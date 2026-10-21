Bergamo si prepara al Natale: si parte con le luminarie in 43 vie e piazze

Bergamo . Il Natale comincia a prendere forma in città. Da martedì 20 ottobre sono partite le operazioni preparatorie per l’installazione delle luminarie natalizie: le prime arcate luminose abbelliranno le vie di Bergamo in vista delle festività. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi (l’ordinanza comunale che li autorizza è valida fino al 31 gennaio) e comporteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Gli allestimenti sono affidati all’impresa Pozzi Franco Srl di Capriate San Gervasio. Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza, Palazzo Frizzoni ha disposto una serie di provvedimenti per le strade coinvolte. Dalle 9 di martedì 20 ottobre fino alle 19 del 31 gennaio scatta il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli interessati dagli interventi, a eccezione dei mezzi dell’impresa. Sono previsti anche restringimenti della carreggiata e deviazioni dei pedoni sul lato opposto a quello dei lavori.