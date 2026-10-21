“Velostazione, aree verdi e viabilità ripensata”: ecco il nuovo volto della stazione centrale

Treviglio. Una velostazione coperta da 92 posti, nuove piste ciclabili, oltre 500 metri quadrati di aree verdi e una viabilità ridisegnata per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti. Il progetto del Multimodale urbano punta a trasformare il piazzale della stazione centrale e a realizzare un collegamento ciclabile protetto fino alla Stazione Ovest, passando per il centro storico e lungo l’anello interno della circonvallazione. L’intervento, finanziato con 2.966.585 euro da Regione Lombardia attraverso il programma europeo Fesr 2021-2027, ha ottenuto il via libera della giunta comunale al progetto esecutivo. La gara d’appalto è prevista a novembre, con l’avvio del cantiere indicato per gennaio 2027 e una durata stimata di 52 settimane. I quattro ambiti di lavoro potranno procedere anche in contemporanea.

Il progetto è stato presentato dal sindaco Juri Imeri, dall’assessore ai Lavori pubblici Basilio Mangano, dall’architetto Cristina Benigni, funzionario comunale, e dall’ingegnere Andrea Bruni, progettista. “È un progetto che renderà più bello e sicuro il piazzale della stazione centrale e che conferma l’attenzione alla sostenibilità ambientale”, ha spiegato Imeri, sottolineando anche l’obiettivo di collegare le due stazioni cittadine e migliorare il ring interno.

Il piazzale sarà il punto di partenza della riqualificazione. Secondo i dati illustrati durante la presentazione, nell’ora di punta transitano davanti alla stazione 434 veicoli, di cui 32 autobus. La promiscuità tra auto, mezzi pubblici, biciclette e pedoni genera criticità, con soste in seconda fila nell’area Kiss&Ride, occupazione degli stalli riservati a taxi e persone con disabilità e attraversamenti lunghi e non protetti.

La nuova riorganizzazione distinguerà meglio i diversi flussi. L’accesso davanti alla stazione sarà riservato ad autobus, taxi, persone con mobilità ridotta, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e Rfi. È prevista una mini-rotatoria di nove metri di diametro, insieme a corsie e banchine dedicate al trasporto pubblico, con l’obiettivo di rendere più fluide le manovre degli autobus. Gli stalli Kiss&Ride, destinati alle soste brevi per accompagnare i viaggiatori, saranno collocati lungo l’aiuola e lontano dall’ingresso.

“La revisione della viabilità parte proprio da qui – ha spiegato l’architetto Benigni – con una nuova viabilità per il trasporto pubblico locale, la razionalizzazione dei posti auto con distinzione tra servizi di trasporto, persone con disabilità, kiss&ride e forze dell’ordine, una circolazione più ordinata e corsie preferenziali per pedoni e biciclette”.

Al centro del piazzale saranno realizzate tre nuove aiuole irrigate, per una superficie complessiva di circa 540 metri quadrati, dove oggi si trovano asfalto e auto in sosta. Il progetto comprende nuove pensiline per il trasporto pubblico, sedute, illuminazione a Led, bacheche informative e porte Usb. Sarà inoltre rivisto il sistema di videosorveglianza, con l’implementazione delle telecamere esistenti. Nel parcheggio di via Acquedotto sono previste anche postazioni per la ricarica delle auto elettriche.

Accanto alle pensiline troverà posto la nuova velostazione, con 92 posti coperti distribuiti su due livelli. L’accesso sarà riservato ai possessori di una tessera personalizzata e l’area sarà chiusa e videosorvegliata. Sono previste anche postazioni per la ricarica delle biciclette elettriche, un’officina self-service con attrezzi e colonna per le riparazioni, canaline sulle scale del sottopasso per accompagnare le bici e nuovi portabiciclette agli accessi secondari.

