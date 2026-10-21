Cologno al Serio, ubriaco al volante abbatte i cartelli stradali e scappa: bloccato dalla Polizia locale

Il conducente, un 45enne di Urgnano, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a 1,20 grammi per litro. Patente sospesa e veicolo sottoposto a fermo. Accertamenti in corso sull’eventuale uso di droghe

Cologno al Serio. Ha abbattuto alcuni cartelli stradali con la propria auto per poi allontanarsi senza fermarsi. Gli agenti della Polizia locale sono riusciti a rintracciarlo nel giro di pochi minuti, inseguendolo e bloccandolo. È accaduto intorno alle 12.30 di lunedì 20 ottobre. Protagonista della vicenda è un 45enne residente a Urgnano.

Dopo aver danneggiato la segnaletica stradale, l’automobilista ha proseguito la marcia nel tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità. Gli operatori del Comando, intervenuti in seguito all’incidente, hanno individuato rapidamente il veicolo coinvolto e si sono messi sulle sue tracce, riuscendo a fermarlo dopo pochi minuti.

I successivi controlli hanno fatto emergere un tasso alcolemico superiore a 1,20 grammi per litro, un valore che rientra nella fascia penalmente rilevante prevista dal Codice della strada per la guida in stato di ebbrezza.

Nei confronti del 45enne sono stati adottati i provvedimenti conseguenti alle violazioni accertate, con la sospensione della patente e il fermo del veicolo. Contestate anche le violazioni relative all’allontanamento dal luogo dell’incidente. La posizione dell’automobilista è ancora al vaglio degli agenti. Sono infatti in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, i cui esiti potrebbero comportare altre conseguenze. Sull’episodio è intervenuto il comandante della Polizia locale di Cologno al Serio, Canio Brando, che ha sottolineato i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza e alla mancata assunzione di responsabilità dopo un incidente.