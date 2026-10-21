Garattini: “Attenti all’alimentazione, i governi pensano più al Pil che alla salute”

Il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri: “L’informazione di solito viene fatta da chi vende e non è indipendente”

“È molto importante stare attenti a ciò che mangiamo e le dinamiche di mercato non aiutano. Dovremmo limitare parecchio la pubblicità, invece viene propagandato tutto quello che fa male perché i nostri governi guardano più al Pil (Prodotto Interno Lordo, ndr) che all’interesse della salute dei propri cittadini”. Così il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, sottolinea la necessità di prestare attenzione all’alimentazione e allo stile di vita.

L’oncologo, farmacologo e ricercatore bergamasco stigmatizza il fatto che “l’informazione di solito viene fatta da chi vende e non è indipendente”. Lo abbiamo intervistato chiedendogli un parere sui sistemi di etichettatura nutrizionale adottati nei vari Paesi, gli effetti del consumo di alimenti ultra-processati e conservanti, il contenuto di sale e zucchero nei cibi senza che ne siamo consapevoli e l’aumento dell’obesità.

Il Nutri-Score è un sistema di etichettatura adottato in Francia nel 2017 per indicare in maniera intuitiva la salubrità dei prodotti. Che cosa ne pensa? Come mai in Italia non è stato adottato mentre in tanti altri Paesi europei sì?

Il Nutri-Score è uno dei sistemi di etichettatura che si possono utilizzare per rendere noto e facilmente comprensibile ai consumatori il profilo nutrizionale dei prodotti alimentari e guidarli verso scelte di acquisto più consapevoli e salutari. La decisione su quale sistema utilizzare è molto dibattuta perché ci sono prodotti che vengono messi a disposizione in vari Paesi e magari molti tendono a magnificare i propri rispetto a quelli degli altri. In Italia si è deciso di non mettersi su quel piano perché il nostro Paese si contraddistingue per la dieta mediterranea: questo modello nutrizionale ha determinati criteri, che poi magari non vengono seguiti da tutti, ma forniscono indicazioni puntuali. Più precisamente, prevede che dovremmo mangiare tutti i giorni molta frutta e verdura, che nell’ottica del Nutri-Score avrebbero il colore verde, seguite dai carboidrati complessi come pastasciutta e pane possibilmente integrali. Ricorrendo all’immagine di una piramide rovesciata, scendendo man mano verso il basso, dobbiamo consumare in quantitativi inferiori, cioè non tutti i giorni, pesce, carne magra, latticini e uova fino a giungere alla punta, dove troviamo il burro, che non dovremmo usare, sostituendolo il più possibile con l’olio d’oliva, e la carne rossa, cioè bovini, suini e affettati, che vengono considerati cancerogeni, quindi dobbiamo stare attenti a mangiarne meno possibile.

Secondo lei il sistema di etichettatura adottato in Italia (Nutriform Battery, ndr) è efficace per far capire ai consumatori se ciò che stanno acquistando è sano?

È utile per valutare il profilo nutrizionale degli alimenti. Bisogna tenere presente, però, che la decisione su quali prodotti acquistare va presa anche in rapporto con l’attività fisica che si svolge. Per sapere che cosa contengono, ovviamente, è fondamentale imparare a leggere bene le etichette, prestando particolare attenzione alla presenza di conservanti, fluidificanti e tutte quelle sostanze che vengono aggiunte per dare sapore e odore. L’alimentazione è un argomento relativamente complesso: ognuno deve ponderarla in base alle proprie caratteristiche e al proprio stile di vita: le indicazioni cambiano per chi è sportivo rispetto a chi conduce una vita sedentaria, per chi lavora per esempio come giardiniere e chi è impiegato. Per semplificare, possiamo consigliare di utilizzare la dieta mediterranea, ma quest’ultima deve essere varia e limitata. Dobbiamo mangiare poco, perché la quantità di alimenti che consumiamo oggi determina quello che ci succederà domani e in futuro.

L’Unione Europea dovrebbe introdurre un’etichetta comune con criteri condivisi per indicare la salubrità degli alimenti?

Il problema è che la distribuzione e il consumo dei prodotti sono diversi a seconda del Paese in cui ci troviamo. L’unica cosa che l’Unione Europea può fare – e ha fatto – è quella di unificare il più possibile i componenti aggiunti, che devono essere noti ai consumatori ma sono poco conosciuti dagli italiani. Bisognerebbe fare informazione: ogni individuo dovrebbe sapere se sta consumando un conservante oppure no, perché possono fare la differenza per la nostra salute.

A proposito dell’impatto dei conservanti sulla nostra salute, gli alimenti ultra-processati fanno male? Che impatto hanno sul nostro organismo?

