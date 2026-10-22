Alla ChorusLife Arena concerto dei Dire Straits Legacy

La data da segnare in calendario è quella di mercoledì 4 novembre. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins e Danny Cummings, Marco Caviglia insieme a Steve Walters, Nigel Hopkins e Alex Polifrone

Dopo gli appuntamenti internazionali, i DSL*Dire Straits Legacy tornano in Italia a novembre per tre imperdibili concerti: lunedì 2 novembre a Milano al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, mercoledì 4 novembre a Bergamo alla ChorusLife Arena e venerdì 6 novembre a Roma all’Auditorium del centro congressi “La Nuvola” all’Eur.

Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love sono solo alcuni dei tanti successi che verranno eseguiti dalla All Stars Band formata da Alan Clark alle tastiere e Hammond, inserito come membro dei Dire Straits nella Rock and Roll Hall of Fame insieme a John Illsley e Guy Fletcher; Phil Palmer alle chitarre, che partecipò all’album e al tour mondiale di On Every Street; Mel Collins ai sassofoni, con i Dire Straits nell’album e nel tour di Love Over Gold; Danny Cummings alle percussioni, anche lui presente in On Every Street e nel relativo tour e successivamente per diversi anni nella band di Knopfler.

Frontman del gruppo Marco Caviglia, voce e chitarra, considerato come uno dei migliori interpreti al mondo dello stile unico di Mark Knopfler.

Completano la formazione Steve Walters al basso, Nigel Hopkins alle tastiere, Alex Polifrone alla batteria.

I concerti italiani sono il frutto della collaborazione tra We4Show, società di management e produzione della band da oltre dieci anni, Menti Associate – nota società del live entertainment – per la data di Roma e AD Management per il concerto di Bergamo.

DSL*DIRE STRAITS LEGACY



Milano: lunedì 2 novembre 2026, ore 20.30

Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Via Giordano Rota 1, 20145 Biglietti da € 34,50

Bergamo: mercoledì 4 novembre 2026, ore 21

ChorusLife Arena, Via Carlo Serassi 26, 24124 – Biglietti da € 50,00

Roma: venerdì 6 novembre 2026, ore 21

Auditorium Eur Convention Center La Nuvola, Viale Asia 40/44, 00144 Biglietti da € 49,45

ALAN CLARK Tastiera e Hammond: Vincitore del Grammy Award e membro della Rock’n’roll Hall of Fame, Alan Clark si unì ai Dire Straits nel 1980 come tastierista principale. È stato membro dei Dire Straits fino al momento dello scioglimento della band nel 1992 e ha co-prodotto l’album “On Every Street”. Ha suonato e registrato con una lunga lista di altri artisti, è stato membro della band di Eric Clapton ed è stato il direttore musicale di Tina Turner. Recentemente per i DSL ha registrato e prodotto con Phil Palmer lo splendido 3 Chord Trick

PHIL PALMER Chitarra e cori: “Pensa a un artista: Phil probabilmente ci ha suonato insieme!”. Membro fondatore di DSLegacy, Phil Palmer si unì ai Dire Straits nel 1990 e suonò nel disco e nel tour mondiale della band On Every Street. Chitarrista, produttore e direttore musicale di fama internazionale, Palmer ha suonato in oltre 5.000 brani, 500 album in studio e più di 50 singoli arrivati al numero uno delle classifiche mondiali. Ha collaborato con artisti come Paul McCartney, David Bowie e Frank Zappa e ha girato il mondo in tour con alcuni dei più importanti artisti e gruppi di un’intera generazione, tra cui Eric Clapton (nella cui band ha incontrato il suo sodale Alan Clark), Tina Turner, The Who e George Michael.

MEL COLLINS Sax: Mel si unì ai Dire Straits nel 1982 e suonò nell’album e nel tour di “Love over Gold” e di “Twisting by the pool.” Oltre a far parte della formazione dei King Crimson, ha suonato, tra gli altri, con Rolling Stones, Bryan Ferry, Marianne Faithfull, David Sylvian, Tears for Fears, Lucio Battisti, Tina Turner, Robert Palmer, Phil Manzanera, Joan Armatrading, Pete Townshend, Tom Waits, Nick Mason, Richard Wright.

DANNY CUMMINGS Percussioni: Danny si unì ai Dire Straits come percussionista nel 1990 e suonò sull’album e nel tour di Every Street. Ha lavorato, inoltre, con molti grandi artisti tra cui David Gilmour, Paul McCartney, George Michael, Depeche Mode, Elton John, Pet Shop Boys, Simply Red, Talk Talk, Bryan Adams e Pino Daniele. È stato il batterista della band di Mark Knopfler per diversi anni.

MARCO CAVIGLIA Voce e chitarra: Innamorato della musica dei Dire Straits e del suo mentore musicale Mark Knopfler, Marco, nato a Roma, formò la band Solid Rock nel 1988 e nel 1990 andò in tournée con il leggendario bluesman dei Notting Hillbillies, Steve Phillips. Da sempre il suo sogno è stato suonare al fianco dei suoi Dire Straits’ Heroes, e quel sogno è diventato realtà nel 2010 con i DS Legend, e ora con la fantastica formazione DS Legacy.

Info tour/biglietti: info@we4show.com | info@mentiassociate.com