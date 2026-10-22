Festival Organistico, a Santa Maria Maggiore gran finale con Zuzana Ferjenčíková

Zuzana Ferjenčíková

è un’organista, pianista e compositrice slovacca. Ha ricevuto la propria formazione musicale fin dalla prima infanzia nel solco della tradizione pianistica russa, studiando con Oľga Ormisová e Jewgenij Irshai. Successivamente ha intrapreso gli studi di organo presso il Conservatorio di Banská Bystrica sotto la guida di Milan Hric e ha proseguito la propria formazione universitaria a Bratislava e Vienna. Un’influenza particolarmente significativa nel suo percorso artistico è stata rappresentata dall’insegnamento e dalla collaborazione con Jean Guillou a Parigi. Vincitrice di numerosi premi in concorsi internazionali, nel 2004 è stata la prima donna ad ottenere il Primo Premio al Concorso Internazionale di Improvvisazione Organistica di Haarlem (Paesi Bassi). Dal settembre 2021 è professore d’organo presso la prestigiosa Università Codarts di Rotterdam. Tiene regolarmente masterclass dedicate all’improvvisazione, all’interpretazione e alla trascrizione musicale; partecipa come membro di giuria a concorsi organistici internazionali e svolge un’intensa attività concertistica e discografica. Ha debuttato con grande successo in alcune delle più prestigiose sale da concerto del mondo, tra cui l’Elbphilharmonie di Amburgo, il Wiener Konzerthaus e la Berliner Philharmonie, nonché in importanti cattedrali come Notre-Dame di Parigi e il Duomo di Colonia. Come interprete, concentra il proprio interesse soprattutto sul repertorio romantico e sulla musica del XX secolo. In qualità di compositrice, scrive brani da concerto per organo, pianoforte e diverse formazioni strumentali, oltre a musiche destinate alla liturgia cattolica. È autrice inoltre di numerose trascrizioni per organo di opere pianistiche e orchestrali. Dal 2022 è artista esclusiva dell’etichetta discografica tedesca AEOLUS. Tra le sue più recenti pubblicazioni discografiche figurano: Jean Guillou Vol. 1: Symphonic Poems, con musiche di Jean Guillou e Franz Liszt, registrato sull’organo Van den Heuvel della chiesa di Saint-Eustache a Parigi; Jean Guillou Vol. 2: Colours and Shadows, con opere di Jean Guillou e Wolfgang Amadeus Mozart, registrato sugli organi della Cattedrale Notre-Dame des Grâces a Bruxelles e della Cattedrale Notre-Dame de la Treille di Lille; Passions, raccolta di trascrizioni organistiche realizzate dalla stessa Zuzana Ferjenčíková su musiche di Mozart, Beethoven, Schumann e Liszt, registrata sull’organo Seiffert/Sinua della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Ratingen, in Germania.