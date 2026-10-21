Investito mentre torna a casa dall’allenamento di calcio: 14enne in fin di vita

Ghisalba. Un ragazzo di 14 anni è stato investito nella serata di martedì 20 ottobre lungo la provinciale Soncinese , nel tratto della Bassa Bergamasca che collega Ghisalba a Martinengo. Il giovane, soccorso in codice rosso, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 22,30. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’Alfa Romeo Giulietta ha accidentalmente colpito il 14enne, che stava rientrando a casa a Martinengo dopo aver partecipato a un allenamento di calcio a Ghisalba. Tra le possibili concause potrebbero esserci il buio e la scarsa visibilità.

L’automobilista si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo, un’ambulanza e un’automedica, inviate dalla centrale operativa di Areu. Nell’impatto, il ragazzo è stato sbalzato oltre il guard rail: dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in ospedale poco dopo la mezzanotte. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Treviglio, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.