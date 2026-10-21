Il sintomo: un campanello di allarme non da spegnere, ma da ascoltare

Quando si presentano dei sintomi cerchiamo qualcosa che li tolga immediatamente, ma sintomo e causa non sono la stessa cosa

Quando sul cruscotto dell’automobile si accende una spia rossa, nessuno pensa che il problema sia quella piccola luce. La spia serve a comunicarci che qualcosa non sta funzionando correttamente e che bisogna andare a cercarne la causa. Spegnerla senza controllare il motore renderebbe semplicemente invisibile il problema.

Con i sintomi, invece, facciamo spesso esattamente questo.

Compare un dolore e cerchiamo qualcosa che lo tolga. Arriva una cefalea e assumiamo un analgesico. Lo stomaco brucia e prendiamo un antiacido. L’intestino si blocca e cerchiamo un lassativo. Il sintomo scompare e per qualche ora abbiamo la sensazione che anche il problema sia stato risolto.

Ma sintomo e causa non sono la stessa cosa.

Il dolore, in particolare, è prima di tutto un segnale di allarme. Serve a informarci che da qualche parte esiste uno stimolo che l’organismo interpreta come pericoloso o comunque degno di attenzione. Spegnerlo può essere necessario quando è intenso, insopportabile o accompagna una condizione che richiede un trattamento specifico, ma farlo diventare l’unico obiettivo significa rinunciare all’informazione più importante che il corpo ci sta fornendo.

E c’è un elemento che rende questo ragionamento ancora più interessante: il luogo nel quale sentiamo il dolore non coincide necessariamente con il luogo nel quale nasce il problema.

La fisiologia conosce da tempo il fenomeno del dolore riferito, cioè un dolore percepito in una parte del corpo diversa da quella dalla quale origina lo stimolo. Una revisione pubblicata su Frontiers in Neurology descrive come muscoli, articolazioni e strutture spinali possano generare dolore a distanza e sottolinea quanto riconoscere l’origine reale del sintomo sia fondamentale per impostare correttamente il trattamento (Jin et al., Referred pain: characteristics, possible mechanisms, and clinical management, Frontiers in Neurology, 2023). Questo significa che una persona può indicare con precisione il punto che fa male e, nonostante questo, la causa trovarsi altrove.

Succede con i muscoli, dove alcune aree ipersensibili possono generare dolore in regioni distanti rispetto al punto dal quale parte lo stimolo; una review del 2024 sui pattern del dolore miofasciale distingue infatti dolore locale, dolore nelle zone di inserzione e dolore riferito, proprio perché il punto percepito dal paziente non identifica automaticamente la struttura responsabile (Li et al., Advancing musculoskeletal diagnosis and therapy: a comprehensive review of trigger point theory and muscle pain patterns, Frontiers in Medicine, 2024).

Succede ancora più chiaramente con gli organi interni. Il dolore viscerale viene frequentemente percepito in aree somatiche differenti, perché le informazioni provenienti dai visceri e quelle provenienti da cute, muscoli e altri tessuti convergono sugli stessi circuiti spinali; è uno dei motivi per cui un problema cardiaco può essere avvertito al braccio o alla mandibola e una sofferenza viscerale può manifestarsi alla schiena (Gebhart, Physiology and pathophysiology of visceral pain).

Già questo basta a mettere in discussione un modo troppo semplice di trattare il sintomo: se il dolore si presenta lontano dalla sua origine, limitarsi a intervenire sul punto dolente non significa necessariamente aver trattato ciò che lo genera.

Una cervicalgia può essere sostenuta da una tensione mandibolare. Un dolore alla spalla può essere collegato a strutture che non appartengono direttamente alle articolazioni della parte alta del corpo. Una lombalgia può avere componenti muscolari, articolari o viscerali completamente differenti, come ad esempio un problema intestinale. Una cefalea può cambiare significato in relazione alla sua sede, all’orario in cui compare, alla digestione, alla tensione muscolare e allo stato emotivo della persona.

