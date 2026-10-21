“Arriva Lucilla”, il nuovo musical fa tappa alla ChorusLife Arena

Dopo il successo di vendite del libro “Arriva Lucilla – Raggi di felicità” (edito da Mondadori Electa), primo nella sua categoria su Amazon e disponibile in tutti gli store, e dei due appuntamenti a Salerno e Napoli, a grande richiesta, sono ufficialmente aperte le prevendite delle nuove date dell’entusiasmante spettacolo “Arriva Lucia – Il nuovo musical”, che continuerà a girare i teatri d’Italia nel 2027.

In anteprima su TV Sorrisi e Canzoni, la Fatina del Sole annuncia le nove città dove farà tappa fino ad aprile: Milano, Firenze, Pescara, Assisi, Bologna, Rende, Catanzaro, San Benedetto del Tronto e Bergamo.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone al link https://www.ticketone.it/artist/lucilla/.

Per info e prenotazioni: www.eventi.almanmusic.com

Lucilla torna a “scendere dal Sole” per incontrare il suo pubblico dal vivo. Ma perché ama così tanto arrivare sulla Terra e divertirsi insieme ai più piccoli? È proprio questa la domanda da cui prende vita il nuovo spettacolo: un viaggio emozionante che racconta la storia di Lucilla e della sua missione, tra musica, racconto e momenti di grande coinvolgimento, alla scoperta di un luogo – il teatro – in grado di stimolare l’empatia dei bambini, la loro creatività e l’espressione emotiva.

Uno show ludico-ricreativo, ma anche educativo, pensato per le famiglie che desiderano un’esperienza capace di intrattenere e al tempo stesso insegnare. Al centro dello spettacolo, infatti, c’è un messaggio importante: aiutare i più piccoli ad affrontare e superare le proprie paure, come quella del buio, imparando a conoscere ciò che ci spaventa per trasformarlo in un’occasione di crescita e consapevolezza.

Della durata di circa 75 minuti, il live si distingue per la nuova luminosissima scenografia e per un allestimento scenico coinvolgente e coloratissimo. Accanto a LUCILLA non mancheranno le sue inseparabili amiche Lunetta, Stellina, Sirio e Celeste, protagoniste di un’avventura musicale che riproporrà alcune delle canzoni più amate che hanno reso la Fatina del Sole una vera star del web con oltre un milione di iscritti al suo canale YouTube, dove i video hanno superato il miliardo e mezzo di visualizzazioni.

Con un calendario fitto di date, la prima tournée di ARRIVA LUCILLA si svolgerà tra ottobre 2026 e aprile 2027, toccando i palcoscenici della nostra Penisola.