E-Brt, da lunedì 26 ottobre una nuova corsa nel primo pomeriggio. Le corse giornaliere salgono a 165

Bergamo. A partire da lunedì 26 ottobre, Atb potenzia il servizio e-Brt Bergamo–Verdellino con l’introduzione di una nuova corsa alle ore 14.10, per rispondere all’aumento dei passeggeri registrato nelle ultime settimane. È il secondo intervento di potenziamento dell’offerta dall’avvio del servizio e porta a quattro le corse aggiuntive complessivamente introdotte. Il numero totale delle corse sale così a 165 al giorno dal lunedì al venerdì. L’analisi dei flussi di passeggeri per fascia oraria, ha evidenziato la necessità di potenziare il servizio nel primo pomeriggio. Con la nuova corsa, tra le 14 e le 14.15 sarà disponibile un autobus ogni 5 minuti circa. I dati di utilizzo. Dal 14 settembre, data di avvio dell’orario invernale, i passeggeri trasportati sulla linea hanno raggiunto il numero di 200.000, con una media di 7.000 passeggeri nei giorni feriali. La distribuzione delle salite indica una domanda concentrata nelle fasce di punta del mattino e del primo pomeriggio.

Le frequenze. A seguito della rilevazione dei flussi, alla fine di settembre erano già state introdotte tre corse aggiuntive tra le 6.40 e le 7.05, aumentando così la frequenza da 10 minuti a 7 minuti e mezzo circa. Sempre dall’analisi dei flussi dal 26 ottobre tra le 14.00 e le 14.15 la frequenza passerà da 10 minuti a 5 minuti circa. Il monitoraggio. Atb prosegue il monitoraggio del servizio, analizzando i flussi di passeggeri per fascia oraria, la regolarità delle corse e i tempi di percorrenza lungo l’intero tracciato. Particolare attenzione sarà rivolta agli effetti delle modifiche alla viabilità previste dal 26 ottobre e dal 2 novembre nei tratti urbani, che saranno valutati attraverso il confronto con i dati raccolti nelle settimane precedenti. I risultati potranno orientare ulteriori adeguamenti del servizio.