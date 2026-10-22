Fondazione Banca Popolare di Bergamo: la filantropia che fa crescere la comunità

Giovedì 22 ottobre alle 18 il terzo appuntamento di “Comunità in dialogo” con Giovanni Bazoli e Gianfelice Rocca. Al centro il ruolo della filantropia, dell’impresa responsabile e delle istituzioni nel generare opportunità e contribuire alla crescita delle comunità

Quale ruolo può svolgere oggi la filantropia nella crescita di una comunità? E come possono fondazioni, imprese e istituzioni contribuire a rispondere ai bisogni delle persone, costruire alleanze e generare nuove opportunità per il territorio? Sono questi gli interrogativi al centro del terzo appuntamento di Comunità in dialogo. Fare comunità, da 35 anni, la rassegna promossa da Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico insieme a Intesa Sanpaolo in occasione del 35° anniversario della Fondazione.

Giovedì 22 ottobre alle 18, nella Sala Funi, sede di Intesa Sanpaolo e della Fondazione Banca Popolare di Bergamo (viale Roma 2, Bergamo), Giovanni Bazoli, Presidente emerito di Intesa Sanpaolo, e Gianfelice Rocca, Presidente del Gruppo Techint, saranno protagonisti di un dialogo moderato da Alberto Ceresoli, direttore de L’Eco di Bergamo.

L’incontro, dal titolo “La filantropia che fa crescere la comunità”, propone una riflessione sul significato e sul valore della filantropia nel nostro tempo, a partire da una consapevolezza: sostenere una comunità significa saperne leggere i bisogni, ma anche contribuire a costruire le condizioni perché possa crescere, affrontare le proprie fragilità e guardare al futuro.

La filantropia assume così un ruolo che va oltre l’erogazione di risorse economiche, diventando uno strumento per promuovere progettualità, mettere in relazione soggetti diversi e favorire risposte condivise alle sfide sociali, culturali ed economiche.

Il dialogo tra Bazoli e Rocca mette a confronto due esperienze di primo piano nel mondo economico, finanziario e imprenditoriale italiano, per interrogarsi sul rapporto tra iniziativa privata e bene comune, sulla responsabilità sociale delle imprese e sul contributo che fondazioni e istituzioni possono offrire allo sviluppo dei territori.

Al centro, anche il valore delle relazioni e delle collaborazioni tra soggetti pubblici e privati, nella convinzione che la crescita di una comunità dipenda dalla capacità di mobilitare risorse, competenze e responsabilità intorno a obiettivi comuni.

La partecipazione è libera, previa registrazione online su Eventbrite: http://bit.ly/3T5muUp

Fare comunità, da 35 anni

L’appuntamento del 22 ottobre prosegue il percorso avviato il 16 luglio con “La cultura che costruisce cittadinanza”, che ha visto dialogare lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani e Roberta Frigeni, direttrice del Museo delle Storie di Bergamo, sul valore pubblico della cultura.

Il secondo incontro, il 24 settembre, è stato invece dedicato a “Passione educativa, passione per la comunità”, con don Dario Acquaroli, direttore della Comunità don Lorenzo Milani, Francesca Galbiati, direttrice di Imiberg Bergamo, e Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile di Atalanta Bergamasca Calcio, protagonisti di un confronto sulla responsabilità educativa della comunità e sul futuro delle nuove generazioni.

La seconda edizione di Comunità in dialogo nasce nell’anno in cui Fondazione Banca Popolare di Bergamo celebra 35 anni di attività. Quattro appuntamenti, da luglio a novembre, dedicati a cultura, educazione, filantropia e pace: prospettive diverse attraverso le quali interrogarsi su che cosa significhi oggi fare comunità.