sensibile calo (08/11 °C).

Massime in lieve calo (16/18 °C).

Zero termico a metà giornata, attorno ai 2100 metri.

Venti: In pianura deboli orientali.

In quota deboli/moderati da sud-ovest.