Teatro Prova, al via la nuova stagione di Giocarteatro: “Sedici spettacoli con un debutto”

“Anche quest’anno rinnoviamo l’impegno a rendere il teatro accessibile e inclusivo a tutti. In aggiunta ai testi ad alta leggibilità e ai video con descrizione della sala già presenti sul sito web, il nuovo libretto della rassegna, oltre a un leggero restyling che ne migliora la fruizione, introduce un sistema di icone per l’accessibilità sensoriale. Questi simboli segnalano in modo chiaro e immediato la presenza di stimoli come rumori forti o improvvisi, momenti di buio prolungato, luci stroboscopiche o interazione diretta con la platea, consentendo alle famiglie e agli spettatori con particolari esigenze di prepararsi al meglio alla visione”. Così Andrea Rodegher, presidente di Teatro Prova, illustra la sensibilità che ha animato l’organizzazione della nuova stagione di “Giocarteatro”, rassegna di spettacoli per famiglie e bambini curata dalla storica compagnia teatrale bergamasca.

Da sabato 31 ottobre a domenica 21 marzo al Teatro San Giorgio, a Bergamo, viene proposto un ricco e articolato programma di appuntamenti, intrecciando la grande tradizione del teatro ragazzi con la ricerca formativa e pedagogica, affiancando ai classici più amati del repertorio di Teatro Prova a nuove produzioni, con spettacoli ospiti e laboratori.

L’iniziativa, che nel tempo si è sempre più radicata sul territorio, ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, il contributo della Provincia di Bergamo, della Regione Lombardia e del Ministero della Cultura.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Sergio Gandi, afferma: “La ricchezza dell’offerta teatrale cittadina risiede nella sua capacità di unire una vasta produzione di rassegne dedicata agli adulti a una storica e radicata attenzione verso il teatro ragazzi e per l’infanzia. Una vocazione di cui Teatro Prova costituisce un presidio fondamentale per la nostra comunità, forte di una programmazione destinata alle famiglie, da anni pioniera, nello specifico, nella fascia d’età 0-4 anni. Accostare i più piccoli al linguaggio della scena fin dai primi anni di vita è un’esperienza formativa preziosa, essendo il teatro universalmente riconosciuto come uno degli strumenti più efficaci di crescita emotiva e cognitiva. Sulla base di questo valore sociale e culturale, l’assessorato alla Cultura sostiene con convinzione la rassegna “Giocarteatro”, erogando a Teatro Prova un contributo tra i più significativi del bando di fine anno a supporto delle realtà cittadine. Non a caso, le proposte di Teatro Prova rientrano da anni nelle programmazioni del calendario civile raccolte dal Comune per le ricorrenze più importanti: la loro è una presenza imprescindibile nei palinsesti di Santa Lucia, Carnevale e della Giornata della Memoria, contribuendo in modo decisivo ad arricchire il panorama di offerte culturali per i più piccoli”.

“Il teatro rivolto alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie – aggiunge Marzia Marchesi, assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici del Comune di Bergamo – rappresenta uno straordinario motore pedagogico ed educativo, capace di stimolare l’immaginazione, l’empatia e lo spirito critico fin dai primi anni di vita. La nuova stagione di Giocarteatro conferma la grande qualità di una proposta formativa che sa parlare a tutte le età – a partire dalla primissima infanzia con percorsi dedicati come Piccoli Sguardi — e che si intreccia con la vita della nostra comunità e con il calendario delle iniziative cittadine. Come amministrazione comunale accogliamo con grande entusiasmo e orgoglio le novità di quest’anno sul fronte dell’inclusione e dell’accessibilità sensoriale. Rendere la sala teatrale un luogo davvero accogliente, sicuro e alla portata di ogni bambina e bambino, valorizzando le diverse sensibilità, significa fare cultura nel senso più alto e democratico del termine. Ringrazio Teatro Prova per il prezioso e costante lavoro di rete che svolge sul nostro territorio a supporto delle famiglie e dei percorsi di crescita delle giovani generazioni”.

La direttrice artistica Francesca Poliani specifica: “Tra i titoli firmati Teatro Prova spicca il recentissimo Un condominio – vicini troppo lontani, spettacolo già selezionato per la 44^ edizione del prestigioso Festival Nazionale del Teatro Ragazzi di Padova. Siamo molto contenti del riscontro avuto da questa nuova produzione, andato in scena anche in occasione dei festeggiamenti organizzati dal Comune per la ricorrenza di Sant’Alessandro”.

