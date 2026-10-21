“Ali bergamasche”, a Calusco in mostra gioielli del cielo come il CVV6 Canguro

Dalle prime storiche officine ai moderni cieli globali, il fascino del volo torna a conquistare il territorio con la mostra “Ali Bergamasche”, giunta all’11ª edizione nell’ambito della rassegna “Emozioni nel Cielo”. L’esposizione, aperta a tutti, è allestita da sabato 24 ottobre a domenica 1° novembre nella sala civica – Chiesa Vecchia di Calusco d’Adda, in viale dei Tigli.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, rappresenta un’occasione per appassionati, famiglie e scolaresche per riscoprire l’epopea e l’evoluzione dell’aviazione bergamasca e italiana.

In mostra l’eccellenza del modellismo: il Canguro CVV6 di Fiorello Goletto

Tra i pezzi forti ed emblematici dell’esposizione spicca la riproduzione dell’aeromodello Canguro CVV6, sapientemente e accuratamente costruito dal modellista Fiorello Goletto.

Il CVV6 Canguro originale, celebre aliante biposto ideato negli anni ’40 dal Centro Studi e Esperienze per il Volo a Vela del Politecnico di Milano, è un’icona del volo a vela italiano. La riproduzione in scala curata nei minimi dettagli da Fiorello Goletto testimonia non solo la maestria artigianale e la dedizione della comunità modellistica locale, ma rende anche omaggio alla storia ingegneristica dell’aviazione a vela. Vedere da vicino la struttura e le linee eleganti di questo modello permette ai visitatori di toccare con mano la passione pura per il “volo libero” e la cura maniacale per i dettagli storici.

Inoltre, sono in esposizione aeromodelli del gruppo Falchi di Bergamo e un aliante vero del Club Volovelistico Valbrembo.

Un ricco programma di eventi e incontri

La mostra è impreziosita da una serie di conferenze con ospiti ed esperti del settore:

– Sabato 24 ottobre alle 17 inaugurazione ufficiale della mostra.

– Lunedì 26 ottobre alle 21 “Professione Pilota tra realtà e simulazione”, serata dedicata al volo professionale e alla formazione, con gli interventi del Colonnello Roberto Magnani (fondatore di Cantor Air) e del Comandante Pietro Rinaldi (fondatore di Dastyflysim).

– Mercoledì 28 ottobre alle 21 “La passione e l’essenza del volo libero”, un approfondimento dedicato al volo librato e aliantistico con il Comandante Marco Ghisalberti, Andrea Orsi (Presidente dell’Aero Club di Bergamo) e Sergio Capoferri (Presidente dell’Aero Club di Valbrembo).

– Venerdì 30 ottobre alle 20:30 “Le persone e il Gruppo”, incontro dedicato allo spessore tecnico e umano con il Tenente Colonnello Daniele Baldo, Capo Servizio Efficienza Aeromobili delle Frecce Tricolori.

Informazioni

Dove: Sala Civica “Chiesa Vecchia”, Viale dei Tigli, Calusco d’Adda (BG).

Quando: Dal 24 ottobre al 1° novembre.

Orari della mostra:

Da lunedì a venerdì dalle 20:30 alle 22:30

Sabato e Domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20.

Ingresso: gratuito (Scolaresche su appuntamento).