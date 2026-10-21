Eco-ansia e cambiamenti climatici: quando la crisi ambientale diventa fonte di stress psicologico

Il cambiamento climatico rappresenta una sfida che coinvolge contemporaneamente l’ambiente, la salute fisica, le relazioni sociali e l’equilibrio psicologico. Esiste un legame profondo tra l’equilibrio psicologico personale e la sostenibilità ambientale

Ondate di calore sempre più intense, siccità, alluvioni, incendi boschivi e perdita di biodiversità sono fenomeni che rendono il cambiamento climatico una realtà sempre più condizionante la vita quotidiana. Quale impatto potrebbe avere sulla mente delle persone? Secondo la Dott.ssa Valeria Tessa, psicologa e psicoterapeuta di MindFit Clinic Bergamo, l’effetto sulla salute umana di un clima in rapido cambiamento è cresciuto enormemente nell’ultimo decennio: la preoccupazione per il futuro del pianeta può influenzare il benessere emotivo, la qualità del sonno, l’umore e l’aggressività, il senso di sicurezza personale. La consapevolezza dei rischi ambientali può generare preoccupazione, paura, tristezza e impotenza, soprattutto quando le informazioni ricevute sembrano delineare scenari difficili da modificare. Pertanto comprendere l’eco-ansia significa riconoscere il legame tra ambiente, salute mentale e capacità di affrontare l’incertezza del futuro con adeguate risorse e presa di coscienza.

Che cos’è l’eco-ansia dal punto di vista psicologico?

L’eco-ansia (o ansia climatica) è una risposta emotiva, cognitiva ed esistenziale alla crisi climatica e al degrado ambientale. Non è una malattia mentale ufficiale (non è inserita nel DSM-5), ma viene riconosciuta dalla psicologia moderna come una reazione spesso razionale e adattiva a una minaccia reale. L’eco-ansia può essere definita come uno stato di preoccupazione, apprensione o sofferenza emotiva associato al cambiamento climatico e al deterioramento dell’ambiente naturale; è una risposta emotiva, cognitiva ed esistenziale alla crisi climatica ed ecologica, che nasce dalla percezione di una minaccia per il futuro del pianeta e della vita umana. Questa reazione è comprensibile e può essere adattiva o diventare problematica in base alla sua intensità, durata e all’impatto sul funzionamento dell’individuo. Nella letteratura scientifica, l’eco-ansia è stata definita come “la sensazione generalizzata che le basi ecologiche dell’esistenza siano in procinto di crollare” (Albrecht, 2019).

Una revisione sistematica pubblicata nel 2024 sulla rivista BMC Psychiatry, che ha esaminato 35 studi su oltre 45.000 adulti, ha rilevato associazioni tra eco-ansia e diversi indicatori di disagio psicologico, tra cui sintomi di stress, ansia e depressione. La crisi climatica non colpisce tutti allo stesso modo. Bisogna tenere conto che le persone con meno risorse, minore accesso ai servizi sanitari, maggiore esposizione geografica o reti sociali più fragili possono sperimentare conseguenze psicologiche più intense. Può manifestarsi in forme diverse, dalla semplice inquietudine per il futuro fino a un disagio più persistente, capace di interferire con la quotidianità. Gli autori sottolineano, tuttavia, che le associazioni osservate non dimostrano automaticamente un rapporto causale, ma i risultati possono variare in funzione delle caratteristiche delle persone e degli strumenti utilizzati per misurare l’eco-ansia.

“Eco-ansia” è un termine che cattura le esperienze di ansia relative alle crisi ambientali, compreso il riscaldamento globale, l’innalzamento del livello del mare e l’aumento dell’incidenza di disastri naturali ed eventi meteorologici estremi (Clayton e Karazsia, 2020; Pihkala, 2020). Allo stesso tempo si compone anche di forme d’ansia relative a una molteplicità di calamità ambientali, che possono o meno essere direttamente causate dai cambiamenti climatici, inclusa l’eliminazione di interi ecosistemi e specie vegetali e animali, l’inquinamento globale di massa e la deforestazione. Una persona può, per esempio, provare paura pensando alle conseguenze delle temperature estreme sulla salute, sentirsi sopraffatta dalle notizie relative ai disastri ambientali oppure interrogarsi sulla possibilità di costruire una famiglia in un mondo percepito come sempre più instabile.

