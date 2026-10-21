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Bergamo si prepara al Natale: si parte con le luminarie in 43 vie e piazze
Dal 20 ottobre previste le operazioni di installazione delle arcate luminose. Un’ordinanza comunale regola restringimenti della carreggiata e modifiche temporanee alla viabilità
Bergamo. Il Natale comincia a prendere forma in città. Da martedì 20 ottobre sono partite le operazioni preparatorie per l’installazione delle luminarie natalizie: le prime arcate luminose abbelliranno le vie di Bergamo in vista delle festività. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi (l’ordinanza comunale che li autorizza è valida fino al 31 gennaio) e comporteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità.
Gli allestimenti sono affidati all’impresa Pozzi Franco Srl di Capriate San Gervasio. Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza, Palazzo Frizzoni ha disposto una serie di provvedimenti per le strade coinvolte. Dalle 9 di martedì 20 ottobre fino alle 19 del 31 gennaio scatta il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli interessati dagli interventi, a eccezione dei mezzi dell’impresa. Sono previsti anche restringimenti della carreggiata e deviazioni dei pedoni sul lato opposto a quello dei lavori.
La segnaletica temporanea dovrà essere installata almeno 48 ore prima nei punti con divieto di sosta. Dovrà inoltre essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.
Le vie interessate
viale Papa Giovanni XXIII – via Tiraboschi – via Zambonate – via Spaventa – via Quarenghi – via San Bernardino – via Broseta – via Sant’Alessandro – via Borfuro – via Sant’Orsola – via XX Settembre – via Sentierone – largo Belotti – via Tasso – via Pignolo – via Borgo Palazzo – via Ghislandi – via Piatti – via Serassi – via Santa Caterina – largo Porta Nuova – via San Giovanni Bosco – via Monte Sabotino – piazza Pontida – largo Rezzara – via Garibaldi – via Monte San Michele – via d’Alzano – via XXIV Maggio – via IV Novembre – via dello Statuto – via Ghislan zoni – via Carnovali – via Maglio del Lotto – via Masone – via Palazzolo – via Moroni – via Bonomelli – via Gombito – via Colleoni – piazza Mercato delle Scarpe – piazza Vecchia – piazza Mascheroni