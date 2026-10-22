Il provvedimento|
Estradato dal Regno Unito il 29enne indiano indagato per il duplice omicidio di Covo
Dopo aver ucciso i due rivali con colpi di arma da fuoco, l’indagato si era sottratto all’arresto, allontanandosi dal territorio nazionale. Le attività di ricerca, sviluppate in sinergia con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, avevano consentito di rintracciarlo a Birmingham il 22 luglio
Nello scorso fine settimana è atterrato allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino il 29enne di nazionalità indiana, che era detenuto nel Regno Unito in quanto indagato per il duplice omicidio di due connazionali, avvenuto a Covo nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2026. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo e svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo, hanno consentito di indagare lo straniero per il gravissimo fatto di sangue avvenuto all’esterno del tempio sick.
Dopo aver ucciso i due rivali con colpi di arma da fuoco, l’indagato si era sottratto all’arresto, allontanandosi dal territorio nazionale. Le attività di ricerca, sviluppate in sinergia con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, avevano consentito di rintracciarlo a Birmingham il 22 luglio 2026.
Nei suoi confronti veniva eseguito dalle Autorità Inglesi un Mandato di Arresto Internazionale. Nei giorni scorsi, grazie all’esito favorevole della procedura di estradizione, il cittadino indiano è stato consegnato alla Polizia di Frontiera e ai Carabinieri di Bergamo all’aeroporto di Roma Fiumicino.
Nei suoi confronti è stata data esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP del Tribunale di Bergamo. Al termine delle procedure di identificazione, il cittadino indiano è stato associato al carcere di Rebibbia.