Eco-ansia versus ansia climatica

L’ansia climatica si riferisce generalmente a risposte emotive, cognitive e comportamentali associate in modo specifico alla crisi climatica o a eventi meteorologici estremi. Per esempio, una persona che ha vissuto un’alluvione può provare una paura intensa quando vede nuvole scure o ascolta previsioni di piogge abbondanti. L’Eco-ansia, invece, non si limita al clima ma include il disagio psicologico legato alla degradazione ambientale, alla perdita di biodiversità, alla distruzione degli habitat, all’inquinamento e alla percezione che il mondo naturale stia cambiando in modo irreversibile. Il concetto solastalgia è stato coniato dal filosofo ambientale australiano Glenn Albrecht per descrivere la nostalgia che una persona può provare se i dintorni della propria casa, luoghi cari a una persona, vengono danneggiati o distrutti (Albrecht, 2019). I sintomi della solastalgia possono essere sia a breve che a lungo termine, acuti e cronici, includendo sentimenti di dolore, nostalgia, stress, alienazione, depressione, ansia, senso di perdita, disturbi del sonno, pulsione suicide e aumento dell’aggressività.

Il cambiamento climatico come fonte di stress e preoccupazione

Dal punto di vista psicologico, è importante distinguere tra una preoccupazione proporzionata alla situazione e un livello di ansia che diventa difficile da gestire. Essere preoccupati per il pianeta non costituisce di per sé un problema clinico. La difficoltà emerge quando i pensieri diventano incessanti, il futuro viene immaginato esclusivamente in termini catastrofici e la persona fatica a ritrovare una sensazione di equilibrio. L’ambiente urbano influisce sui livelli di stress, sulla capacità di recupero psicologico e sulla percezione di sicurezza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) evidenzia come il benessere fisico e mentale sia influenzato anche da aspetti quali la qualità dell’aria, la disponibilità di aree verdi, le condizioni abitative e l’accesso ai servizi.

In psicologia, lo stress può essere descritto come una risposta dell’organismo quando una persona percepisce che le richieste esterne dell’ambiente superano, o rischiano di superare, le risorse disponibili. Il cambiamento climatico può attivare questa risposta attraverso diversi meccanismi:

– Il primo è legato alla percezione della minaccia: sapere che eventi climatici estremi possono mettere a rischio la salute e la vita, conduce la persona a sentirsi costantemente in attesa che accada qualcosa di negativo, anche quando non esiste un pericolo immediato.

– Il secondo meccanismo riguarda l’incertezza: l’impossibilità di formulare previsioni certe potrebbe alimentare la ruminazione mentale inquanto non sempre è possibile prevedere con precisione come cambieranno le condizioni ambientali di un determinato territorio.

– Il terzo elemento è la percezione di scarso controllo: le persone possono riconoscere la gravità del problema, ma sentirsi incapaci di incidere significativamente su fenomeni di portata globale. Quando la distanza tra la dimensione della minaccia e le risorse individuali appare troppo grande possono emergere impotenza, frustrazione e demotivazione.

In questo senso, l’eco-ansia può diventare una fonte di stress non soltanto per ciò che sta accadendo nel presente, ma anche per ciò che si teme possa accadere in futuro. In alcuni casi, ogni nuovo evento meteorologico estremo viene interpretato come una conferma di scenari temuti, aumentando ulteriormente la tensione.

Gli effetti dell’eco-ansia sulla mente e sul corpo

Quando la preoccupazione ambientale diventa persistente può coinvolgere diverse funzioni psicologiche:

1. Iperattivazione e tensione emotiva

La percezione di una minaccia continua può mantenere la persona in uno stato di allerta, e quindi possono comparire irritabilità, nervosismo, difficoltà a rilassarsi e una maggiore sensibilità alle notizie negative.

