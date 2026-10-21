Tecnologie e materiali per l’edilizia, tra realtà e prospettive: 125 studenti a lezione dalle imprese

Nuova edizione per “TME Live!”, il progetto elaborato dal Gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia di Confindustria Bergamo per gli studenti delle scuole superiori a indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: non sono mancati momenti di confronto e interazione con i ragazzi e le ragazze presenti in sala, con un approfondimento sulle figure professionali più richieste

Nuova edizione per “TME Live!”, il progetto elaborato dal Gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia di Confindustria Bergamo per gli studenti delle scuole superiori a indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio con l’obiettivo di mettere a fuoco realtà e prospettive di uno dei settori trainanti della nostra provincia, ricco di storia e al tempo stesso fortemente orientato all’innovazione tecnologica, con quasi 16mila unità locali e oltre 47 mila addetti.

Sono circa 125 gli studenti che hanno partecipato martedì mattina all’evento dedicato al comparto, organizzato nell’Auditorium di Confindustria Bergamo, provenienti dagli Istituti Superiori Quarenghi di Bergamo e Turoldo di Zogno.

La mattinata è stata caratterizzata dall’intervento del Presidente del Gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia Giacomo Pesenti, che ha messo in luce i dati quantitativi, le filiere, i punti di forza del comparto, come la spinta innovativa e l’impegno per la sostenibilità, e dai contributi degli imprenditori Matteo Assolari (Cava dell’Isola srl) per l’attività di cava e il ripristino ambientale, Laura Testa (Cantiere Tri Plok Srl) per il design e l’arredo urbano, Sara Vitali (Vitali Spa) per la rigenerazione urbana, Carlo Bossi (Heidelberg Materials Italia Spa) per la produzione green di cemento, Raffaella Donghi (Sangalli Spa) per l’uso della realtà virtuale negli impianti, Giuseppe Taramelli (Taramelli srl) per la ricerca, innovazione e il riuso, Giorgio Quistini (Orobica Inerti Srl) per il benessere e la sicurezza in azienda. Sono seguite le testimonianze dei collaboratori, che hanno illustrato il ruolo e le attività di alcune figure professionali.

Non sono mancati momenti di confronto e interazione con i ragazzi e le ragazze presenti in sala, con un approfondimento sulle figure professionali più richieste, dal muratore all’operatore di mezzi d’opera, dal tecnico commerciale all’esperto di sistemi di gestione, fino al direttore tecnico di cantiere e al manutentore di mezzi e impianti.

Sono stati infine presentati i project work di Formazione Scuola-Lavoro realizzati nel corso dell’a.s. 2025/2026 dagli studenti dell’Istituto Quarenghi con le aziende Fondazione Accademia Carrara e Wescan Solutions Srl, Green Sport Srl, Marlegno Srl, Sangalli Spa, Seriana Spa.