Dal piazzale partirà una rete ciclabile che collegherà la stazione centrale al centro storico e alla Stazione Ovest. Il primo tratto interesserà viale De Gasperi, con una pista lunga circa 300 metri e larga 2,50 metri, fino a piazza Insurrezione. Nel tratto tra la stazione e il semaforo sarà mantenuto il filare alberato sul lato ovest, sacrificando alcuni parcheggi su strada. Il percorso proseguirà poi sul lato opposto, con attraversamenti rialzati per moderare la velocità dei veicoli e una pavimentazione drenante, pensata per favorire l’assorbimento dell’acqua piovana e limitare il surriscaldamento estivo. Sono previsti anche interventi di decoro urbano nell’area del Monumento ai Caduti.

La ciclabile continuerà lungo viale Filagno e viale del Partigiano, sul lato interno della circonvallazione, per circa 600 metri tra piazza Insurrezione e piazza Setti, passando da piazza del Popolo. Dove gli spazi lo consentiranno saranno realizzati percorsi distinti per pedoni e ciclisti; nei tratti più stretti la soluzione sarà ciclopedonale. Per i marciapiedi sono previste lastre di granito, mentre nelle aree vicine alla piazza del Santuario sarà dedicata particolare attenzione ai materiali utilizzati.

Proprio in piazza del Popolo, l’amministrazione ha chiesto di prevedere una nuova area verde al posto dello slargo all’uscita di via Galliari. Parallelamente sono state avviate le pratiche per il restauro dell’obelisco, o colonna votiva, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico della zona.

Un altro punto interessato dai lavori è l’incrocio tra viale del Partigiano, via Bellini e via Toti, dove sarà realizzato un attraversamento rialzato. In prossimità di via Toti è prevista la rimozione di otto posti auto, per migliorare il sistema delle pensiline e aumentare la sicurezza.

Da qui il percorso proseguirà lungo via Leonardo da Vinci, con una pista ciclabile protetta da un cordolo. Nel tratto tra Don Bosco e Casnida sarà messa in sicurezza la pista esistente; tra via Casnida e via Buonarroti la strada diventerà a senso unico verso est, con la ciclabile sul lato nord e gli stalli di sosta mantenuti sul lato sud. Nel tratto interessato dalla nuova pista saranno eliminati 13 posti auto. Il cordolo e il fondo rosso antiscivolo serviranno a separare fisicamente le biciclette dal traffico.

Il collegamento raggiungerà quindi piazzale Mazzini e l’ingresso della Stazione Ovest, con un attraversamento pedonale rialzato e una nuova isola spartitraffico. Il progetto comprende anche interventi di segnaletica e protezione della Linea 3 della Bicipolitana in via Caravaggio e via Greggia, lungo il percorso diretto verso l’ospedale e il polo scolastico.

Particolare attenzione sarà riservata alla tutela del patrimonio arboreo. Lungo viale Filagno e viale del Partigiano si trovano 229 tigli storici, mentre le verifiche di stabilità interesseranno complessivamente 297 alberi sui tre viali coinvolti. Per evitare danni alle radici saranno allargate alcune aiuole, limitati gli scavi e utilizzate pavimentazioni drenanti. In cantiere è prevista l’assistenza continuativa di un agronomo, con verifiche sulla stabilità degli alberi.

“L’opera rientra nel nostro programma di mandato e oltre alla stazione centrale riguarda un tratto strategico della circonvallazione interna – ha sottolineato Mangano –. Anche questo intervento ha una forte impronta ecologica: realizzeremo nuove aree verdi, tuteleremo i viali presenti, impiegheremo pavimentazioni drenanti per la gestione delle acque e implementeremo il patrimonio arboreo”.

Il cronoprogramma prevede quattro ambiti: piazzale della stazione, viale De Gasperi, viali Filagno e del Partigiano e, infine, il collegamento Bellini–da Vinci–Mazzini. Come spiegato durante la presentazione tecnica, trattandosi di interventi distinti, i lavori potranno procedere contemporaneamente. Durante il cantiere del piazzale gli autobus continueranno a servire la stazione. L’avvio è previsto a gennaio 2027, ma il calendario resterà legato ai tempi della gara e potrà risentire di eventuali interferenze con i sottoservizi, del maltempo e di altre criticità durante gli scavi.