Tre studenti stranieri studiano per un anno nei licei bergamaschi: l’esperienza di Maria, Karl Pius Augustus e Jelena

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Dieci studenti provenienti da diverse parti del mondo, un intero Paese pronto ad accoglierli e un obiettivo: trasformare l’incontro tra culture in un’esperienza educativa per i ragazzi, le scuole e le famiglie.

Ha preso ufficialmente il via la prima edizione del programma Ospitalità Studenti Stranieri in Italia di MLC Edu, dedicato agli studenti internazionali che scelgono l’Italia per vivere un’esperienza di studio e immersione culturale.

I dieci partecipanti arriveranno da Messico, Ecuador, Spagna, Germania, Olanda, Montenegro e Tunisia e saranno inseriti in diverse realtà dal Nord al Sud, isole comprese, frequentando per un anno le scuole italiane e vivendo all’interno delle comunità e delle famiglie che li accoglieranno.

Il progetto coinvolge anche tre istituti della provincia di Bergamo: il liceo delle Scienze Umane Secco Suardo di Bergamo accoglierà Maria, una studentessa messicana, Karl Pius Augustus, dalla Germania, frequenterà il Liceo Classico Weil di Treviglio, mentre Jelena, studentessa montenegrina, sarà ospitata dal liceo scientifico Majorana di Seriate.

“Con il programma Ospitalità Studenti Stranieri in Italia vogliamo portare l’internazionalizzazione dentro i territori e renderla un’esperienza condivisa – spiega Vanessa Rota, fondatrice di di MLC Edu – Quando uno studente internazionale entra in una classe italiana non è soltanto lui a conoscere una nuova lingua e una nuova cultura: anche compagni, insegnanti e famiglie iniziano a guardare il mondo da una prospettiva diversa”.

Le scuole italiane mostrano una crescente disponibilità verso questi programmi, riconoscendo negli studenti internazionali una risorsa per l’intera comunità scolastica. La loro presenza favorisce il confronto linguistico e culturale e permette di portare una dimensione internazionale direttamente nelle classi.

La sfida è ora coinvolgere un numero sempre maggiore di famiglie ospitanti. Se le scuole hanno compreso il valore di questi inserimenti, nelle famiglie italiane permane ancora una certa prudenza di fronte all’idea di accogliere per alcuni mesi un ragazzo o una ragazza proveniente dall’estero.

“Non serve essere una famiglia speciale e non occorre cambiare le proprie abitudini – prosegue Rota – Uno studente internazionale cerca proprio una famiglia italiana vera, con i suoi ritmi e la sua quotidianità. Si pensa di aprire la propria casa a un ragazzo che arriva dall’estero, ma spesso ci si accorge che, attraverso di lui, è il mondo a essere entrato in casa”.