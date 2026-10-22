Esplosione in via Longo, svolta nelle indagini: l’accusa non è più disastro colposo ma strage

Bergamo. Quella di via Longo non è più la storia di una drammatica esplosione nel cuore della città, ma il racconto di una tragedia maturata nel silenzio e culminata in un atto che gli inquirenti tendono ormai a considerare deliberato e che poteva avere conseguenze molto più gravi. La svolta nelle indagini sulla deflagrazione che lo scorso lunedì 5 ottobre ha sventrato la palazzina al civico 9 nel quartiere Borgo Santa Caterina, è arrivata con le prime risultanze delle analisi svolte dai Vigili del fuoco e la decisione del pubblico ministero Emanuele Marchisio di aggravare l’ipotesi di reato: non più disastro colposo, ma strage.

A spingere la Procura — che coordina le indagini di Squadra Mobile e Vigili del Fuoco — verso l’ipotesi di un gesto volontario sono i numeri freddi ma inoppugnabili emersi dai primi controlli sui contatori dell’utenza al piano rialzato. Nell’arco di appena un’ora e mezza, all’appartamento sono stati erogati sette metri cubi di gas: un quantitativo importante, pari al doppio del consumo medio giornaliero di una famiglia di quattro persone. Un flusso continuo, massiccio e concentrato nel tempo, secondo chi indaga incompatibile con una fugace svista o con la fatalità di un guasto. Quel dato sembra aver ridimensionato ogni dubbio: l’ambiente sarebbe stato scientemente saturato fino a trasformarsi in una bomba pronta a innescarsi. Un quadro che trova riscontro nei rilievi effettuati nell’alloggio subito dopo il boato. I tecnici dei Vigili del Fuoco avevano trovato il tubo del gas svitato e, adagiata poco distante, una pinza. L’impianto non era danneggiato e l’unica apparente anomalia — la valvola a farfalla rinvenuta chiusa — non sembra scalfire il quadro accusatorio.

Al centro della tragedia c’è la storia di una coppia di origine rumena, residente nel condominio Plorzano dal 2019: O.B., 51 anni, e il marito J.B., elettricista di 55. Entrambi vivevano in una situazione di equilibrio precario causata dall’abuso di alcol. Lei, in particolare, stremata da gravi e prolungati problemi di salute mentale, viveva quasi reclusa ed era seguita dal Centro Psico-Sociale, fino al ricovero coatto tramite Trattamento Sanitario Obbligatorio scattato soltanto un mese prima. Nelle ore precedenti all’esplosione, chi li ha incrociati li ha descritti come “poco lucidi”. Attorno a loro si era scavato un solco profondo di solitudine: i rapporti con i figli si erano spezzati o allontanati, e nonostante la gentilezza con i vicini e l’affitto sempre pagato con regolarità, il vuoto affettivo si era fatto pesante. Le loro condizioni, ad oggi, restano disperate.

A quanto pare l’odore acre del gas serpeggiava nello stabile fin dal pomeriggio, ma se così fosse è stato inizialmente sottovalutato. Solo verso le 19 il portinaio, scendendo dal sesto piano, ha avvertito quella puzza insopportabile e ha bussato alla porta della coppia. Il boato ha sventrato l’immobile, facendo crollare i muri divisori in cartongesso. Una dinamica provvidenziale per la tenuta dell’edificio, poiché il cedimento delle pareti interne ha scaricato la violenza dell’onda d’urto verso l’esterno, evitando il crollo della struttura portante ma seminando il terrore tra i residenti. Giuseppe Piticchio, nell’alloggio adiacente, ha visto la parete della camera da letto sgretolarsi a pochi centimetri dalla moglie, uscita viva per miracolo con un lieve colpo alla testa prima di essere portata in salvo tra le macerie.

La furia dell’esplosione si è proiettata persino oltre la recinzione del condominio, investendo via degli Albani. Lì, nella sua cucina, Antonino Intogna, 78 anni ed ex maresciallo dell’Esercito, attendeva il figlio quando è stato sorpreso da un boato mai sentito prima. In una frazione di secondo, un pesante pezzo di legno divelto dagli infissi della palazzina ha trapassato la rete di recinzione, infranto la veneziana e sfondato la porta-finestra, andandosi a conficcare a soli venti centimetri dalla sua sedia. È stato lui il primo a chiamare i Vigili del fuoco, che hanno la caserma praticamente dall’altra parte della strada.