l'intervento
Furto nella notte, rubati anche i dischi del server: l’azienda riparte grazie al backup in cloud di HkStyle
HkStyle CORP, realtà bergamasca specializzata in servizi informatici gestiti per le imprese, ha riportato operativa un’azienda colpita da un furto notturno in cui i ladri avevano portato via non solo i computer, ma anche tutti i dischi del server aziendale. Determinante il backup in cloud attivo
Una mattina che sembrava iniziare come tante altre. Il titolare arriva in ufficio e scopre che durante la notte qualcuno è entrato: le scrivanie sono vuote, i computer portatili spariti. Un danno serio, ma in apparenza circoscritto. Il primo pensiero è ripartire subito: si procura un PC e chiama HkStyle per farlo collegare al server aziendale, dove risiedono gestionale, documenti e archivi.
È proprio durante quella telefonata, mentre i tecnici HkStyle lo guidano passo passo verso la sala server, che arriva la scoperta. I cassetti dei dischi sono vuoti. I ladri non si erano limitati ai computer: avevano estratto uno a uno tutti i dischi del server, portandosi via di fatto la memoria dell’intera azienda.
Dal furto alla ripartenza
In una situazione del genere molte imprese si troverebbero a ricostruire anni di lavoro da zero. Non in questo caso. Il cliente aveva attivo il servizio di backup in cloud gestito da HkStyle, che ogni giorno copiava in modo automatico le macchine virtuali e i dati aziendali fuori dalla sede, in datacenter sicuri.
I tecnici HkStyle sono partiti in giornata verso la sede del cliente con nuovi computer e nuovi dischi. Una volta installati i dischi nel server, hanno reinstallato la piattaforma di virtualizzazione e avviato il ripristino completo dal cloud: tutte le macchine virtuali, il gestionale e i dati che l’azienda stava utilizzando sono tornati al loro posto, esattamente com’erano prima del furto.
Il cuore dell’infrastruttura è basato su tecnologia Proxmox VE, la piattaforma di virtualizzazione open source che HkStyle adotta per la sua solidità, la trasparenza del codice e l’integrazione nativa con Proxmox Backup Server, lo strumento che rende i backup veloci, deduplicati e verificabili. È proprio questa accoppiata a rendere possibile un ripristino completo e ordinato, macchina per macchina.
In parallelo il team ha riconfigurato le nuove postazioni di lavoro e i dispositivi del personale, e ha verificato la protezione perimetrale affidata al firewall Nethesis, azienda italiana le cui soluzioni NethSecurity HkStyle sceglie per affidabilità, aggiornamenti costanti e un supporto tutto italiano.
Perché il backup in cloud fa la differenza
Il caso insegna una cosa semplice: tutto ciò che si trova dentro l’edificio può sparire. Un furto, un incendio, un allagamento, un attacco ransomware. Una copia di backup conservata nella stessa sede, o peggio sullo stesso server, in un caso come questo se ne va insieme ai dischi.
Per questo HkStyle applica la regola del 3-2-1: almeno tre copie dei dati, su due supporti diversi, di cui una fuori sede. Ed è qui che entra in gioco il Personal Cloud HkStyle: lo spazio cloud gestito direttamente da HkStyle, con dati custoditi in datacenter europei e in Italia, sotto controllo, cifrati e monitorati ogni giorno dai tecnici. Non un servizio anonimo, ma una copia sicura dell’azienda con un partner del territorio che sa esattamente come riportarla in vita.
I servizi HkStyle per le imprese
HkStyle CORP affianca aziende, fondazioni, strutture sanitarie e attività ricettive con un’offerta completa: reperibilità e assistenza on-site nelle situazioni critiche, reti aziendali con firewall, switching, Wi-Fi e VPN, virtualizzazione e gestione server su tecnologia Proxmox, backup e disaster recovery locale e in cloud, monitoraggio H24 dell’infrastruttura, Microsoft 365 e servizi cloud, telefonia VoIP con soluzioni Nethesis, continuità elettrica con UPS e il Personal Cloud HkStyle per custodire i dati aziendali in sicurezza.
Fornitore o partner?
La differenza si vede nei momenti peggiori. Un fornitore vende un prodotto; un partner ha già pensato a cosa succede quando tutto va storto, e quando squilla il telefono sa già cosa fare. Questa azienda ha subito un furto, ma non ha perso il suo lavoro. Ed è esattamente il motivo per cui un backup in cloud non è un costo, ma un’assicurazione sulla continuità dell’impresa.