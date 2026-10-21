Milano passa all’Arena: ChorusLife Volley Bergamo incassa la prima sconfitta stagionale

Bergamo. Dopo tre vittorie consecutive, ChorusLife Volley Bergamo incappa nella prima sconfitta stagionale : in un’Arena gremita e colorata di rosa per sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore al seno, Vero Volley Milano impone la legge del più forte, mettendo a tabellino un netto 0-3 che si consuma nel giro di neanche un’ora e mezza di gioco, con folate che spazzano via le rossoblù soprattutto nel primo e terzo set, mentre il secondo è l’unico in cui si vede una parvenza di equilibrio.

La partita si apre con il ricordo per Stefania Corna, ex pallavolista orobica omaggiata con un lungo applauso e uno striscione per ricordare che sarà “sempre nel cuore di Bergamo. Cervellin non deroga dal classico starting six e in avvio si vede un discreto equilibrio, con Kipp mette giù il primo punto a cui risponde Egonu. Milano prova a mettere subito la testa avanti, ma Bergamo risale fino al 5-5 con un raro lungolinea impreciso di Egonu e assorbe ogni tentativo di mini-fuga ospite. Con un muro di Kipp dopo due salvataggi clamorosi aggancia anche sull’8-8, ma il videocheck inverte il punto: il muro di Danesi e l’appoggio di Egonu fanno 7-11 spingendo Cervellin verso il timeout. Al rientro Lainer (una delle due ex Bergamo insieme a Gennari) con diagonale e muro fa 7-13, poi Pietrini (anche lei ex, come Gelin) prova a scuotere fermando lo 0-5 di parziale, ma Milano è nel flusso e scala fino al +8 (10-18). Nemmeno l’avvicendamento sulla diagonale cambia l’andamento del set, che termina con un netto 14-25.