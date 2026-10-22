Festival dell’Impresa 2026, Bergamo si prepara a tre giorni di confronto: “Crescere nonostante”

Bergamo. Crescere nonostante le crisi, le tensioni internazionali, l’incertezza economica e la rapidità delle trasformazioni tecnologiche. È questa la sfida al centro del Festival dell’Impresa 2026, presentato giovedì 22 ottorbe alla Camera di Commercio di Bergamo e in programma dal 6 all’8 novembre. Il tema scelto, “Crescere nonostante”, accompagnerà la tre giorni di incontri e dibattiti con imprenditori, economisti, rappresentanti delle istituzioni ed esperti, chiamati a individuare strategie e opportunità per il sistema produttivo italiano. La manifestazione è triplicata a livello di dimensioni e di numeri: sono previsti oltre 85 appuntamenti e circa 380 relatori, tra cui circa 200 imprenditori provenienti da tutta Italia. Un’edizione che, secondo gli organizzatori, consolida il ruolo di Bergamo come punto di riferimento nazionale per la manifattura e per il dibattito sul futuro dell’impresa.

“Non è soltanto un convegno, ma un luogo di confronto tra persone che hanno la responsabilità di prendere decisioni”, è il messaggio che accompagna il Festival, concepito come un osservatorio sulle trasformazioni economiche e un laboratorio collettivo per affrontare le sfide del presente.

Tra i protagonisti annunciati figurano Emma Marcegaglia, presidente di Marcegaglia Holding; Elsa Fornero, già ministra del Lavoro; Vittorio Colao, già ministro per l’Innovazione tecnologica; l’economista Francesco Giavazzi, Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo, Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, il giornalista Ferruccio De Bortoli e Roberto Battiston, presidente del Comitato europeo per le scienze spaziali.

Imprese chiamate a guardare al futuro

Nel corso della presentazione, Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di Commercio di Bergamo, ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà che attraversano i mercati internazionali, sottolineando la necessità di rafforzare il collegamento tra istituzioni e imprese. In questo scenario, Bergamo può contare su una consolidata tradizione manifatturiera e su un tessuto produttivo chiamato a confrontarsi con sfide sempre più complesse. Andrea Zovico, del gruppo ItalyPost, ha evidenziato la crescita della manifestazione e la sua vocazione a diventare uno spazio concreto di elaborazione e scambio di idee. Uno dei nodi centrali riguarda le scelte strategiche delle aziende: fermarsi, vendere oppure investire per crescere. Proprio nelle fasi di crisi, ha osservato, possono aprirsi opportunità importanti, anche grazie all’intelligenza artificiale e ai nuovi strumenti finanziari. Il Festival affronterà così temi che vanno dalla competitività industriale alla transizione energetica, dalla robotica all’internazionalizzazione, fino ai passaggi generazionali e all’organizzazione del lavoro. L’obiettivo è coinvolgere l’intera filiera produttiva, dalle grandi imprese alle realtà artigiane, valorizzando anche le possibilità di aggregazione e accesso a nuove risorse finanziarie.

Il ruolo dell’Europa e il coinvolgimento delle nuove generazioni

La dimensione europea sarà un altro asse del programma. Claudia Colla, direttrice della Rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia, ha sottolineato il valore di un’iniziativa capace di connettere il tessuto economico territoriale con le priorità dell’Unione, dalla competitività alla semplificazione delle norme. Un confronto particolarmente significativo per il Nord Italia, che rappresenta una fetta rilevante dell’economia nazionale. Anche il Comune di Bergamo e Confindustria Bergamo hanno evidenziato l’importanza di accompagnare le imprese in una fase di cambiamento accelerato, segnata da trasformazioni demografiche, digitali e sociali. Il sostegno del mondo universitario si inserisce nella stessa prospettiva: favorire il confronto tra competenze e generazioni diverse.

Accanto agli incontri economici, il Festival proporrà la quinta edizione del Premio Letteratura d’Impresa e il progetto Academy, che consentirà agli studenti universitari di partecipare agli appuntamenti e dialogare direttamente con imprenditori ed esperti. In programma anche l’incontro dedicato alle 1.000 Imprese Best Performer della provincia di Bergamo.

La manifestazione si svilupperà in forma diffusa nelle diverse sedi cittadine, grazie alla collaborazione di partner e sponsor, tra cui Brembo e Intesa Sanpaolo. A chiudere il Festival sarà Gregorio De Felice, con un appuntamento al Kilometro Rosso. Tre giorni, dunque, per interrogarsi su come trasformare l’incertezza in occasioni di sviluppo e rafforzare la capacità delle imprese italiane di affrontare le sfide globali. Perché, nel contesto attuale, crescere nonostante significa soprattutto saper interpretare il cambiamento e trovare nuove strade per competere.