Sarri: “Speriamo di essere i più tecnici, non pensiamo agli infortuni. De Ketelaere? Dobbiamo sostenerlo”

Foto Andrei Eduard Huiala

Ad Amsterdam in un palcoscenico di prestigio alla caccia di tre punti importanti soprattutto per la classifica, ma anche per ritrovare e consolidare quelle certezze che la prima ora di San Siro è sembrata minare. L’Atalanta torna in campo in Conference League con tanti infortuni di fronte ad una squadra di blasone. Temi di cui ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match Maurizio Sarri insieme a Raoul Bellanova.

Ajax-Atalanta, la conferenza stampa di Sarri

L’influenza dei cicli storici dell’Ajax – “Nel primo ciclo non ci ho capito niente, era un calcio talmente diverso da quelli che giocavano tutti, poi nel secondo ciclo chiaramente cominciavo ad avere un’età diversa. È un po’ difficile dire se ho preso qualcosa o no. però li ho studiati e quindi quando studia qualcuno poi alla fine è qualcosa che rimane, in particolare tutta l’evoluzione di Cruyff nel Barcellona e tutto il resto”.

Gli avversari – “Mi hanno meravigliato quando ho cominciato a vederli perché sono una squadra di grandi valori tecnici, di grande palleggio, di grande abilità nelle combinazioni veloci a ridosso dell’area di rigore avversaria. Ci aspetta una partita di livello in un contesto bellissimo, spero che i giocatori entrino in campo con questa sensazione e speriamo che la squadra più tecnica sarà la nostra”.

4-3-3 o 4-2-3-1 – “Non te lo dirò neanche sotto tortura, ma ci sono un paio di cose che la squadra mi sembra abbia cominciato a fare piuttosto bene. Il nostro problema a questo momento è la continuità, all’interno della partita e tra una partita e l’altra. Ci sono sempre 30-40 minuti non buoni, buonissimi. Questa potrebbe essere la base su cui costruire qualcosa di importante, in questo momento alterniamo questi momenti molto buoni a momenti con grandi limiti”.

Finale anticipata – “Non lo so, in questo momento se parlassi alla mia squadra di questo sarei poco credibile. Inizia la fase campionato, adesso ci sono queste sei partite, c’è da superare gli ottavi, quindi mi sembra di tutto troppo prematuro, è chiaro che il nome è Ajax evoca un passato importante, è una società di grande blasone, di grandi successi, ma è troppo lontano. Noi dobbiamo pensare a questa partita, dobbiamo pensare a uscire da questo ciclo di queste partite nella maniera giusta, possibilmente evitando i playoff per gli ottavi di finale. Bisogna fare 13-14 punti in sei partite. Andiamoci piano, andiamo un passo per volta”.

De Ketelaere fuori dai titolari – “Prima o poi andrà in panchina anche lui, se si continua a giocare a questo ritmo… Servirà a tutti una partita di riposo. Parliamo di un giocatore molto forte, in questo momento non è in grande spolvero, ma se noi da questo ragazzo vogliamo la differenza lo dobbiamo supportare proprio in questo momento. Quando tirerà fuori tutto il potenziale saranno tutti lì a abbracciarlo e a fargli complimenti, noi invece ce lo teniamo stretto in questo momento”.

Differenze tra Italia ed Europa – “Il calcio è il calcio, io tutta questa differenza di cui si parla non è che ne vedo tantissimo. Probabilmente in Italia siamo in un momento in cui ci manca la squadra guida, che possano far benissimo anche in Champions, però al di là di questo poi abbiamo l’Inter che ha fatto due finali negli ultimi quattro anni, quindi non è che ci manchi tanto per arrivare a quei livelli. Questo per quanto riguarda l’élite dei vari campionati. Per quanto riguarda il livello medio io invece sono convinto e noi siamo fra i migliori, quindi non vedo tanta differenza poi alla fine fra giocare in Europa e giocare in Italia. Poi chiaramente queste sono partite in cui in pochi match ti giochi le qualificazioni, poi c’è l’eliminazione diretta e quindi viene fuori un po’ quello che vedi in Coppa Italia. Quando si arriva alle fasi finali le partite si alzano i ritmi, sono più intense, più vigorose. Fa parte del tipo di manifestazione che viene fatta, se anche quello europeo fosse un campionato probabilmente le partite sarebbero un po’ più simili anche in Europa”.