2. Difficoltà di concentrazione e ruminazione

Pensare frequentemente alle conseguenze del cambiamento climatico può sottrarre attenzione ad altre attività. Il lavoro, lo studio e le relazioni possono risentirne quando la mente ritorna continuamente agli stessi interrogativi, logorando in un circuito ripetitivo di previsioni negative, senza momenti di recupero psicologico.

3. Alterazioni del sonno

Il riposo può essere compromesso anche indirettamente dalle alte temperature che rendono più difficile dormire durante le ondate di calore. Si crea così una possibile interazione tra stress psicologico e condizioni ambientali: il disagio emotivo può ostacolare il sonno, rendere più difficile addormentarsi o favorire risvegli notturni, mentre la mancanza di riposo può ridurre la capacità di regolare le emozioni e affrontare gli imprevisti.

4. Sensazioni di impotenza e perdita di speranza

Se una persona percepisce ogni possibile cambiamento come insufficiente rispetto alla dimensione della crisi, può sviluppare scoraggiamento o ridurre il proprio coinvolgimento nelle attività quotidiane. Non tutte le persone reagiscono nello stesso modo: le differenze dipendono, tra gli altri fattori, dalle esperienze personali, dalle risorse psicologiche, dal contesto sociale e dall’esposizione diretta agli eventi climatici.

L’impatto delle notizie negative sulla mente e il sovraccarico dei media

Le notizie negative attirano naturalmente la nostra attenzione, in quanto dal punto di vista evolutivo questo un meccanismo è stato sviluppato per individuare e rispondere ai pericoli, come strategia di sopravvivenza. Oggi questo sistema potrebbe attivarsi inutilmente in risposta a eventi che non fanno parte della nostra esperienza diretta: le informazioni su tragedie, omicidi o crisi globali, anche avvenute a migliaia di chilometri, spesso generano emozioni profonde come paura, ansia e impotenza.

Questo continuo stato di allerta alimenta una visione del mondo come pericoloso e imprevedibile. Se protratto nel tempo, può contribuire a disturbi come insonnia, stress cronico e persino depressione. Il bombardamento dei media gioca un ruolo cruciale. Accendere la televisione o aprire una app di notizie significa spesso ritrovarsi immersi in un flusso incessante di negatività: titoli sensazionalistici, immagini forti, dibattiti accesi, omicidi, guerre, disastri naturali sono progettati per stimolare emozioni intense e attirare l’attenzione del pubblico.Quanto sarebbe più piacevole vivere con meno afflusso di negatività? Pensiamo a come ci sentiamo dopo una giornata lontani dagli schermi: più leggeri, più sereni, più presenti nella nostra realtàquotidiana.

Come affrontare l’eco-ansia: dal senso di impotenza alla possibilità di agire

L’obiettivo non è eliminare ogni preoccupazione per l’ambiente. Una certa quota di inquietudine può essere una risposta comprensibile e persino motivante. La sfida consiste nel fare in modo che questa consapevolezza non occupi ogni spazio della vita mentale.

Limitare l’esposizione continua alle notizie.

Informarsi è importante, ma seguire costantemente aggiornamenti, immagini di disastri e scenari catastrofici può alimentare l’attivazione emotiva. Può essere utile scegliere fonti affidabili, stabilire momenti specifici per informarsi ed evitare di controllare continuamente le notizie, soprattutto prima di dormire.

Riconoscere le emozioni senza giudicarle.

Paura, rabbia, tristezza e senso di colpa possono accompagnare la consapevolezza della crisi climatica. Dare un nome a queste emozioni aiuta a comprenderle, senza interpretarle automaticamente come segni di fragilità. Accettare una preoccupazione non significa arrendersi alla minaccia, ma riconoscere ciò che si sta provando.

Distinguere ciò che si può controllare da ciò che non dipende dal singolo.

Le scelte individuali possono avere un significato concreto, ma non possono sostituire le trasformazioni collettive e istituzionali necessarie ad affrontare un fenomeno globale. È quindi utile individuare obiettivi realistici, evitando di attribuirsi una responsabilità personale sproporzionata rispetto alla complessità del problema.

