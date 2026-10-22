Al via Beauty to Business Summit e Polo Innovation Day: la filiera cosmetica si incontra a Bergamo

Inaugurata alla Fiera di Bergamo la terza edizione di Beauty to Business Summit e la nona di Polo Innovation Day. Il capoluogo orobico, nel cuore della Cosmetic Valley, diventa crocevia d’innovazione, tecnologia e nuove opportunità di business per il comparto.

Punta su Bergamo la filiera cosmetica italiana, riunita nel cuore della Cosmetic Valley in occasione di Beauty to Business Summit e Polo Innovation Day. Al polo fieristico di via Lunga, il 21 e 22 ottobre, due giornate di esposizione, incontri B2B e approfondimenti sulle trasformazioni del comparto per rafforzare le connessioni tra imprese, innovazione e mercati internazionali. Un’opportunità di confronto per un settore strategico per l’economia italiana, che trova in Lombardia il suo principale polo produttivo, con il 63% del fatturato cosmetico nazionale generato nel 2025.

L’edizione 2026 segna un passaggio strategico per la manifestazione ideata da Promoberg e realizzata in collaborazione con il Polo della Cosmesi: l’ingresso di Beauty to Business nel network internazionale Cosmoprof, a seguito dell’acquisizione del 70% da parte di BolognaFiere Cosmoprof.

Mercoledì 21 ottobre, hanno inaugurato l’appuntamento gli interventi di Enrico Zannini (direttore generale BolognaFiere Cosmoprof), Elena Tiraboschi (responsabile della manifestazione, Promoberg), Ivan Massari (vicepresidente Polo della Cosmesi), Elena Sollo (viceprefetto aggiunto), Claudia Lenzini (assessora alle Politiche della casa, partecipazione e reti di quartiere del Comune di Bergamo) e Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, Co-Founder & Talent di ClioMakeUp e madrina dell’evento.

Elena Tiraboschi, responsabile della manifestazione, ha detto: “Siamo orgogliosi che i migliori brand, insieme alle aziende contoterziste, produttrici di packaging, ingredienti e macchinari, si siano date appuntamento a Bergamo per la terza edizione del Beauty to Business Summit; che rappresenta un’opportunità per consolidare il ruolo della Fiera di Bergamo come luogo di incontro tra imprese, competenze e innovazione, in un comparto che esprime un’importante capacità industriale e una forte vocazione internazionale. L’ingresso della manifestazione nel network Cosmoprof ha aperto una nuova prospettiva di sviluppo, creando le condizioni per rafforzarne progressivamente il posizionamento e ampliare le opportunità di relazione tra gli operatori. La nostra volontà è continuare a valorizzare le peculiarità del territorio e la specializzazione dell’evento, accompagnando la crescita della manifestazione attraverso un format capace di rispondere alle esigenze concrete delle aziende e favorire nuove connessioni di business. In questa direzione, la sinergia con Polo della Cosmesi e con un network internazionale come Cosmoprof costituisce un elemento strategico per guardare al futuro della filiera e della fiera stessa.”

La giornata si è conclusa con la proclamazione dei vincitori degli Innovation Beauty Award: l’azienda R&D Color è stata premiata per il prodotto più innovativo (un mascara volumizzante buildable ad alta prestazione, sviluppato per creare un volume uniforme e controllato), Pennelli Faro si è aggiudicata il riconoscimento per il prodotto più creativo (un pennello nato dall’impiego della produzione additiva in resina, una tecnologia digitale che consente di superare i vincoli dei processi produttivi tradizionali e di raggiungere un elevato livello di personalizzazione), mentre il premio per il prodotto più sostenibile è andato a Smey (che ha sviluppato una piattaforma per la ricerca di materie prime per la cosmetica, che combina biodiversità, fermentazione e intelligenza artificiale).