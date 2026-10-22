Dall’Egitto a Bergamo a 19 anni: il percorso di Eslam e la rete che lo ha accolto

Nei racconti di migrazione l’ultima pagina è spesso l’approdo. Per Eslam, invece, anche l’approdo è solo un inizio: da Dubai comincia un anno di tappe e ripartenze in cui ha cercato la sua via, la strada che lo portasse verso il sogno di una vita migliore. Un lungo percorso lo ha portato dapprima a Dubai, poi in Turchia, dove, dopo i turni massacranti di 12 ore continue all’interno di una fabbrica di tessuti e un’accoglienza ben lontana dai canoni moderni dell’integrazione, ha deciso di intraprendere un atto di fede e ripartire, di nuovo per l’Unione Europea con destinazione Bulgaria. Dopo il confine balcanico dell’UE Eslam riesce ad approdare al di là del Danubio, in Romania. Qui, dopo un mese in un centro di accoglienza, decide di nuovo di mettersi alla prova e di attraversare l’ultimo baluardo di difesa dell’Europa Occidentale: il confine rumeno-magiaro, ultima barriera prima della zona Schengen di libero scambio di merci e persone.

Eslam è un ragazzo determinato, da quando è arrivato in Italia ha scoperto la passione per l’arrampicata, gli piacerebbe molto fare il tracciatore di vie, cioè colui che apre la via e decide dove mettere gli appigli perché altri possano salire. È ciò che, a modo suo, hanno fatto per lui in questi anni da quando è partito dal suo paese d’origine.

È un lavoro che conosce bene Alice Manzoni, assistente sociale del SAI MSNA del Comune di Bergamo e del Consorzio Sol.co Città Aperta. Chi arriva nelle comunità, spiega, ha spesso 16 o 17 anni e alle spalle già molte vite: “hanno già affrontato tantissime realtà diverse, che siano nel paese d’origine, che siano durante il viaggio, che siano qui in Italia”. Il risultato sono ragazzi “spesso molto frammentati“. Alice si occupa, nello specifico, di costruire progetti personalizzati che favoriscano il benessere e l’integrazione dei ragazzi.

Da qui l’obiettivo del suo lavoro: “Non contribuire a creare tanti piccoli frammenti, ma creare una linea di vita un pochino più coesa“. Il primo passo, per Alice, è quindi evitare di ricominciare da capo: “Non ripartiamo da zero, ma proviamo ad andare avanti su quello che tu hai già un po’ iniziato a costruire altrove”.

È la logica dei percorsi personalizzati, che all’interno dell’accoglienza poggiano però su alcuni punti fermi garantiti a tutti. Sono “obiettivi minimi, che poi minimi non sono”: imparare la lingua italiana e conseguire il diploma di licenza media. Stiamo parlando di un requisito fondamentale per l’inserimento nella società e nel mondo del lavoro, perché se manca la capacità di interagire con le persone diventa anche difficoltoso riuscire ad uscire da quella bolla di solitudine e di malessere che può subentrare una volta che la frustrazione di una mancata inclusione prende il controllo. È anche un modo per diventare autonomi rispetto ad eventuali reti informali delle proprie comunità di origine stabilite nel nuovo territorio, collegate ad essere ci sono infatti peer pressures e il rischio di entrare in un circolo vizioso che allontana l’integrazione e favorisce la marginalizzazione.

Ciò che preme notare è che il lavoro fatto da assistenti sociali ed educatori è fondamentale: in un periodo complesso della vita come quello degli MSNA, queste figure diventano un riferimento al pari dei genitori o, come nel caso di Eslam, di un fratello maggiore: l’educatore della comunità dove è stato accolto. “Mi ha aiutato troppo”, racconta. “Per me lui è il migliore che ho trovato qua”. E ancora: “Lo vedo come un fratello grande che, se potrà, mi aiuta sempre. Perché lui capisce tutte le difficoltà che ce le abbiamo. Perché lui le ha avute”.

Una dinamica che Erika Amadei, coordinatrice del SAI MSNA di Bergamo, riconduce a una condizione di fondo: stare lontani da casa “mette in gioco delle caratteristiche che dentro casa non hai”, e i ragazzi “sono anche da soli, quindi devono proprio pensare a stare in piedi”.

La storia di Eslam ci dimostra come il viaggio sia solo una piccola parte iniziale rispetto a quella che è la vera storia di un MSNA: l’inclusione in una società straniera ed infine l’integrazione all’interno di una nuova società. Per Eslam, oggi impegnato in un tirocinio di inserimento documenti e archivio, l’obiettivo è un lavoro stabile, nuovi affetti ed un sogno all’orizzonte. Sebbene la difficoltà del viaggio sia evidente, i veri ostacoli, che possono far deragliare un sogno in pochi attimi, arrivano con l’inquietudine di un nuovo mondo, di non avere un riferimento genitoriale o anche solo di amici. È in questi attimi che si tende a dimenticare che gli MSNA non sono altro che ragazzi, con le stesse fragilità di noi tutti, che cercano solo di navigare un mare in tempesta.

È grazie alle migliaia di persone che lavorano all’interno delle comunità di accoglienza e all’interno dei progetti condivisi tra enti e territori che questi ragazzi riescono ad avere una possibilità e creare valore aggiunto per la propria vita e per le comunità dove arrivano a risiedere.