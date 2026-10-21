Nuova Cremasca, approvato in Regione l’ordine del giorno per sbloccare il progetto

Lobati e Malanchini chiedono di sbloccare la progettazione e i finanziamenti. Approvato anche l’ordine del giorno per completare la Variante della Calciana tra Mornico, Palosco e Cividate al Piano

Bassa Bergamasca. La Nuova Cremasca entra nel Piano regionale della mobilità e dei trasporti (Prmt). Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un ordine del giorno e un emendamento presentati da Jonathan Lobati, consigliere di Forza Italia e relatore del piano, insieme a Giovanni Malanchini, esponente della Lega. L’obiettivo è portare avanti la progettazione del nuovo collegamento stradale e individuare il percorso per reperire le risorse necessarie.

“La Nuova Cremasca deve diventare realtà. Proprio per questo ho presentato, insieme al collega Malanchini, un ordine del giorno e un emendamento approvati in Aula per chiedere che l’opera venga inserita nel Prmt”, ha dichiarato Lobati.

Il progetto punta a migliorare i collegamenti tra la statale 42, la Brebemi e la rete viaria della pianura orientale bergamasca, in un’area caratterizzata da un’intensa attività produttiva e da importanti flussi di traffico. “Parliamo di un’infrastruttura strategica per il collegamento tra la SS 42 (Tangenziale Sud di Bergamo), la Brebemi. e la rete viaria della pianura orientale bergamasca – ha proseguito Lobati – che permetterà di fluidificare la viabilità della zona”. Il documento richiama inoltre la necessità di risolvere le criticità all’intersezione tra la rotatoria di Zanica e la statale 42, con soluzioni mirate a rendere più sicure le immissioni sulla strada.

Per passare dalla programmazione alla progettazione, i due consiglieri chiedono anche un intervento a livello nazionale. “In questi mesi ho avviato diverse interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha aggiunto Malanchini –. L’obiettivo condiviso è inserire la progettazione della ‘Nuova Cremasca’ nel contratto di programma Anas-Mit, consentendo così ai Comuni di lavorare sulla definizione del tracciato e sull’adeguamento degli strumenti urbanistici”.

La richiesta a Regione Lombardia è quindi di avviare il confronto con il Ministero e Anas per inserire la progettazione dell’opera nella programmazione nazionale e sbloccare i finanziamenti. L’inserimento nel Prmt rappresenta un passaggio programmatorio, ma non equivale ancora allo stanziamento delle risorse né all’apertura del cantiere. “Non possiamo più attendere: parliamo di un’area ad alta produttività e rendere la circolazione più fluida in tempi ragionevoli è l’unica soluzione”, ha concluso Lobati.

Nel pacchetto delle opere per la Bassa Bergamasca rientra anche il completamento della Variante della Calciana, lungo la strada provinciale 98, nell’area tra Mornico al Serio, Palosco e Cividate al Piano. Anche in questo caso Lobati e Malanchini hanno ottenuto l’approvazione di un ordine del giorno per chiedere l’inserimento dell’intervento nel piano regionale e l’istituzione di un tavolo permanente con la Provincia di Bergamo e gli enti locali.

“La strada provinciale 98 rappresenta un asse viario fondamentale per la pianura bergamasca. Nonostante la realizzazione di alcune opere passate, come il sovrappasso ferroviario a Cividate al Piano, la rete presenta ancora nodi e rotatorie da raccordare per essere pienamente funzionali”, hanno spiegato i due consiglieri. Nel loro ordine del giorno chiedono di inserire l’intervento nel piano regionale e di istituire un tavolo permanente per monitorare l’avanzamento e accelerare l’iter progettuale e finanziario.

L’approvazione del Prmt ha portato nel dibattito anche le altre forze politiche, con valutazioni differenti sul piano complessivo e sulle priorità per la provincia di Bergamo. Per Fratelli d’Italia, il consigliere regionale Alberto Mazzoleniha richiamato la necessità di trasformare la programmazione in interventi concreti, citando tra le priorità bergamasche anche la Nuova Cremasca.

“Il risultato non si misura sul numero degli interventi o degli ordini del giorno presentati, ma sulle decisioni concrete che saremo capaci di assumere”, ha dichiarato Mazzoleni. Il consigliere ha sottolineato che l’inserimento di un’opera nel piano non garantisce automaticamente i finanziamenti: occorre ora che Regione, Provincia, Anas e Ministero completino le procedure, aggiornino i costi e individuino le risorse.

Anche Roberto Anelli, consigliere regionale della Lega, ha accolto positivamente l’approvazione del piano e degli emendamenti che riguardano la Bergamasca. Tra gli interventi richiamati figurano il potenziamento della statale 671 della Val Seriana e il cosiddetto Salto del Montone, tra Treviglio, Casirate e Cassano d’Adda, per migliorare la circolazione ferroviaria sulla tratta Bergamo-Treviglio.

Il Partito democratico, con i consiglieri regionali Davide Casati e Jacopo Scandella, ha invece votato contro il documento complessivo, pur riconoscendo alcuni risultati ottenuti per il territorio bergamasco, tra cui l’inserimento della Nuova Cremasca. “Il clima di collaborazione su scala territoriale è stato positivo per raggiungere alcuni importanti obiettivi sollecitati dai territori”, hanno dichiarato, criticando però la mancanza di innovazione nelle politiche per la mobilità e le risposte insufficienti alle esigenze del trasporto pubblico, soprattutto nelle aree montane e interne.