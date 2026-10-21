Festa delle Castagne, a Valnegra protagonisti i sapori della montagna

Valnegra. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Vallegra APS in collaborazione con l’Amministrazione comunale, rientra nel calendario de I Giorni dei Gogìs, che riunisce le principali sagre enogastronomiche dell’Oltre la Goggia.

Il programma

Dalle 10.30 alle 18, le vie del paese ospiteranno dei mercatini dedicati alle eccellenze gastronomiche del territorio e ai prodotti artigianali, con creazioni realizzate anche da hobbisti locali. Sarà inoltre possibile visitare la storica pesca di beneficenza parrocchiale, allestita nei pressi del Frasen, il secolare frassino ancora vegeto nel centro del borgo. La festa sarà anche un’occasione per scoprire Valnegra e il suo patrimonio storico. Il paese conserva le caratteristiche vie porticate del centro, un tempo attraversato da chi percorreva l’antica strada verso Branzi, Foppolo e Carona. Non a caso, Valnegra è conosciuta come la “Sorbona dei Gogìs“(l’università degli altobrembani), in riferimento alla tradizione scolastica legata all’Opera Pia Gervasoni, importante istituzione educativa per l’Alta Valle Brembana.

Proprio negli spazi dell’edificio scolastico sarà possibile visitare il Museo Civico Storico Naturalistico “Francesca Gervasoni“, che custodisce collezioni utilizzate per l’insegnamento agli studenti provenienti dai venti comuni dell’Alta Valle. I materiali comprendono animali impagliati, rocce, fossili, documenti storici, immagini e strumenti di laboratorio. Le raccolte risalgono alle attività didattiche avviate con le classi ginnasiali nel 1871 e con le scuole tecniche dal 1882. L’attuale allestimento museale è frutto del lavoro svolto tra il 2004 e il 2020 da alcuni insegnanti della scuola media locale, impegnati nel recupero e nella valorizzazione dei materiali storici. Il museo è stato istituito formalmente con una delibera del Consiglio Comunale nel 2023. Il prossimo 4 dicembre è inoltre prevista un’iniziativa dedicata ai 160 anni di questa importante istituzione.

Tra sapori, artigianato e memoria