La pièce (in scena il 31 gennaio 2027) è ambientata in un palazzo frenetico dove il tempo corre veloce. Qui, la saggezza di una portinaia e la leggenda di una capra sul tetto – capace di realizzare i desideri – spingono gli abitanti a fermarsi, alzare lo sguardo e incontrarsi. Cercando il magico animale, i condomini scoprono che la distanza più grande non è quella tra i vari piani, ma quella tra i cuori, e che la cosa davvero importante non è trovare la capra, ma scoprire un amico con cui cercarla. In programma anche alcune produzioni sostenute da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto NEXT, come T-Rex gli amici non si mangiano (8 novembre), Boboboo (17 gennaio) e Peter e Wendy – la storia di un ritorno (28 febbraio)”.

“Un punto di forza della rassegna – prosegue la direttrice Poliani – è la sezione Piccoli Sguardi, che da ormai 13 anni si rivolge specificamente alla primissima infanzia (1-4 anni) caratterizzando la nostra attività in modo identitario. La grande novità di questa edizione è il debutto, il 29 novembre, di RaTaBlòtt – composizione per orecchie, con Giusi Marchesi e Cristina Zanetti dirette da Lello Cassinotti e Andrea Rodegher: una performance esperienziale costruita sull’ascolto e sull’esplorazione sonora, dove tubi, bottiglie di plastica ed elementi di recupero prendono vita creando un dialogo ritmico fatto di soffî, crepitii e piccoli gesti. A completare la proposta per i più piccoli tornano anche il percorso di laboratorio esperienziale Piccoli Sguardi (sviluppato su 4 incontri) e l’incontro immersivo sul tema della scenografia Istantanea, dedicati alla coppia adulto-bambino per esplorare in piccolo gruppo elementi fondanti del Teatro”.

Le Compagnie ospiti di rilievo nazionale

Il cartellone si arricchisce con la presenza di compagnie di riferimento del panorama nazionale del teatro ragazzi:

– Collettivo Clochart (Rovereto): in scena il 22 novembre con Scusa, una poetica e delicata performance di teatro-danza e figura sul tema della gentilezza e dell’importanza di riavvicinarsi dopo un litigio.

– Orto degli Ananassi (Livorno): in scena il 21 febbraio con Wroong! L’errore perfetto, uno spettacolo ritmato che, attraverso il gioco e la danza, insegna come lo sbaglio e l’imperfezione possano trasformarsi in una preziosa occasione creativa.

Impegno civico, tradizione e calendario cittadino

La rassegna si intreccia strettamente con la vita e le ricorrenze della comunità, dall’Halloween Party di apertura con Le storie di Jack Lanterna (31 ottobre) agli appuntamenti natalizi, dialogando in modo sinergico con il calendario delle iniziative curate dal Comune di Bergamo. In particolare, gli spettacoli La lanterna di Santa Lucia (dal 6 al 13 dicembre) e A casa di una stella (20 dicembre) rientrano nel palinsesto cittadino coordinato dall’Assessorato alla Cultura per le celebrazioni di Santa Lucia, così come il nuovo Profumo di Cannella (24 gennaio 2027) si inserisce nelle iniziative dedicate al Giorno della Memoria.

Un teatro ancora più accessibile e inclusivo

Andrea Rodegher sottolinea: “Con questa edizione, Teatro Prova rinnova il proprio impegno per rendere la sala teatrale accessibile e inclusiva per tutte e tutti. In aggiunta ai testi ad alta leggibilità e ai video con descrizione della sala già presenti sul sito web, il nuovo libretto della rassegna, oltre a un leggero restyling che ne migliora la fruizione, introduce un sistema di icone per l’accessibilità sensoriale. Questi simboli segnalano in modo chiaro e immediato la presenza di stimoli come rumori forti o improvvisi, momenti di buio prolungato, luci stroboscopiche o interazione diretta con la platea, consentendo alle famiglie e agli spettatori con particolari sensibilità di prepararsi al meglio alla visione”.

Infine, il presidente di Teatro Prova conclude: “Siamo sempre in ascolto delle esigenze che il nostro pubblico può avere, e con loro cerchiamo di costruire un teatro accogliente e alla portata di ognuno. E colgo l’occasione per invitare tutti a segnalarci eventuali esigenze affinché si possano trovare soluzioni adeguate per rendere il teatro un luogo accessibile e accogliente, in cui le persone si trovino bene e siano sempre a proprio agio”.

Programma della rassegna ad alta leggibilità https://www.teatroprova.com/giocarteatroeventi

Informazioni pratiche e biglietteria