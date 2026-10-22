Foto Andrei Eduard Huiala

Ajax-Atalanta 0-0 (16′)

Marcatori: –

Ajax (4-2-3-1): ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat; Brandt, Klaassen, Gloukh; Marcos Leonardo. A disp. Heerkens, Paes, Kehrer, Torrents, Janse, Abdalla, Bounida, Pugno, Ouazane, Tsyganko, Arokodare. All. Míchel

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. A disp. Sportiello, Sonzogni, Idele, Isoa, Bernasconi, Pasalic, Levak, Bonanomi, Samardzic, Rowe, Krstovic. All. Sarri

Arbitro: Nobre

Ammoniti: –

Espulsi: –

Recupero tempo: –

Spettatori: –

Note: –

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16′ – Gol annullato a Mokio per fuorigioco in avvio di azione.

13′ – L’Ajax tiene saldamente la partita in mano sfondando spesso a sinistra: un non sicurissimo Kristensen è chiamato a metterci due pezze.

5′ – Palleggio qualitativo dell’Ajax, che con una grande azione manovrata porta Rosa a concludere col sinistro dentro l’area: Gaetano è sulla traiettoria e la devia sul palo interno.

21.00 – Inizia la partita!

20.50 – Squadre rientrate, tra 10 minuti il calcio d’inizio del match.

20.30 – Squadre in campo per il riscaldamento!

19.55 – La scelta in attacco ricade ancora su Scamacca, bomber d’Europa mentre Krstovic sta giocando in campionato. Sulle fasce fuori Rowe, spazio a Elmas insieme a Zalewski, confermato dopo l’ottima prestazione con il Pafos e l’impatto importante a San Siro. Mediana con Gaetano ed Ederson, mentre la difesa è obbligata con il 2006 Obric alla prima da titolare vicino a Kristensen. Bellanova e Zappacosta sulle fasce completano l’assetto davanti a Carnsesecchi.

19.30 – Arrivano allo stadio anche le due squadre, che si ritrovano a 6 anni di distanza dalla sfida di Champions del 2020 decisa da Muriel.

19.00 – Sono 2.229 i tifosi atalantini che saranno questa sera nel settore ospiti della Johan Cruyff Arena: il gruppone si è ritrovato oggi pomeriggio in piazza Dam per poi muoversi verso lo stadio, dove i cancelli si sono aperti.