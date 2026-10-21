Ruba l’incasso e sferra un pugno a un artista di strada: arrestato

L’aggressore, un cinquantenne senza fissa dimora, è in carcere per rapina e lesioni. La vittima, insieme a due turisti spagnoli, lo aveva inseguito per riprendersi due banconote

Stava suonando l’ukulele nel centro di Bergamo quando un uomo si è avvicinato alla sua postazione, ha danneggiato la custodia dello strumento per far cadere le offerte e si è impossessato di due banconote. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 20 ottobre, intorno alle 16:20, lungo via XX Settembre, all’altezza della libreria Arnoldi.

La vittima, un artista di strada italiano, ha inseguito immediatamente il rapinatore ed è riuscita a fermarlo temporaneamente con l’aiuto di due turisti spagnoli di passaggio. Per liberarsi e fuggire, tuttavia, l’aggressore — anche lui italiano — ha colpito il musicista con un pugno al volto, lasciando cadere il denaro a terra e provocandogli lesioni poi giudicate guaribili in tre giorni.

La fuga è durata pochi istanti. Una pattuglia del Nucleo appiedato della Polizia Locale, presente nelle immediate vicinanze, è stata allertata in piazza Matteotti e ha bloccato l’uomo poco distante. Durante i controlli l’aggressore, S.B., cinquantenne senza fissa dimora, si è mostrato poco collaborativo e ha rifiutato inizialmente di fornire le proprie generalità. Dagli accertamenti sono emersi diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, tra cui rapina, furto, percosse e stalking. Il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha disposto l’arresto in flagranza per rapina e lesioni personali: l’uomo è stato trasferito in carcere.