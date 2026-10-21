“Un sogno diventato realtà”: a Fiorano al Serio nasce l’associazione in memoria del dottor Claudio Pulcini

L’obiettivo è trasformare il ricordo del dottor Claudio Pulcini in un’occasione di incontro e partecipazione, dando vita a iniziative capaci di coinvolgere il territorio e promuovere momenti di condivisione

Fiorano al Serio. “Un sogno diventato realtà”: con queste parole, Rosalba Marzilli ha accolto l’inaugurazione dell’associazione nata in memoria del marito, il compianto dottor Claudio Pulcini. Un momento carico di emozione, che ha segnato l’avvio di un progetto voluto per custodirne il ricordo e promuovere iniziative dedicate al benessere della persona. L’appuntamento si è svolto martedì 20 ottobre nella sede di via Gennaro Sora 10, a Fiorano al Serio, dove nel corso della giornata, dalle 10 fino a serata inoltrata, si sono presentate oltre 50 persone. Una partecipazione che ha soddisfatto gli organizzatori e che rappresenta un primo incoraggiante risultato per la nuova realtà associativa. Marzilli ha espresso entusiasmo e la volontà di proseguire il percorso con ulteriori appuntamenti e nuove attività.

Ospite della giornata è stato il dottor Santiago Cordoba, medico di origini colombiane da anni attivo professionalmente in Portogallo e in ambito internazionale. Durante l’incontro ha accompagnato i partecipanti in alcuni percorsi dedicati ai chakra e alle discipline olistiche, proponendo momenti di approfondimento e riflessione sul benessere e sulla consapevolezza personale. Tra gli argomenti affrontati anche l’omeopatia, alla quale Cordoba ha dedicato un intervento illustrando la propria visione del suo possibile ruolo complementare rispetto alla medicina convenzionale. Il medico ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’informazione e del confronto tra differenti approcci alla salute, soffermandosi inoltre su una concezione del benessere che consideri la persona nella sua interezza, oltre il singolo sintomo. Nel corso della giornata è stato affrontato anche il tema della cosiddetta medicina quantistica.