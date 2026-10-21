ChorusLife Volley Bergamo, la prima all’Arena contro Milano per affermarsi tra le nuove big

Foto Andrei Eduard Huiala

Il direttore sportivo Matteo Bertini lo ha sottolineato in apertura di stagione ai nostri microfoni: uno degli step da fare in questa stagione per la ChorusLife Volley Bergamo riguarda le partite contro le “grandi”, quelle che negli ultimi due anni la squadra è andata spesso vicina a vincere, ma senza mai arrivare ad agguantarne davvero una. E forse non c’è miglior occasione per centrare questo obiettivo se non alla prima casalinga all’Arena, in città, questa sera (mercoledì 21 ottobre) alle 20:30 di fronte a quelle che potrebbero essere potenzialmente cinquemila persone, contro quella Vero Volley Milano che già lo scorso anno si trovò sotto 2-1 a Bergamo per poi rimontare fino al 2-3.

Per la verità, già la vittoria a Novara alla seconda giornata passando al tiebreak ha rappresentato un passo in avanti importante e deciso: lì sono state consolidate le certezze costruite in estate e alla prima con Macerata (3-1), confermate poi lo scorso weekend a Biella contro una Busto Arsizio travolta dal gruppo di coach Cervellin, in grande ascesa e al momento meritatamente al terzo posto in classifica dietro proprio alle due che hanno sempre ottenuto vittorie da tre punti: Conegliano (che è a 12 avendo giocato 4 partite) e appunto Milano (3 su 3, 9 punti).

Bergamo, a quota 8, ha vissuto il miglior inizio degli ultimi anni e ora si trova meritatamente in condizione di affermarsi una volta di più tra le nuove big, nel tentativo di tornare in alto ridisegnando le gerarchie di un campionato che negli ultimi anni ha visto pochi cambiamenti.

“Le tre vittorie conquistate nelle prime tre giornate ci hanno dato ancora più consapevolezza dei nostri mezzi e della strada che stiamo percorrendo – ha detto coach Marcello Cervellin presentando la sfida – Questo gruppo sta lavorando con grande impegno, sta crescendo partita dopo partita e ha dimostrato di avere carattere e voglia di lottare”.

“Sappiamo che contro Milano ci aspetta una sfida di altissimo livello, che ci chiederà di dare il massimo in ogni fondamentale e di restare uniti in ogni momento. Per questo mi piacerebbe vedere la ChorusLife Arena piena, sentire il calore della nostra gente e avere il pubblico al nostro fianco: il sostegno dei tifosi può darci una spinta enorme e trasformarsi in un’energia speciale. Vogliamo vivere insieme a Bergamo una grande serata di pallavolo”.