Calcio di possesso o verticale – “La Champions negli ultimi due anni l’ha vinta il PSG, che è più una squadra di possesso palla che non una squadra diretta, è chiaro che poi ha tanti giocatori di accelerazione a volte, ma di base è una squadra di grande palleggia. Io penso che nel calcio vada tutto bene se viene fatto bene, se mi chiedi la preferenza personale preferisco una squadra di possesso”.

Gli infortuni – “Le difficoltà aumentano inevitabilmente, però bisogna pensare a chi va in campo, è inutile pensare a quelli che sono infortunati. Entrano dentro i ragazzi e si sono allenati molto meno insieme a noi rispetto a quelli che sono stati da luglio con noi, però in questo momento bisogna supportare i ragazzi che sono a disposizione. Il numero di infortuni è in relazione alle altre squadre che fanno l’Europa e che hanno tanti giocatori nazionali, ma siamo tutti in questa situazione complicata. Non dobbiamo cercare alibi”.

Le critiche – “Io non leggo niente, non ascolto niente, quindi non so se ci sono critiche o altre storie, non mi interessa. Uno dei più grandi allenatori del mondo, Jurgen Klopp, disse che un allenatore in primo anno non si può giudicare. Infatti lui arrivò a ottavo il primo anno e poi ha vinto tutto. Quindi lasciamo perdere, io devo pensare a lavorare senza pensare a queste cose. Poi c’è il direttore sportivo, dovete domandare a lui”.

Le parole di Bellanova

Centrale di difesa in emergenza – “Nno, proprio in quel ruolo no, grazie. No, non esageriamo, io sto bene nel mio ruolo. Se poi il mister mi dovesse chiamare in causa e in quella posizione risponderei presente perché farei di tutto pur di aiutare la squadra”.

La crescita – “Tanto merito del mister. Io l’anno scorso non ho passato un bel periodo, tra infortuni e il fatto che non ho giocato tanto. Quest’anno il mister è arrivato e mi ha dato fiducia sin dall’inizio. Si è messo lì a lavorare con me, a cercare di farmi capire le cose. Ci ha tenuto sin dal primo istante in cui mi ha allenato, quindi devo ringraziarlo”.

La Conference da favoriti – “Tante cose si dicono per mettere pressioni ai giocatori, alle squadre e alle società. Noi sappiamo quanto valiamo e sappiamo soprattutto dove possiamo arrivare. Questa è una competizione lunga dove non puoi fare pronostici ad oggi su chi arriverà in finale. Perché in queste coppe europee può succedere di tutto. Dobbiamo solo cercare di guardare partita per partita, iniziando da domani, cercare di giocare al meglio possibile, portare in campo quello per cui abbiamo lavorato dopo la partita di San Siro e cercare di portare a casa una vittoria se possibile”.

Il cambio di modulo – “Anche io all’inizio ero un po’ spaventato, ma nessuno ha la bacchetta magica: dopo nove anni a tre, da un momento all’altro non diventi la squadra più forte del campionato giocando a 4”.

Giocare a 4 – “Era anche una sfida per me stesso, volevo dimostrare a tutti e soprattutto a me stesso che potevo tranquillamente giocare a 4. Personalmente mi sto trovando meglio”.

Il supporto dei 2.300 – “Dobbiamo ringraziare tantissimo i nostri tifosi perché in qualsiasi momento ci sono sempre stati accanto. Ricordo l’anno scorso in Champions League gli applausi dopo aver perso la partita con il Bayern, era come se avessimo vinto”.