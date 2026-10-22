Automotive, via libera della commissione Itre al pacchetto Ue. Gori: “Maggioranza compatta”

L’eurodeputato bergamasco del Pd è relatore del parere approvato con 49 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astenuti. L’accordo mantiene al 95% il taglio delle emissioni di CO2 al 2035, introducendo alcune flessibilità

Bruxelles. Primo passaggio parlamentare per il pacchetto europeo sull’automotive. La commissione Industria, Ricerca ed Energia (Itre) del Parlamento europeo ha approvato nella giornata di giovedì 22 ottobre il testo che punta a definire il futuro del settore automobilistico, sulla base dell’intesa preliminare raggiunta dai gruppi di maggioranza: Partito popolare europeo (Ppe), Socialisti e democratici (S&D) e Renew Europe.

Nel pacchetto è compreso anche il parere della commissione Itre, di cui è relatore l’eurodeputato bergamasco del Partito democratico Giorgio Gori. Il documento ha ottenuto 49 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astensioni. Per il provvedimento si tratta di un primo passaggio, in attesa del voto in plenaria.

Gori ha lavorato in particolare su due aspetti. Il primo riguarda la definizione dei veicoli elettrici ad alta efficienza che potranno beneficiare dei cosiddetti supercrediti, con l’obiettivo di incentivare la produzione in Europa di auto elettriche di dimensioni contenute e accessibili sul piano economico. Il secondo concerne il fattore di utilizzo delle auto ibride plug-in: congelato fino al 2029, dal 2030 sarà applicato un regime riservato ai modelli prodotti in Europa con un’autonomia elettrica di almeno 120 chilometri.

L’eurodeputato ha inoltre contribuito alla tenuta dell’intesa all’interno del gruppo S&D, partecipando al confronto tra le forze politiche che hanno sostenuto il compromesso.

Sul fronte degli obiettivi ambientali, l’accordo mantiene al 95% la riduzione delle emissioni di CO2 prevista per il 2035. Fino a 7 punti percentuali potranno essere raggiunti attraverso crediti legati all’impiego di acciaio a basse emissioni, accompagnati dall’impegno a creare un mercato di riferimento per l’acciaio verde.

Il testo interviene anche sulla categoria dei veicoli a zero emissioni alimentati con carburanti rinnovabili, che dal 2033 sarà limitata ai soli biocarburanti avanzati. Per il 2030, invece, il meccanismo di calcolo delle emissioni su più anni viene ridotto a un biennio.

“Il voto di oggi è importante, perché certifica la solidità dell’accordo raggiunto tra i gruppi di maggioranza, dopo un negoziato lungo e faticoso al quale ho lavorato in prima persona – commenta Gori -. Nel merito, è positivo l’equilibrio tra l’obiettivo di decarbonizzazione, che resta, e le flessibilità introdotte. Considero particolarmente rilevanti la spinta alla produzione in Europa di auto elettriche piccole e a costo contenuto e il compromesso sulle ibride plug-in di fabbricazione europea”.