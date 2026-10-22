Controlli sull’immigrazione: 414 permessi per richiesta asilo annullati e 26 proposte di revoca della protezione internazionale

La Polizia di Stato di Bergamo prosegue, attraverso l’Ufficio Immigrazione della Questura, l’attività di verifica dei requisiti per il soggiorno e di controllo delle posizioni dei cittadini stranieri, con interventi mirati anche nei confronti di soggetti irregolari e di persone con precedenti penali.

Dall’inizio dell’anno sono stati rilasciati 1.215 permessi di soggiorno per richiesta asilo, mentre 414 provvedimenti di revoca sono stati adottati a seguito del venir meno dei presupposti previsti dalla normativa. Le revoche sono conseguite sia alle decisioni della Commissione territoriale competente sia agli accertamenti effettuati ai domicili dichiarati, che in diversi casi hanno consentito di riscontrare l’irreperibilità degli interessati.