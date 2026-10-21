Il Comune ordina di ripulire l’ex area industriale dietro la stazione: la proprietà ricorre al Tar

A sinistra l'ex complesso industriale dietro la stazione; a destra un divano abbandonato fuori dagli edifici

Bergamo. Dalla strada, tra i binari della tranvia e i semafori, spuntano dai rovi i fabbricati abbandonati. Sulla rete arrugginita cartelli avvisano che l’edificio è pericolante e che è vietato entrare. All’esterno, tra la vegetazione incolta, si accumulano rifiuti di ogni genere: c’è persino un divano abbandonato. L’ex area industriale vicino alla stazione, storicamente legata a un vecchio stabilimento Italcementi e inserita con il nuovo Pgt nell’operazione di Porta Sud, finirà davanti al Tar.

Lo scorso 3 settembre la direzione Ambiente del Comune ha avviato un procedimento per il degrado degli edifici ai civici 2 e 4 di via David. L’ingiunzione rivolta all’impresa Luigi Cefis snc, società bergamasca attiva nel settore delle costruzioni e proprietaria di alcuni terreni del comparto, prevedeva 30 giorni di tempo per rimuovere e smaltire i rifiuti e i materiali infiammabili presenti nell’area, chiudere gli accessi e mettere in sicurezza gli edifici. Alla società è stato inoltre chiesto di documentare gli interventi attraverso fatture e certificati di smaltimento. “Sono arrivate segnalazioni di intrusioni e abbandono di rifiuti – spiega l’assessora all’Ambiente Oriana Ruzzini -. È stato chiesto di tenere pulito, ogni proprietario ha il dovere di farlo”.

Tra i rovi s'intravede un divano abbandonato

L’impresa ha risposto con un ricorso al Tar di Brescia, notificato a Palazzo Frizzoni il 28 settembre. Chiede di annullare l’ingiunzione mettendo nel mirino l’articolo 102 del Regolamento edilizio comunale, che impone al proprietario di aree o edifici in disuso a rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi, a prescindere da dolo o colpa, consentendo al Comune di intervenire d’ufficio, addebitando loro le spese. Secondo la ricorrente, la norma violerebbe il principio “chi inquina paga” e il Codice dell’ambiente, attribuendo ai proprietari obblighi che prescindono da una loro responsabilità nell’abbandono dei rifiuti. Tra i motivi contesta anche il difetto di istruttoria, l’incompetenza dell’ufficio, la violazione del contraddittorio e la non proporzionalità del termine concesso.