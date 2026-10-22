A Borgo Palazzo apre la nuova Casa degli adolescenti, Bertolaso: “Tra i giovani un’emergenza silenziosa”

Bergamo. Dove un tempo si chiudeva fuori il disagio, oggi lo si prova ad accogliere. L’ex ospedale psichiatrico di Borgo Palazzo, per decenni simbolo della segregazione, è diventato una cittadella della salute aperta al territorio. Giovedì mattina, 22 ottobre, è stato però solo una delle tappe dell’inaugurazione delle Case di comunità del Distretto di Bergamo e della nuova Casa degli adolescenti. Quest’ultima sorge proprio qui, in via Borgo Palazzo, in un complesso di oltre 90mila metri quadrati che dal 2022 ha iniziato progressivamente ad accogliere i servizi dell’Asst Papa Giovanni XXIII, di Ats e dei servizi sociali comunali.

Per recuperare gli ultimi quattro padiglioni sono stati investiti quasi 4 milioni di euro, tra fondi Pnrr, finanziamenti regionali e una ingente donazione della famiglia Moscheni, che ha reso possibile la nuova struttura per i giovani tra i 12 e i 25 anni. La Casa di comunità, attiva ormai da quattro anni, è uno dei principali presìdi territoriali dell’Asst: 18 servizi, cinque in più dei 13 richiesti come standard, dal punto prelievi alle vaccinazioni, dagli ambulatori specialistici alle cure domiciliari, fino a consultori, disabilità e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. “La grande sfida del nostro tempo sono i servizi da garantire”, ricorda il direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII Francesco Locati.

Per tutta la mattinata è stato presente l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che rivendica quanto fatto in Lombardia senza nascondere i limiti. “Sul territorio regionale il sistema funziona a macchia di leopardo – spiega -. L’obiettivo è portare modelli di erogazione di servizi sociosanitari come quello di Bergamo anche in altre città. Anche se non è detto che se funziona qui funzionerà ovunque, le strutture funzionano per le persone: i manager, le competenze, la passione”.

La prossima mossa è far funzionare nella pratica quanto immaginato nella teoria, spostando le attività dagli ospedali al territorio e coinvolgendo sempre di più i medici di base. “L’attenzione è rivolta ai territori – chiosa Bertolaso -. Siamo ancora in fase di rodaggio: dateci sei mesi per far capire ai cittadini quale risorsa gli stiamo dando”. Tra gli obiettivi, più strumenti digitali per i pazienti cronici (in Lombardia circa 3,5 milioni) e il Cup unico al Papa Giovanni entro pochi giorni, da estendere a tutta la Regione entro fine anno. L’assessore tocca anche il nodo del personale: gli infermieri devono poter contare su compensi adeguati a responsabilità e competenze.

L'intervento dell'assessore Bertolaso

Ma la novità che pesa di più è la Casa degli adolescenti, ricavata nelle ex cucine dell’ospedale psichiatrico, nel padiglione 11. Si rivolge ai ragazzi tra i 12 e i 25 anni con disagio psicologico e psichiatrico, con un’attenzione specifica ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Il recupero è stato interamente finanziato e gestito dalla famiglia Moscheni, che l’ha dedicata ai genitori Tita e Aldo, imprenditori bergamaschi. “Volevamo creare un segno concreto del loro sguardo generoso verso la vita e verso gli altri – spiegano le sorelle Elena e Laura Moscheni -. A Bergamo mancava una struttura che somigliasse a una casa, luminosa, che potesse offrire accoglienza oltre che cure. Un ambiente pensato perché i ragazzi non si sentano esclusi o stigmatizzati”.

Dentro ci sono ambulatori, percorsi terapeutici e un centro diurno, con spazi per riabilitazione, socializzazione, attività di gruppo e colloqui. L’équipe riunisce neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, educatori, infermieri, psichiatri e assistenti sociali; i servizi partiranno gradualmente da lunedì 26 ottobre. “Per noi la cura dell’anziano è importante, ma la nostra sfida sono i giovani – rilancio Bertolaso -. Abbiamo visto a Milano cosa succede se questi giovani vengono lasciati a se stessi. È un’emergenza vera, nazionale, silenziosa”. Da qui la volontà di replicare il modello: una struttura analoga in ogni territorio lombardo.

Uno degli ambienti

‘Prossimità’ è invece la parola attorno a cui ruota l’intervento della sindaca Elena Carnevali. “Avvicinare le persone, intercettare precocemente condizioni di fragilità e garantire continuità assistenziale – riflette -. L’innovazione organizzativa non può però sostituire chi sostiene il Servizio sanitario nazionale. L’Italia ha il dovere di recuperare il gap tra assistenza territoriale, liste d’attesa e ricorso al privato”.

Lo sguardo passa poi al resto della città. Il prossimo tassello è la Casa di comunità all’ex Sacro Cuore, in via dei Ghirardelli, che servirà la zona nord-est con un bacino di circa 60 mila abitanti: finanziata dalla Regione con 1,6 milioni, avrà otto nuovi ambulatori e spazi per accoglienza e attività sociali, e sarà attiva entro novembre. “Stiamo realizzando servizi sociosanitari integrati alla vita dei cittadini – osserva la sindaca -. Il disagio psicologico ci sta interpellando moltissimo, riguarda l’intera comunità”.

La terza Casa di comunità presentata è quella di via Garibaldi, all’ex Matteo Rota, già attiva dal 31 marzo. Allarga l’offerta di un distretto che, oltre al capoluogo, comprende Orio al Serio, Gorle, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone, per circa 150mila residenti. Tra i servizi: punto prelievi, ambulatorio infermieristico, Punto Unico di Accesso, vaccinazioni per adulti e viaggiatori internazionali, ambulatori specialistici e di psicologia, Infermieri di famiglia e di comunità, servizi per le dipendenze e radiologia domiciliare. I lavori, iniziati nel luglio 2024 e conclusi il 19 dicembre 2025, sono costati 2,8 milioni di euro e hanno riguardato il Padiglione Daina, edificio storico del 1884, ristrutturato interamente: 14 nuovi ambulatori, aree amministrative per l’accoglienza e uno spazio per la Continuità assistenziale.

La Casa di Comunità in via Garibaldi

Sul piano più generale, osserva il direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi, parte delle difficoltà dei cittadini nasce paradossalmente dal buon funzionamento degli ospedali, che diventano il riferimento anche per bisogni a cui si potrebbe rispondere altrove. Da qui la necessità di rafforzare la medicina territoriale e il ruolo dei medici di base, fino a un loro maggiore coinvolgimento nel Servizio sanitario nazionale. “Un aiuto – sostiene – potrà arrivare dall’intelligenza artificiale, che velocizzerà i processi riducendo gli accessi impropri ai pronto soccorso”.