Bergamo|
Festival Organistico, a Santa Maria Maggiore gran finale con Zuzana Ferjenčíková
Appuntamento venerdì 23 ottobre
Finale di grande prestigio per la 34° edizione del Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo” ispirata alla ‘versatilità’. Venerdì 23 ottobre alle 21, alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sul monumentale organo Vegezzi Bossi 1915 si esibirà Zuzana Ferjenčíková, pianista, organista, compositrice, prima donna a vincere nel 2004 il concorso d’improvvisazione di Haarlem ed oggi docente presso una delle università musicali europee più illustri, il Codarts di Rotterdam.
Allieva prediletta di Jean Guillou – di cui sta incidendo tutta l’opera per organo – l’artista slovacca si distingue nel panorama internazionale per qualità non comuni sia nell’improvvisazione, che nella composizione e nell’arte della trascrizione.
Con grande sensibilità, tutte queste discipline verranno utilizzate per onorare la figura e gli insegnamenti di San Francesco d’Assisi – in occasione del noto anniversario – prendendoli a modello, e pretesto, per descrivere i più genuini sentimenti umani ‘provati’ dal duro confronto quotidiano con la condizione terrena, non senza tuttavia rinunciare a precisi riferimenti musicali sul ‘Poverello di Assisi’.
Tra questi, le due ‘Leggende’ e il ‘Cantico del Sol’ di Franz Liszt, ed un improvvisazione su temi popolari francescani. Completano la ‘narrazione’ una mirabolante trascrizione per organo della ‘Grande Sonata Patetica’ di Ludwig van Beethoven, ‘Una lacrima’ di Modest Musorgskij, nonché una nuovissima composizione della stessa Ferjenčíková , ‘La Reve’, un poema sinfonico per grand’organo ispirato all’omonimo romanzo di Emil Zola.
Il concerto è stato allestito con i contributi di Fondazione Banca Popolare di Bergamo e Fondazione Mia.
Per chi è molto lontano e non potrà partecipare dal vivo, è prevista la diretta live streaming sul canale Youtube al link:
Libretto ufficiale:
https://www.organfestival.bg.it/download/Opuscolo_Fest2026_Ita.pdf
Official Booklet:
https://www.organfestival.bg.it/download/Opuscolo_Fest2026_Eng.pdf
Vedi anche:
www.organfestival.bg.it
Zuzana Ferjenčíková
è un’organista, pianista e compositrice slovacca. Ha ricevuto la propria formazione musicale fin dalla prima infanzia nel solco della tradizione pianistica russa, studiando con Oľga Ormisová e Jewgenij Irshai. Successivamente ha intrapreso gli studi di organo presso il Conservatorio di Banská Bystrica sotto la guida di Milan Hric e ha proseguito la propria formazione universitaria a Bratislava e Vienna. Un’influenza particolarmente significativa nel suo percorso artistico è stata rappresentata dall’insegnamento e dalla collaborazione con Jean Guillou a Parigi. Vincitrice di numerosi premi in concorsi internazionali, nel 2004 è stata la prima donna ad ottenere il Primo Premio al Concorso Internazionale di Improvvisazione Organistica di Haarlem (Paesi Bassi). Dal settembre 2021 è professore d’organo presso la prestigiosa Università Codarts di Rotterdam. Tiene regolarmente masterclass dedicate all’improvvisazione, all’interpretazione e alla trascrizione musicale; partecipa come membro di giuria a concorsi organistici internazionali e svolge un’intensa attività concertistica e discografica. Ha debuttato con grande successo in alcune delle più prestigiose sale da concerto del mondo, tra cui l’Elbphilharmonie di Amburgo, il Wiener Konzerthaus e la Berliner Philharmonie, nonché in importanti cattedrali come Notre-Dame di Parigi e il Duomo di Colonia. Come interprete, concentra il proprio interesse soprattutto sul repertorio romantico e sulla musica del XX secolo. In qualità di compositrice, scrive brani da concerto per organo, pianoforte e diverse formazioni strumentali, oltre a musiche destinate alla liturgia cattolica. È autrice inoltre di numerose trascrizioni per organo di opere pianistiche e orchestrali. Dal 2022 è artista esclusiva dell’etichetta discografica tedesca AEOLUS. Tra le sue più recenti pubblicazioni discografiche figurano: Jean Guillou Vol. 1: Symphonic Poems, con musiche di Jean Guillou e Franz Liszt, registrato sull’organo Van den Heuvel della chiesa di Saint-Eustache a Parigi; Jean Guillou Vol. 2: Colours and Shadows, con opere di Jean Guillou e Wolfgang Amadeus Mozart, registrato sugli organi della Cattedrale Notre-Dame des Grâces a Bruxelles e della Cattedrale Notre-Dame de la Treille di Lille; Passions, raccolta di trascrizioni organistiche realizzate dalla stessa Zuzana Ferjenčíková su musiche di Mozart, Beethoven, Schumann e Liszt, registrata sull’organo Seiffert/Sinua della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Ratingen, in Germania.
Programma
Franz Liszt (1811-1886)
– San Francesco
Preludio per ‘Il Cantico del Sol’ S.665
Modest Musorgskij (1839-1891)
– Sleza (Una lacrima)
(trascrizione di Zuzana Ferjenčíková)
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
– Sonata per pianoforte n.8 op.13 ’Patetica’
I. Grave – Allegro di molto e con brio
II. Adagio cantabile
III.Rondò. Allegro (con cadenza)
(trascrizione di Zuzana Ferjenčíková)
Franz Liszt (1811-1886)
Due Leggende S.175, per pianoforte
– n.1 San Francesco d’Assisi. La predicazione agli uccelli
(trascrizione di Camille Saint-Saëns)
– n.2 San Francesco di Paola cammina sulle onde
(trascrizione di Zuzana Ferjenčíková)
Zuzana Ferjenčíková (1978)
– Le Rêve, op.30 (Il sogno) [2025]
Poema Sinfonico per grande organo
ispirato al romanzo di Émile Zola
Zuzana Ferjenčíková (1978)
– Improvvisazione
su temi popolari francescani e temi dati dal pubblico