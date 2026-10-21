LOVATO Electric apre le porte: oltre 1.000 partecipanti all’Open Day 2026

Una giornata all’insegna della condivisione, del divertimento e della scoperta: sabato 17 ottobre LOVATO Electric ha accolto oltre 1.000 persone in occasione dell’Open Day 2026, aprendo le porte della propria sede di Gorle (BG) ai collaboratori ed alle loro famiglie.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per permettere ai partecipanti di conoscere più da vicino gli ambienti di lavoro dei propri cari, visitare i reparti e scoprire le numerose novità introdotte negli ultimi anni.

Protagoniste della giornata sono state anche due importanti novità: il nuovo parco fotovoltaico inaugurato a dicembre 2025 e il nuovo edificio LOVATO Plastic di recentissima realizzazione, che i partecipanti hanno potuto visitare. Due tappe significative per conoscere l’evoluzione dell’azienda e vedere concretamente i risultati degli investimenti realizzati negli ultimi anni, che hanno contribuito ad ampliare e rinnovare gli spazi e le strutture aziendali.

La possibilità di accedere alle diverse aree ha suscitato curiosità e interesse, offrendo a familiari uno sguardo inedito sulla realtà produttiva e organizzativa di LOVATO Electric e sulle attività che ogni giorno coinvolgono i suoi collaboratori.

Grande entusiasmo ha accompagnato soprattutto le attività dedicate ai più piccoli, che hanno potuto divertirsi grazie all’animazione e alle iniziative pensate appositamente per loro. Il buffet offerto a tutti i partecipanti è stato un piacevole momento di convivialità. Gadget dedicati ad adulti e bambini sono stati distribuiti per lasciare a tutti un ricordo della giornata.

“Aprire le porte della nostra azienda alle famiglie dei collaboratori è un modo concreto per condividere ciò che siamo e ciò che stiamo costruendo insieme. La grande partecipazione e l’entusiasmo registrati durante questa giornata ci rendono particolarmente felici. È stato bello poter mostrare da vicino anche le nuove realizzazioni, come il parco fotovoltaico e l’edificio LOVATO Plastic, testimonianze dell’evoluzione della nostra realtà aziendale”, commenta Massimo Cacciavillani CEO di LOVATO Electric.