I cibi conservati sono dannosi così come il consumo eccessivo di carne e affettati. Si calcola che chi mangia alimenti conservati invece di quelli freschi abbia due anni di vita in meno. È molto importante stare attenti a ciò che mangiamo e le dinamiche di mercato non aiutano: chi vende prodotti confezionati in genere fa più pubblicità di chi vende quelli freschi, tende a farli costare meno e ciò aumenta la possibilità di vendita. Dovremmo limitare parecchio la pubblicità, invece viene propagandato tutto quello che fa male perché i nostri governi guardano più al Pil che all’interesse della salute dei propri cittadini.

Molti alimenti contengono quantità di sale e zucchero di cui non ci rendiamo conto. Qual è l’effetto sulla nostra salute?

L’aggiunta di sale e zucchero a tutto ciò che si mangia è dannosa. Sarebbe in parte accettabile se rientrasse nelle calorie giornaliere di cui il singolo individuo ha bisogno: tutto va sempre valutato in base a cosa mangiamo e in quale quantità. Il punto è che si dovrebbe mangiare poco, ma questo messaggio contrasta con la pubblicità.

Non c’è il rischio che se consumiamo sale e zucchero senza accorgerci ne introduciamo molto più di quello che servirebbe?

Dipende da quanto mangiamo tutto il resto. Abbiamo bisogno di una certa quantità di zucchero ogni giorno, ma se ne introduciamo di più tendiamo a sviluppare il diabete, mentre se ne consumiamo meno non c’è dubbio che sia meglio. Dobbiamo fare un calcolo generale di quello che mangiamo durante la giornata o nel corso della settimana: la regola d’oro è essere moderati a tavola. Per esempio, se prendiamo qualsiasi specie animale (topo, gatto, cane, scimmia ecc), formiamo due gruppi e lasciamo che gli esemplari del primo mangino ciò che vogliono mentre a quelli del secondo togliessimo il 30% del cibo, questi ultimi vivrebbero il 20% in più degli altri. È una delle tante dimostrazioni sull’utilità di mangiare poco, che costituisce uno dei fattori di longevità.

Nell’industria alimentare si è diffuso l’utilizzo di molecole isolate in laboratorio come l’amido di mais o i nitrati. Che impatto hanno sul nostro organismo?

I nitrati sono dannosi. Nel nostro organismo vengono metabolizzati per formare prodotti nitrosici e i loro derivati sono cancerogeni. Dobbiamo stare attenti, quindi, a mangiare pochi nitrati e nitriti.

Come mai le indicazioni consigliate sul consumo giornaliero di nutrienti come i sali minerali cambiano da un Paese all’altro? Per esempio negli Stati Uniti sono differenti rispetto all’Europa?

Ci sono differenze di calcolo, ma non sono così significative. Al netto di queste disparità, abbiamo bisogno di una certa quantità di magnesio, sodio e potassio tutti i giorni: se mangiamo frutta e verdura abbiamo quelli di cui il nostro organismo ha bisogno.

Ma considerando che l’organismo è lo stesso, perché il fabbisogno cambia in base al Paese in cui ci troviamo?

Dipende in buona parte dal tipo di alimentazione. Negli Stati Uniti si mangiano molta più carne rossa e uova rispetto a quanto avviene in Europa. E queste differenze di alimentazione possono generare diversità nella richiesta di sali minerali.

Mangiare bene costa necessariamente di più?

In genere i poveri acquistano molti più prodotti conservati: mangiano peggio perché quelli freschi tendono a costare di più. A parità di budget, però, un consumatore informato può decidere se acquistare cibo sano oppure no. L’informazione è molto importante, ma di solito la fa chi vende. Dov’è l’informazione indipendente in Italia? Non c’è.

L’obesità è in aumento: questo dato è preoccupante?

L’obesità rappresenta un problema molto diffuso nel nostro Paese. Almeno il 70% della popolazione è sedentaria, non compie attività fisica, non cammina, non corre e non fa sport. Anche molti bambini e ragazzi sono obesi o sovrappeso: dipende molto dalle famiglie, dalle mamme che tante volte pensano che il proprio figlio per stare bene debba essere grasso, ma è sbagliato: ci sono parametri chiari: vanno rispettate le tabelle dei pesi in rapporto all’età.

Per concludere, premettendo che il rispetto verso ogni persona deve essere inviolabile, le chiedo un’ultima riflessione: il body positive e il politicamente corretto finiscono per incentivare condotte alimentari scorrette?

L’obesità è stata riconosciuta come patologia. L’indicazione che possiamo dare, in quest’ottica, è che bisogna cercare di mantenere il proprio peso. Per valutare la propria situazione, ogni persona può calcolare l’indice di massa corporea (body mass index), che si ottiene dividendo il peso in kg per il quadrato dell’altezza espressa in metri. Se il dato che otteniamo è inferiore a 20 si è magri, compreso tra 20 e 25 nella norma, tra 25 e 30 in sovrappeso e oltre i 30 obesi. Bisogna organizzarsi per rimanere il più possibile nella norma, magari più vicini a 20 che a 25. Oggi esistono farmaci che riescono a far perdere peso, ma vanno usati in presenza di obesità e non per diminuire i kg che si possono perdere camminando o mangiando meno.