Ajax-Atalanta, le formazioni ufficiali: Zalewski ed Elmas sulle ali, Scamacca in avanti
Obric e Kristensen scelte obbligate in difesa con Zappacosta a sinistra, Ederson e Gaetano a centrocampo. Fiducia a De Ketelaere sulla trequarti
L’Atalanta ad Amsterdam sfida all’Ajax alla ricerca di continuità di risultati in Conference League e Maurizio Sarri decide di proseguire sulla strada del 4-2-3-1.
La scelta in attacco ricade ancora su Scamacca, bomber d’Europa mentre Krstovic sta giocando in campionato. Sulle fasce fuori Rowe, spazio a Elmas insieme a Zalewski, confermato dopo l’ottima prestazione con il Pafos e l’impatto importante a San Siro.
Mediana con Gaetano ed Ederson, mentre la difesa è obbligata con il 2006 Obric alla prima da titolare vicino a Kristensen. Bellanova e Zappacosta sulle fasce completano l’assetto davanti a Carnsesecchi.
Nessuna sorpresa nell’Ajax, che punta sul 4-2-3-1 con Brandt, Klaassen e Gloukh a supportare la punta Marcos Leonardo, preferito ad Arokodare.
Ajax-Atalanta, le formazioni ufficiali (21.00)
Ajax (4-2-3-1): ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat; Brandt, Klaassen, Gloukh; Marcos Leonardo. All. Míchel
A disp. Heerkens, Paes, Kehrer, Torrents, Janse, Abdalla, Bounida, Pugno, Ouazane, Tsyganko, Arokodare.
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Sarri
A disp. Sportiello, Sonzogni, Idele, Isoa, Bernasconi, Pasalic, Levak, Bonanomi, Samardzic, Rowe, Krstovic.
Arbitro: Antonio Nobre (Portogallo)