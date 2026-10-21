Cantieri ferroviari, anche le promesse di Rfi al Ministero sono in ritardo. A fine novembre un nuovo vertice

Foto Andrei Eduard Huiala

Roma. Si rivedranno a fine novembre. È l’unico appuntamento certo uscito dall’atteso vertice di mercoledì 21 ottobre a Roma, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove Comune e Provincia di Bergamo sono andati a chiedere conto dei cantieri che da mesi attanagliano città e hinterland: il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio e il raddoppio della linea Bergamo-Ponte San Pietro.

A presiedere il tavolo, i dirigenti del gabinetto del ministro Salvini. Davanti a loro l’amministratore delegato di Rfi Aldo Isi, la sindaca Elena Carnevali, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, il presidente di Sacbo Giovanni Sanga e la deputata bergamasca Rebecca Frassini, che si è mossa per ottenere il confronto con i vertici ministeriali. In collegamento, l’assessora regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi.

Dal confronto della politica bergamasca del 2 ottobre, riferiscono i vertici di Rfi, qualcosa si è mosso. L’impresa appaltatrice, l’avellinese D’Agostino, avrebbe intensificato le attività sugli interventi più critici del raddoppio: i ponti di via San Bernardino e di via dei Caniana, a Bergamo, e quello di via Fermi a Curno. Nel faccia a faccia Isi ha poi confermato che Rfi ha depositato tutta la documentazione necessaria all’istruttoria del Collegio Consultivo Tecnico (Cct) legata alla richiesta di risoluzione del contratto con l’impresa.

Il nodo forse più sentito dai bergamaschi è quello della viabilità. Per il ponte di via San Bernardino, l’impresa ha chiesto al Comune un’ordinanza per riaprire, dall’inizio di novembre alla fine di dicembre 2026, anche il fornice in ingresso in città. Andrebbe ad affiancare quello in uscita, già riaperto ad agosto, e restituirebbe alla strada il doppio senso di marcia. Ma il calendario si ferma lì. Per le fasi successive l’impresa non ha ancora definito il programma operativo, e Palazzo Frizzoni ha chiesto un cronoprogramma dettagliato, con l’obiettivo di mantenere il doppio senso fino alla fine dei lavori.

Il Comune ha poi sollecitato un’accelerazione in via dei Caniana, dove si punta al ripristino completo della sezione stradale e dei parcheggi. Il Mit si è impegnato a seguire l’evoluzione dei cantieri e le criticità ancora irrisolte, per favorire il completamento delle opere e contenere i ritardi. La verifica di fine novembre dirà se gli impegni si saranno tradotti in avanzamenti concreti.

Per la sindaca Carnevali il vertice ha dato un primo riscontro. “Riteniamo positivo – dichiara – che l’impresa appaltatrice si sia attivata in quest’ultimo periodo per accelerare l’apertura di San Bernardino, essenziale per noi nel doppio senso di marcia, e su via dei Caniana per il ripristino completo della sezione stradale e dei parcheggi”. Poi il punto fermo: servono “tempi certi e brevi” per chiudere cantieri che supereranno ampiamente le scadenze inizialmente previste.

Sulla stessa linea Gafforelli, che sottolinea il peso dell’impegno ministeriale su opere destinate a incidere sulla mobilità di gran parte del territorio. “Ci rendiamo conto che nessuno ha la bacchetta magica per risolvere in un colpo i problemi”, afferma. Dalla Regione, l’assessore Terzi conferma la disponibilità a collaborare. “Siamo preoccupati soprattutto per la riattivazione della linea verso Ponte San Pietro, assolutamente necessaria anche per riportare un equilibrio della viabilità bergamasca”, dichiara.

“Garantiremo un monitoraggio costante, continuo e rigoroso dell’evoluzione dei lavori, restando in vigile attesa della pronuncia del Cct – assicura la deputata Frassini -. Continueremo a presidiare con la massima fermezza ogni fase dell’iter, affinché queste due opere fondamentali vengano completate nei tempi previsti”.