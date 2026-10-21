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Milano passa all’Arena: ChorusLife Volley Bergamo incassa la prima sconfitta stagionale
Dopo tre vittorie arriva lo stop contro una delle potenze del campionato, che vince in tre set risolvendo la pratica in meno di un’ora e mezza
Bergamo. Dopo tre vittorie consecutive, ChorusLife Volley Bergamo incappa nella prima sconfitta stagionale: in un’Arena gremita e colorata di rosa per sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore al seno, Vero Volley Milano impone la legge del più forte, mettendo a tabellino un netto 0-3 che si consuma nel giro di neanche un’ora e mezza di gioco, con folate che spazzano via le rossoblù soprattutto nel primo e terzo set, mentre il secondo è l’unico in cui si vede una parvenza di equilibrio.
La partita si apre con il ricordo per Stefania Corna, ex pallavolista orobica omaggiata con un lungo applauso e uno striscione per ricordare che sarà “sempre nel cuore di Bergamo. Cervellin non deroga dal classico starting six e in avvio si vede un discreto equilibrio, con Kipp mette giù il primo punto a cui risponde Egonu. Milano prova a mettere subito la testa avanti, ma Bergamo risale fino al 5-5 con un raro lungolinea impreciso di Egonu e assorbe ogni tentativo di mini-fuga ospite. Con un muro di Kipp dopo due salvataggi clamorosi aggancia anche sull’8-8, ma il videocheck inverte il punto: il muro di Danesi e l’appoggio di Egonu fanno 7-11 spingendo Cervellin verso il timeout. Al rientro Lainer (una delle due ex Bergamo insieme a Gennari) con diagonale e muro fa 7-13, poi Pietrini (anche lei ex, come Gelin) prova a scuotere fermando lo 0-5 di parziale, ma Milano è nel flusso e scala fino al +8 (10-18). Nemmeno l’avvicendamento sulla diagonale cambia l’andamento del set, che termina con un netto 14-25.
L’onda positiva per Milano si trascina anche nel secondo set, anche se Bergamo risponde subito colpo su colpo riuscendo a non scivolare troppo all’indietro, con l’ingesso di Erika Esposito. Il controllo resta saldamente nelle mani delle ospiti, che tengono un margine di sicurezza di 4-5 punti. Bergamo risale sul -2 sul 16-18 e poi sul 19-21 mettendo pressione con Kipp. Blengini chiama timeout, ma Pietrini con l’ace accorcia. Sul 22-23 Kipp manda lungo in battuta offrendo due match point a Vero Volley: la stessa americana ne annulla uno, poi Esposito va in rete in battuta vanificando le speranze di rimonta.
Lo 0-3 a inizio terzo set lascia intendere quale sarà la solfa. E infatti Milano non ha problemi ad allungare e gestire il punteggio, volando sull’8-14 in men che non si dica dopo un buon momento di Bergamo. Egonu continua a martellare senza lasciare scampo, fino al rotondo 15-25 con cui il match si chiude, con Egonu inevitabilmente Mvp. Bergamo esce tra gli applausi dopo una serata storta sportivamente, anche a causa delle extra-fatiche date dall’infrasettimanale: ora qualche giorno in più di riposo prima di tornare in campo martedì 27 ottobre alle 20 in trasferta a San Giovanni in Marignano.
Bergamo-Milano 0-3 (14-25 23-25 15-25)
Bergamo: Allaoui 1, Pietrini 6, Meli 3, Kipp 16, Stigrot 3, Van Avermaet 4, Gelin (L); Bassi 2, Battistoni, Esposito 2, Carletti 1. N.e. Agazzi, Rocca. All. Cervellin
Milano: Bosio 2, Lanier 7, Danesi 8, Egonu 22, Piva 10, Kurtagic 2, Fersino (L); Sato, Sartori 2, Dautova, Gennari. N.e. Vazquez, Di Napoli, Tapia. All. Blengini
Arbitri: Saltalippi, Rossi
Durata set: 23′, 27′, 23′
Spettatori: 3.411
Mvp: Egonu