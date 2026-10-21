Carnevali porta la Giunta nei quartieri: “Ascoltare le esigenze e confrontarci sulle priorità”

La chiesa e il campo sportivo di Longuelo

Giovedì 22 ottobre la sindaca e gli assessori saranno a Longuelo per una giornata di confronto con residenti e realtà locali

Bergamo. La Giunta comunale si sposta nei quartieri per incontrare i residenti, fare il punto sui progetti in corso e raccogliere osservazioni e proposte. La prima tappa dell’iniziativa è in programma giovedì 22 ottobre a Longuelo.

Il progetto “La Giunta nei quartieri”, inserito nel programma elettorale della sindaca Elena Carnevali, prevede tre momenti: la consueta riunione settimanale della Giunta, una visita ad alcuni luoghi significativi del quartiere e un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. L’obiettivo è rafforzare il dialogo con le Reti di quartiere e con le realtà sociali, culturali, commerciali, educative e sportive del territorio.

“Sarà un’ulteriore occasione per raccontare le progettualità realizzate, quelle in corso, ascoltare le loro esigenze e confrontarci sulle priorità per il futuro – spiega la sindaca, che sottolinea l’importanza di un metodo di lavoro fondato “sull’ascolto, sulla trasparenza e sulla responsabilità di dare seguito alle questioni che emergono”.

L’iniziativa punta anche a valorizzare il ruolo delle Reti di quartiere, coinvolte nell’individuazione degli argomenti da approfondire e nella presentazione dei progetti delle singole realtà locali. Le questioni emerse durante gli incontri saranno raccolte dall’amministrazione per consentire successivi approfondimenti e riscontri. “Il legame con i quartieri si rafforza in questa fase che ha visto con l’approvazione del Regolamento della partecipazione, che riconosce e valorizza il ruolo della cittadinanza attiva”, sottolinea l’assessora alla Partecipazione e reti di quartiere Claudia Lenzini.

Il programma della giornata a Longuelo

La giornata di giovedì 22 ottobre comincerà alle 14,30 con la riunione della Giunta comunale allo Spazio di quartiere di via Guglielmo Mattioli 12/a, in programma fino alle 16,30. Dalle 16,30 alle 17,30 la sindaca e gli assessori visiteranno alcuni luoghi significativi di Longuelo: via Mattioli, passaggio Mascagni, il Cte Longuelo, il parcheggio Conca Verde, l’incrocio tra via Mattioli e via Bellini e lo Spazio Polaresco.

Alle 17,30, proprio allo Spazio Polaresco, si terrà l’incontro pubblico. La sindaca e gli assessori presenteranno gli interventi e i progetti che interessano il quartiere, seguiti da un momento dedicato alle attività della Rete di quartiere. Dalle 18,45 alle 19,30 i cittadini potranno porre domande, esprimere osservazioni e avanzare proposte.