Coltivare relazioni e partecipazione.

Parlare delle proprie preoccupazioni con persone disponibili all’ascolto può ridurre il senso di isolamento. La partecipazione a iniziative ambientali, progetti locali o attività comunitarie può favorire un senso di appartenenza e di efficacia condivisa. Agire insieme non elimina l’incertezza, ma può contrastare la percezione di essere completamente impotenti.

Proteggere il benessere psicofisico.

Sonno adeguato, movimento, pause, relazioni significative e tempo trascorso nella natura, quando le condizioni ambientali lo consentono, possono sostenere la regolazione dello stress. Queste strategie non risolvono la crisi climatica e non sono sufficienti in ogni situazione, ma contribuiscono a preservare le risorse necessarie per affrontarla.

Giovani e il futuro: quando l’incertezza diventa una questione esistenziale

Per molti giovani, la crisi climatica non rappresenta soltanto una questione scientifica o politica, ma un elemento che influenza le aspettative relative alla vita adulta. Queste preoccupazioni possono intrecciarsi con altre fonti di stress già presenti nella società contemporanea, come la precarietà lavorativa, le difficoltà abitative e l’incertezza economica. Il risultato può essere una sensazione complessiva di instabilità, nella quale diventa difficile distinguere i rischi concreti dalle anticipazioni più catastrofiche. Le domande possono riguardare la possibilità di progettare una famiglia, scegliere dove vivere, costruire una carriera. È importante evitare di considerare tutti i giovani come ugualmente vulnerabili o tutti gli adulti come meno sensibili. L’esperienza dell’eco-ansia varia in base alla storia individuale, alle condizioni materiali, all’esposizione ai rischi climatici e alle risorse disponibili.Riconoscere le preoccupazioni dei giovani senza minimizzarle è fondamentale. Frasi come “Non pensarci” o “Sono problemi troppo lontani” rischiano di trasmettere incomprensione.

È più utile offrire uno spazio in cui le emozioni possano essere espresse, discusse e trasformate in riflessioni e azioni realistiche.

Il ruolo dello psicologo di fronte alla crisi climatica

Quando la preoccupazione diventa persistente può essere utile rivolgersi a uno psicologo o a un altro professionista della salute mentale. Un percorso di supporto può aiutare a comprendere i pensieri ricorrenti, sviluppare strategie di regolazione emotiva e recuperare una maggiore flessibilità nel modo di affrontare l’incertezza. L’eco-ansia invita la psicologia ad ampliare lo sguardo, riconoscendo che il benessere mentale non dipende soltanto dalle caratteristiche individuali, ma anche dalle condizioni ambientali e sociali in cui le persone vivono. Per uno psicologo, comprendere il fenomeno significa ampliare il quadro clinico abituale, ovvero non basta chiedersi quali sintomi presenti questa persona, ma anche quale relazione possa avere questa persona con il tema della perdita, con l’impotenza e con la possibilità di agire.

Un approccio psicologico attento all’eco-ansia dovrebbe evitare due estremi: patologizzare ogni preoccupazione ambientale oppure minimizzare il disagio razionalizzando una possibile minaccia. Il compito consiste nel comprendere quanto la preoccupazione sia intensa, come venga elaborata e quale impatto abbia sul funzionamento quotidiano. Lo psicologo può inoltre contribuire alla prevenzione, sostenendo la resilienza individuale e collettiva, promuovendo spazi di ascolto e aiutando le comunità a elaborare le conseguenze emotive degli eventi climatici estremi.

