Via Mattioli, i commercianti contro il Comune: “Vent’anni di richieste ignorate”. Gandi: “Il progetto non è definitivo”

L'incrocio tra via Mattioli e via Bellini a Longuelo

L’associazione Bergamo Ovest contesta la perdita di parcheggi e chiede più sicurezza e accessibilità per negozi e farmacia. L’assessore: “Approfondiremo le diverse esigenze”

Bergamo. A Longuelo, davanti al porticato del condominio Bazzini, le radici dei pini marittimi piantati negli anni Sessanta hanno sollevato asfalto, marciapiede e pavimentazione. È qui, in via Mattioli, che si gioca lo scontro tra l’associazione di commercianti Bergamo Ovest e l’amministrazione comunale. I commercianti parlano di “vent’anni di richieste” per rendere la strada più sicura e accessibile, e temono che gli interventi fatti e quelli in arrivo vadano nella direzione opposta. Fino a chiedere le dimissioni dell’assessore al Commercio Sergio Gandi, che respinge le accuse: il progetto per la strada, assicura, è ancora in fase di definizione.

Due i fronti aperti: il parcheggio di proprietà di Bper Banca, sistemato a luglio, e il progetto per via Mattioli e per gli spazi davanti ai negozi. Se ne era parlato già nel novembre 2025, in un incontro con gli assessori al Commercio e ai Lavori pubblici chiesto dall’associazione, con tre obiettivi: mettere in sicurezza la strada, facilitare l’accesso alle attività, aumentare i posti auto per clienti e residenti.

L’intervento, realizzato dalla banca in adempimento alla convenzione e sulla base delle indicazioni del Comune, ha aumentato le superfici verdi. Ma, secondo i commercianti, a prezzo di una drastica riduzione degli stalli: circa il 40% sarebbe riservato alla banca, e due piazzole usate dai banchi del mercato del giovedì sarebbero andate perse. “Vent’anni di richieste per ottenere una sistemazione che, anziché migliorare l’accessibilità commerciale, ha finito per penalizzarla”, è l’accusa dell’associazione per voce del presidente Giuseppe Epis.

Gandi legge l’intervento in modo opposto: il progetto, spiega, doveva risolvere i danni provocati dalle radici e rendere l’area più sicura e fruibile. “Abbiamo conservato le alberature esistenti, restituito al suolo circa 670 metri quadrati di superfici verdi e permeabili e mantenuto la funzionalità del parcheggio – afferma -. Quanto ai posti, quelli degli operatori del mercato sono rimasti invariati, mentre gli stalli per la banca non sono una scelta nuova ma derivano da una convenzione di circa cinquant’anni fa”.

Il parcheggio della banca

Intanto la pavimentazione continua a deformarsi: le aree di sosta, il marciapiede, il porticato a uso pubblico su cui si affacciano i negozi del civico 24. I commercianti segnalano anche danni alle tubature del condominio Bazzini e l’inclinazione di uno degli alberi. Secondo il loro racconto ci sono già stati diversi incidenti: gli ultimi tre hanno causato, tra le conseguenze, la frattura di un polso e di una spalla. In un caso il Comune avrebbe già risarcito. La richiesta è un intervento definitivo, che non si limiti a riorganizzare gli spazi lasciando irrisolti i problemi.

A far salire la tensione è anche il metodo. L’associazione dice di aver saputo del progetto dalla stampa. Da un tecnico comunale avrebbe poi appreso che il preliminare è stato elaborato anche sulla base delle indicazioni di un’associazione di quartiere: non la Rete di Quartiere di Longuelo, che secondo i commercianti non avrebbe inviato proposte, ma un altro comitato. Nessuna contestazione al diritto di ciascuno di farsi sentire, precisa la nota, ma si chiede un coinvolgimento reale anche delle attività commerciali: “La democrazia non funziona a senso unico”.

Nell’ultimo incontro con l’assessore ai Lavori pubblici e i tecnici è stato presentato un progetto con nuove aiuole, modifiche a parcheggi e spazi di manovra, un restringimento della carreggiata e il rischio di perdere altri posti. Gandi frena: non è definitivo. “Serve approfondire le diverse esigenze, comprese quelle dei commercianti: accessibilità ai negozi, carico e scarico, fruibilità della farmacia, viabilità, parcheggi”, elenca l’assessore.

Proprio la farmacia è uno dei nodi più concreti. “L’accesso – spiega Epis – è già ostacolato da una colonnina di ricarica elettrica che occupa due stalli davanti ai negozi e complica lo scarico dei farmaci, comprese le bombole di ossigeno”. Lo scorso novembre l’associazione aveva chiesto di spostare la colonnina di circa 200 metri, verso il parco vicino alle scuole elementari, ma nel progetto presentato non troverebbe risposta.

Associazione che ora chiede la revisione del progetto, senza altri posti persi né restringimenti della carreggiata, la messa in sicurezza definitiva delle pavimentazioni, lo spostamento della colonnina, la garanzia di accesso a farmacia e negozi per il carico e scarico e un confronto diretto con chiarimenti scritti sulle indicazioni recepite.

Poi l’affondo sull’assessore. “Non bastano le dichiarazioni di sostegno ai negozi di quartiere se poi, nei fatti, le loro esigenze non vengono considerate – attacca Epis -. Se l’assessore al Commercio non è in grado di difendere le ragioni del commercio di vicinato in giunta, riteniamo debba assumersene la responsabilità politica e dimettersi”.

Gandi rivendica il proprio ruolo: “Tutelare le attività economiche della città, ascoltarne le esigenze e portarle all’attenzione dell’amministrazione “, in raccordo con gli altri assessorati e tenendo conto di sicurezza, mobilità e sostenibilità. Sulle dimissioni risponde che “la responsabilità di un assessore si misura sul lavoro svolto, sulla capacità di confrontarsi anche quando emergono posizioni divergenti e di contribuire a individuare soluzioni concrete”. È su questo terreno, conclude, che intende andare avanti, anche per via Mattioli.