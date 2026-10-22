Estradato dal Regno Unito il 29enne indiano indagato per il duplice omicidio di Covo

Nello scorso fine settimana è atterrato allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino il 29enne di nazionalità indiana, che era detenuto nel Regno Unito in quanto indagato per il duplice omicidio di due connazionali, avvenuto a Covo nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2026. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo e svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo, hanno consentito di indagare lo straniero per il gravissimo fatto di sangue avvenuto all’esterno del tempio sick.