Il sintomo, quindi, indica dove cominciare a osservare, non necessariamente dove finire.

È su questo punto che una visione naturopatica e la Medicina Cinese si differenziano profondamente da un approccio puramente sintomatico specifico della medicina occidentale. L’obiettivo non consiste soltanto nel far cessare ciò che disturba, ma nel chiedersi perché proprio quella persona, proprio in quel momento della propria vita, abbia iniziato a manifestare proprio quel sintomo.

E qui entra una componente che continua a essere sottovalutata: quella emotiva. Le emozioni non rimangono confinate nella mente. Una paura modifica immediatamente il respiro, la frequenza cardiaca e il tono muscolare; una rabbia trattenuta cambia la postura e la contrazione della muscolatura; una preoccupazione protratta modifica la digestione e la percezione delle sensazioni interne. Sono risposte corporee reali, non suggestioni.

Uno studio pubblicato su Pain dimostra sperimentalmente che gli stati emotivi modificano sia la percezione del dolore sia alcuni parametri della nocicezione: emozioni negative facilitano la risposta dolorosa, mentre la regolazione emotiva ne modifica l’intensità (Toledo et al., The effect of emotion regulation on the emotional modulation of pain and nociceptive flexion reflex, Pain, 2024).

Nel dolore viscerale il legame è ancora più evidente. Lo stress protratto modifica l’asse cervello-intestino, altera la sensibilità viscerale e contribuisce all’intensificazione del dolore addominale, soprattutto nei disturbi funzionali intestinali (Greenwood-Van Meerveld e Johnson, Mechanisms of Stress-induced Visceral Pain, Journal of Neurogastroenterology and Motility, 2018).

Dire che un sintomo ha una componente emotiva non significa quindi affermare che sia immaginario. Significa esattamente il contrario: riconoscere che un’emozione produce modificazioni fisiologiche reali e che, quando quella condizione permane, il corpo continua a esprimerla.

La Medicina Cinese ha costruito gran parte della propria osservazione proprio sull’impossibilità di separare corpo, emozioni e Shen, la componente psichica e spirituale della persona. Rabbia, paura, tristezza, preoccupazione e agitazione non vengono considerate pensieri che galleggiano sopra il corpo, ma movimenti capaci di modificarne direttamente le funzioni.

Per questo davanti a un sintomo non conta soltanto chiedere “dove fa male?”, ma anche quando è comparso, che cosa lo precede, che cosa lo peggiora, che cosa stava accadendo nella vita della persona quando è iniziato e quali altri segnali si sono modificati nello stesso periodo.

Due persone possono presentarsi con la stessa cervicalgia e avere origini completamente differenti. In una prevale una tensione muscolare, in un’altra una disfunzione mandibolare, in un’altra ancora un disturbo viscerale o una condizione emotiva che mantiene per ore una contrazione involontaria. Trattarle nello stesso modo significa trattare il nome del disturbo, non la persona.

È anche per questo che agopuntura, tecniche manuali, riflessologia, cromopuntura, Qi Gong e lavoro sullo stile di vita non devono diventare semplicemente modi “naturali” di fare ciò che fa un analgesico. Il loro valore sta nel cercare e trattare il percorso che ha portato alla comparsa del sintomo, utilizzando il sintomo stesso come una traccia.

Perché il dolore non è soltanto qualcosa da far tacere. È il campanello d’allarme che ci indica che da qualche parte bisogna cominciare a cercare.

E quando si spegne soltanto il campanello senza comprenderne l’origine, il corpo trova spesso un altro modo per farsi ascoltare.

La salute non è qualcosa da inseguire quando si perde.

È qualcosa da coltivare ogni giorno

Giorgio Barbieri

Naturopata Epigenetista

Studio Buona Vita – Salute Integrata, Epigenetica e Medicina Cinese