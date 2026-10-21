Martedì|
Tetto in fiamme a Cividate: due famiglie sfollate. In salvo anche 4 cani
Quattro adulti e quattro cani costretti a lasciare le abitazioni, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco
Cividate. Un incendio ha interessato il tetto in legno di un edificio di via Matteotti, nel pomeriggio di martedì 20 ottobre. Le fiamme hanno avvolto una parte della copertura, sprigionando una densa colonna di fumo.
L’allarme è scattato intorno alle 17,30. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Romano di Lombardia, Bergamo, Chiari e Palazzolo, impegnate nelle operazioni di spegnimento.
A seguito dell’incendio, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili: due famiglie composte da quattro adulti, insieme ai loro quattro cani, sono state costrette a lasciare le abitazioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo che potrebbe essere scaturito dal camino alimentato dal vento. Sul posto, per tutta la durata dell’intervento durato all’incirca sei ore, anche l’assessore all’edilizia pubblica e privata Edoardo Raimondi.
“Al momento – dichiara il sindaco Nicola Moioli – le famiglie coinvolte sono ospiti da amici. Siamo in contatto con loro e nei prossimi giorni valuteremo il da farsi, restando a disposizione per qualsiasi necessità. Come amministrazione ringrazio i vigili del fuoco, molti dei quali immagino siano volontari, per essere intervenuti in una ventina di minuti per mettere in sicurezza la zona. I danni – conclude – ci sono, ma la cosa più importante è che le persone coinvolte stiano bene”.