I dati sull’Eco-ansia in Italia

Una parte significativa della popolazione italiana esprime preoccupazione per il cambiamento climatico e per altri problemi ambientali, ed è particolarmente elevata tra i giovani. Studi recenti condotti su bambini italiani mostrano preoccupazione per l’ambiente, incubi legati al cambiamento climatico e un’elevata percezione di responsabilità personale. Sentirsi connessi all’ambiente può essere positivo, ma percepirsi come responsabili di una crisi globale può favorire colpa, impotenza o ansia anticipatoria. I bambini e giovani spesso ricevono molte informazioni sul cambiamento climatico, senza disporre di spazi adeguati per elaborare ciò che provano. Per gli psicologi e i professionisti della salute mentale, questo apre una linea di lavoro concreta per accompagnare le emozioni climatiche in infanzia e adolescenza, formare docenti e famiglie e evitare la sovra-responsabilizzazione individuale.

Prendersi cura della mente senza distogliere lo sguardo dal pianeta

Il cambiamento climatico rappresenta una sfida che coinvolge contemporaneamente l’ambiente, la salute fisica, le relazioni sociali e l’equilibrio psicologico. Esiste un legame profondo tra l’equilibrio psicologico personale e la sostenibilità ambientale: la cura di sé e la cura della Terra non si escludono a vicenda, ma si alimentano. L’eco-ansia è una delle espressioni di questo legame: racconta quanto il futuro del pianeta sia intrecciato con il senso di sicurezza, la speranza e la capacità delle persone di immaginare la propria vita nel tempo. Riconoscerla non significa alimentare il catastrofismo, ma comprendere che le preoccupazioni ambientali possono diventare una fonte significativa di stress e meritano attenzione.Allo stesso tempo, la risposta psicologica non può limitarsi a insegnare agli individui a sopportare meglio l’incertezza: deve anche riconoscere il valore dell’azione collettiva e la necessità di condizioni ambientali e sociali che proteggano la salute.

Prendersi cura della propria salute mentale e, allo stesso tempo, avere a cuore il destino del pianeta non sono obiettivi contrapposti, bensì rappresenta una delle sfide più grandi del nostro tempo, cercando di mantenere uno sguardo realistico sui rischi senza lasciare che la paura occupi interamente il presente. Possono, al contrario, sostenersi reciprocamente, aiutando le persone a trasformare la preoccupazione in consapevolezza, partecipazione e capacità di affrontare il cambiamento.

Dott.ssa Valeria Tessa

Psicologa Clinica, Psicoterapeuta e Sessuologa Clinica

Terapeuta EMDR 1° e 2° livello

Bibliografia e sitografia

1. Albrecht, G. (2020). Earth Emotions: New Words for a New World. Cornell University Press. Testo di riferimento sul rapporto tra emozioni, ambiente e crisi ecologica. Introduce il concetto di solastalgia, utile per descrivere il disagio provocato dalla trasformazione negativa dei luoghi in cui si vive. Il volume originale è in inglese.

2. Pihkala, P. (2020). Eco-Anxiety and Environmental Education. Sustainability, 12(23), 10149.

Articolo scientifico che approfondisce l’eco-ansia e le sue implicazioni educative ed emotive. Disponibile in inglese, ma utile per sostenere le riflessioni psicologiche dell’articolo. https://doi.org/10.3390/su122310149

3. American Psychological Association e ecoAmerica (2017). Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance. Rapporto sul rapporto tra cambiamenti climatici, stress, ansia e benessere psicologico. Il documento originale è in inglese; può essere utilizzato come riferimento scientifico. https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mental-health-climate.pdf

4. Cosh, S. M., et al. (2024). The relationship between climate change and mental health: a systematic review of the association between eco-anxiety, psychological distress, and symptoms of major affective disorders. BMC Psychiatry. Revisione sistematica degli studi che esaminano le associazioni tra eco-ansia, disagio psicologico e sintomi ansiosi e depressivi. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11577747/

5. Boluda-Verdú, I., et al. (2022). Fear for the future: Eco-anxiety and health implications, a systematic review. Journal of Environmental Psychology. Revisione della letteratura sull’eco-ansia e sulle possibili conseguenze per la salute. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101904

6. Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Cambiamenti climatici e salute. Scheda informativa sulle conseguenze dei cambiamenti climatici per la salute, comprese quelle relative al benessere mentale. Per la versione italiana, è possibile consultare il portale dell’OMS e le risorse dell’ufficio europeo. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health