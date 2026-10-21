Vortice di maltempo sulla Bergamasca. Schiarite da giovedì

La saccatura atlantica andrà approfondendosi verso sud, migrando gradualmente verso levante, attraversando la nostra penisola e dirigendosi verso i territori balcanici. Sulla Lombardia, il più deciso afflusso di aria fredda in quota accentuerà le condizioni di instabilità, favorendo così lo sviluppo di rovesci e temporali, soprattutto sui settori Alpini e Prealpini, con probabile interessamento anche della pianura. Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scorprire come sarà il meteo oggi e nei prossimi giorni.

Giovedì, il progressivo spostamento verso levante della struttura depressionaria favorirà una graduale attenuazione dei fenomeni. Il graduale rialzo dei valori pressori determinerà condizioni via via più stabili, con un generale ma temporaneo miglioramento a partire da metà giornata.

Mercoledì 21 ottobre 2026

Tempo previsto: fortemente perturbato sin dalle prime ore del mattino, con associata presenza di fenomeni ancora diffusi. Le precipitazioni, generalmente deboli, potranno risultare più intense su Varesotto, Lariano, Orobie e lungo la fascia pedemontana, dove non si escludono locali rovesci forti. Nel corso della mattinata i fenomeni tenderanno progressivamente a perdere intensità e diffusione, pur insistendo ancora sul Varesotto fino a metà pomeriggio. Successivamente, le precipitazioni si concentreranno maggiormente lungo la fascia pedemontana, con particolare riferimento ai rilievi orobici.

Sui settori meridionali della regione si assisterà invece a una graduale apertura del cielo dal pomeriggio, seppur in un contesto ancora variabile, con condizioni di residua instabilità e possibilità di locali precipitazioni.

Temperature. In pianura: minime stazionarie (13/15 °C), massime stazionarie (18/20 °C). Zero termico a metà giornata, a circa 2900 metri.

Venti: in pianura moderati orientali tendenti a divenire deboli. In quota moderati meridionali.

Giovedì 22 ottobre 2026

Tempo previsto: nuvolosità irregolare nelle prime ore del mattino, con maggiori addensamenti sulla Valtellina e sui settori nord-orientali della regione, dove non si escludono deboli e isolati fenomeni, destinati a esaurirsi entro la tarda mattinata. A seguire, temporanee schiarite, localmente ampie, si faranno progressivamente strada da ovest, fino a interessare gran parte del territorio regionale. In serata il cielo sarà attraversato da velature, inizialmente sottili ma in graduale ispessimento sulle aree occidentali.

Temperature. In pianura: minime in sensibile calo (11/13 °C), massime in lieve calo (17/19 °C). Zero termico a metà giornata, attorno ai 2300 metri.

Venti: in pianura moderati occidentali tendenti a disporsi da nord-ovest. In quota forti settentrionali, tendenti a divenire moderati/deboli.

Venerdì 23 ottobre 2026