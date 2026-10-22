Il programma|
A Molte Fedi la “biblioteca vivente” sul tema del carcere e riflessione sulla Bibbia
Gli appuntamenti in calendario giovedì 22 e venerdì 23 ottobre per la rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo
Continua la settimana di Molte Fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale delle Acli di Bergamo, con due appuntamenti: giovedì 22 ottobre alle 19 al Circolino di Città Alta la living library sul tema del carcere mentre venerdì 23 ottobre alle 20.45 alla Chiesa di San Fermo il secondo appuntamento biblico “Giuda: la promessa tradita” con Simona Segoloni, presidente del Coordinamento Teologhe Italiane.
“Oltre il carcere è un format che nasce in collaborazione con Circolino Cooperativa Città Alta, Associazione Carcere e Territorio Bergamo e Unlock – evasioni artistiche – racconta Francesco Mazzucotelli, direttore artistico della rassegna -. Cosa vuol dire credere in una promessa se si vive in un carcere? Obiettivo dell’incontro sarà creare un’occasione di ascolto e di sensibilizzazione sul tema del carcere, attraverso storie vere e punti di vista diversi. Vorremmo raccontare esperienze che aiutino a superare stereotipi e semplificazioni, mostrando che il carcere non è una realtà lontana dalla vita di tutti i giorni, ma anzi tocca le vite di persone comuni e delle loro famiglie, che possono trovarsi ad affrontare percorsi difficili. La struttura è semplice: si tratterà di una cena condivisa, in cui ad ognuna delle cinque portate, ciascuno dei cinque testimoni che prenderanno parte alla cena cambieranno tavolo per condividere la propria storia con tutti i presenti. Venerdì invece ci ritroveremo invece insieme alla comunità di San Fermo per riflettere sulla figura di Giuda, sul suo percorso all’interno dei Vangeli, sull’epilogo della sua vicenda. Lo faremo con Simona Segoloni, presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane”.
La living library è sold out, mentre sono disponibili gli ultimi posti per Simona Segoloni.